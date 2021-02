vor 16 Min.

Wegen Corona: Mering verschiebt 1000-Jahr-Feier

Plus Mit einem Lichterweg an vier Festtagen - so wollte Mering das große Jubiläum begehen: Der Ort wird 1000 Jahre alt. Doch die Ungewissheiten sind wegen Corona zu groß.

Von Gönül Frey

1000 Jahre ist es her, dass Mering erstmals urkundlich erwähnt wurde. Dieses Jubiläum sollte in der heute über 15.000 Einwohner großen Marktgemeinde groß gefeiert werden und zwar ursprünglich schon im Frühjahr 2021. Sicherheitshalber hat die Kommune den offiziellen Festakt sowie die mehrtägigen öffentlichen Feierlichkeiten dann schon einmal auf den Herbst verschoben. Doch auch dieser Termin ist nicht mehr zu halten.

Dabei hatte die Projektgruppe die Pandemie in ihren Planungen eigentlich berücksichtigt. Das Herzstück sollten demnach mehrere Festtage sein, die mit einem Lichterweg durch den Ort und mehreren kleinen Veranstaltungsbühnen im Freien ohne größere Menschenansammlungen an einem Fleck vorgesehen waren. Doch selbst mit diesem Konzept wäre die Durchführung derzeit zu unsicher.

Wie Bürgermeister Florian Mayer mitteilt, hat der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung bereits zugestimmt, die zuletzt für September oder Oktober geplanten Festtage auf das Frühjahr oder sogar erst den Herbst 2022 zu verschieben. "So eine Veranstaltung braucht einen gewissen Vorlauf und wir wären jetzt an einem Punkt, an dem wir verbindliche Verträge abschließen müssten", sagt der Meringer Bürgermeister. Doch angesichts eines schleppenden Impfstarts und immer neuer Virus-Mutationen seien die Ungewissheiten zu groß. "Keiner kann sagen, wie das Pandemie-Geschehen im Herbst ist", meint er. Zudem wisse man nicht, ob nach dem immer länger dauernden Lockdown die Bühnen- und Veranstaltungsfirmen bis zum Herbst überhaupt noch existieren.

Meringer Vereine können wegen Corona nicht für die Festtage planen

Vor allem jedoch wäre das eigentlich angestrebte Miteinander bei der Organisation der Festtage im Moment nicht möglich. Auch aus Kostengründen hofft der Markt Mering hier sehr stark auf das bewährte Engagement der örtlichen Vereine. Im Projektteam ist dies der Zuständigkeitsbereich von Klaus-Dieter Ruf, bekannt durch seine Tätigkeiten bei der Kolpingsfamilie. Dieser habe jedoch kaum Rückmeldungen bekommen. Denn von Vereinsseite können ja derzeit keine Versammlungen stattfinden, sodass diese auch kein Beteiligung an den Festtagen mit ihren Mitgliedern absprechen können.

"Da machen wir das Ganze lieber 2022 vernünftig, wenn man sich an den Festtagen wieder freuen kann", sagt Mayer. Die Veranstaltung sei definitiv nicht abgesagt, sondern nur verschoben, verspricht er. Außerdem hofft er nach wie vor, dass zumindest der offizielle Festabend wie geplant stattfinden kann. Wie berichtet, soll dieser am Samstag, 13. November, nur für geladene Gäste stattfinden. Als Ehrengast dafür hat Ministerpräsident Markus Söder bereits zugesagt. "Ob wir das tatsächlich machen können, hängt natürlich von der Corona-Entwicklung ab. Aber da hängt organisatorisch nicht so viel dran wie an den Festtagen. Deswegen können wir das kurzfristiger entscheiden", sagt der Bürgermeister.

Kleinere Aktionen sollen im Meringer Jubiläumsjahr trotzdem stattfinden

Ebenfalls stattfinden soll eine Reihe kleinerer Aktionen zum Jubiläumsjahr. Dazu zählen die Vorstellung der aufwendigen Meringer Ortschronik, die derzeit fertiggestellt wird, sowie die Verleihung des Meringer Kunstpreises. Wie berichtet, hat die Gemeinde einen Wettbewerb für ein Jubiläums-Kunstwerk ausgelobt. Insgesamt bis zu 30.000 Euro stehen für das Auswahlverfahren und das eigentliche Kunstwerk zur Verfügung. Insgesamt gebe es jedoch bereits Sponsorenzusagen über insgesamt rund 10.000 Euro, berichtet der Bürgermeister.

Im Dezember hatte eine Fachjury aus einer Vielzahl an Bewerbungen fünf Teilnehmer für die engere Wahl bestimmt. Diese erarbeiten derzeit ihre Ideen für Mering und im April soll daraus ein Sieger gewählt werden, der sein Konzept für die Marktgemeinde verwirklichen darf.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Corona macht 2022 zum Feierjahr im Altlandkreis Friedberg

