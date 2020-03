18.03.2020

Wegen Corona: Wenn der Gottesdienst nur online stattfindet

Das Bistum Augsburg lässt alle öffentlichen Gottesdienste ausfallen. Mit einem Schild an der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg werden die Besucher informiert.

Pfarrgemeinden versuchen, trotz geschlossener Kirchen für die Gläubigen da zu sein. Außerdem gründen sich immer mehr Initiativen, die Nachbarschaftshilfe leisten.

Von Isabelle Sasse und Ute Krogull

Not macht erfinderisch, auch und gerade in Zeiten von Corona. Gottesdienste finden auf Weisung des Bistums bis auf Weiteres nicht statt – so überträgt der Meringer Pfarrer Thomas Schwartz Gottesdienste eben im Internet, um die Gläubigen in schweren Zeiten zu erreichen.

Ab sofort wird jeden Sonntag um 10.30 Uhr in St. Michael eine Messe gefeiert, die per Livestream übertragen wird. Werktags wird es in St. Michael ab Donnerstag täglich von 18 bis 18.30 Uhr eine Anbetungsstunde sowie um 18.30 Uhr eine Messfeier geben, die ebenfalls übertragen werden. „Bei jedem Gottesdienst soll eine kurze, ermutigende Ansprache gehalten werden“, verspricht Schwartz.

Pfarreien aus dem Kreis Aichach-Friedberg übertragen Gottesdienste im Internet

Auch die Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob organisiere die Videoübertragung der Sonntagsgottesdienste, so Stadtpfarrer Steffen Brühl. Genauere Auskünfte zur Vorgehensweise erteilten die Pfarreien auf ihren Internetseiten. Die Stadtpfarrkirche und die Wallfahrtskirche Herrgottsruh bleiben für das persönliche Gebet geöffnet.

Erstkommunionen haben die Pfarreiengemeinschaften im Landkreis verschoben, Beerdigungen finden nur noch unter freiem Himmel und ohne Trauergottesdienst statt (dieser kann später nachgeholt werden), Taufen und Trauungen werden auf die Zeit nach dem 30. April verschoben. Pfarrer Schwartz in Mering bietet jedoch an, Taufen auch bei den Familien zu Hause zu spenden, wenn die Eltern das möchten.

Die Pfarrgemeinde Mering sucht außerdem nach Menschen, die an einer Gebetskette teilnehmen möchten. Es sollen täglich das Michaelsgebet und das Vaterunser gebetet werden. Der Aufruf ist über die Homepage zu finden.

Corona-Krise: Vereine aus der Region helfen

Solidarität wird in diesen Tagen von vielen großgeschrieben. So plant nicht nur die Pfarrei St. Michael, einen Helferkreis nach dem Vorbild von St. Jakob in Friedberg zu gründen, sondern immer mehr Organisationen bieten Unterstützung an.

In Friedberg sind das die Wasserwacht und das Bürgernetz. Die Mitglieder der Wasserwacht organisieren einen Einkaufsdienst. Dabei denken sie nicht nur an Menschen aus Risikogruppen oder in Quarantäne, sondern auch an diejenigen, die nicht mehr einkaufen können, weil sie zu erschöpft sind oder sich und andere besonders schützen wollen – zum Beispiel Ärzte und Pfleger. Auf www.wasserwacht-friedberg.de findet sich ein Bestellformular für Artikel des täglichen Bedarfs wie haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel oder dringend benötigte „Spezialwünsche“. Die Wasserwachtler liefern das Gewünschte in Friedberg, Rinnenthal, Hügelshart, Dasing und Neukissing aus. Zuvor wollen sie anrufen und die kontaktlose Übergabe und Zahlung vereinbaren. Kontakt auch über friedberg@wasserwacht.org oder 0821/601588.

Corona-Nachbarschaftshilfe 1 / 9 Zurück Vorwärts Egal, ob Sie helfen möchten, Hilfe brauchen oder jemanden kennen, der wegen Corona Unterstützung nötig hat: An folgende Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Facebook-Gruppen können Sie sich wenden.

Friedberg Telefon: 0821/ 58917098, Mail: nachbarschaft-friedberg@web.de, Facebook: Du kommst aus Friedberg (Bayern), wo Nachbarschafthilfe kein Fremdwort ist.

Friedberg/Stadtpfarrei Telefon: 08 21/5 88 68 61, Mail: info@sankt-jakob-friedberg.de, Website: sankt-jakob-friedberg.de/corona-hilfe, Facebook: Pfarrei Sankt Jakob Friedberg.

Mering Telefon 0176/74592305, Mail: nachbarschaftshilfe.mering.kissing@gmx.de, Facebook: Corona Nachbarschaftshilfe Mering.

Kissing Telefon: 0157/55955304, Mail: nachbarschaftshilfe.mering.kissing@gmx.de, Facebook: Corona Nachbarschaftshilfe Kissing.

Ried Telefon: 0173/ 87 29 509.

Kissing/Mehrgenerationenhaus Einkaufsdienst: 0157/87948972, andere Hilfe und Unterstützung: 08233/2120125.

Friedberg/Bürgernetz Telefon: 0821/21 70 24 89 (Fahrdienst und Botengänge)

Friedberg/Wasserwacht Mail: friedberg@wasserwacht.org, Telefon: 0821/601588, Internet: www.wasserwacht-friedberg.de (Einkaufsdienst in Friedberg (ohne West), Rinnenthal, Dasing und Neukissing)





Das Bürgernetz hat seit einigen Monaten einen begleiteten Fahrdienst namens „Beate“. Dieser bietet mit eigenem Fahrzeug für Menschen in Friedberg und seinen Ortsteilen einen Fahrdienst für wichtige Fahrten wie Arzttermine an. Auch andere Botengänge wie Einkaufen, Rezepte bei Apotheke einlösen etc. können in Friedberg angefragt werden, betont Jeanne Graf vom Bürgernetz. Menschen, die Hilfe brauchen, können sich unter 0821/21702489 (Montag bis Freitag von 9.30 bis 16 Uhr) melden. Auch Helfer sind willkommen.

In Kissing gibt es wegen des Coronavirus einen Einkaufsdienst

Auch der Fahrdienst des Mehrgenerationenhauses in Kissing hält sein Angebot der Unterstützung für Senioren aufrecht. Absolut notwendige Fahrten können weiterhin gebucht werden. Fahrten, die nicht zwingend nötig sind, werden im Moment nicht durchgeführt. Zum einen, um die Fahrer zu entlasten, und zum anderen, um die Kapazität für diejenigen vorzuhalten, die völlig alleinstehend sind. Es werden Einkaufsfahrten für Senioren angeboten, die selber nicht mehr einkaufen gehen können oder wollen und die keine andere Möglichkeit der Hilfe, etwa durch Familienangehörige, haben.





Für diesen Einkaufsdienst arbeitet das Mehrgenerationenhaus mit der neu gegründeten Corona-Nachbarschaftshilfe Kissing zusammen. Personen, die einen Einkaufsdienst brauchen, wenden sich bitte an 0157/87948972. Ältere Menschen, die über den Einkaufsdienst hinaus Hilfe und Unterstützung benötigen, können sich an das Mehrgenerationenhaus wenden unter 08233/2120125.

Nachbarschaftshilfe wird auch in Ried großgeschrieben. Viele Bürger bieten bereits Hilfe an. Wer aufgrund seines Alters oder wegen Vorerkrankungen Hilfe benötigt, dem steht ein ehrenamtliches Team für Einkäufe und Besorgungen zur Verfügung. Der Kontakt läuft über die „Kümmerin“ der Gemeinde Ried, Telefon 0173/8729509.

