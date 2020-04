vor 36 Min.

Wegen Corona: Pfarrer weiht Speisen in Affing im Vorbeifahren

Der Affinger Pfarrer Max Bauer hat sich für die Gläubigen einen besonderen Service ausgedacht. An der Salzbergkapelle gab es die Weihe im Vorbeifahren.

Um in Coronazeiten die österliche Speisenweihe vornehmen zu können, stellte sich der Affinger Pfarrer Max Bauer am Ostersonntag an den zwischen Anwalting und Gebenhofen (Gemeinde Affing) gelegenen Parkplatz an der Salzbergkapelle.

Von 8.30 bis 9.30 Uhr gab es hier den Segen im Vorbeifahren. Erlaubt waren nur Autofahrer, keine Fußgänger und keine Radfahrer, um den nötigen Abstand zu wahren.

Gläubige warten in Affing, bis sie an der Reihe sind

Die Gläubigen bogen von der Kreisstraße ab und stellten sich in die Schlange, bis sie an der Reihe waren. Dann ging es über den Hohlweg in Anwalting zurück auf die Hauptstraße.

Das über WhatsApp bekannt gegebene Angebot wurde von vielen in Anspruch genommen. (AZ)

