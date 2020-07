10:58 Uhr

Wegen eines Insektes: Radler stürzt in Schmiechen-Unterbergen

Einem Radler fliegt in Schmiechen-Unterbergen ein Insekt ins Gesicht. Dann verliert der 63-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad.

Weil ihm nach eigenen Angaben ein Insekt ins Gesicht geflogen war, stürzte ein Radler am Dienstagmorgen in Schmiechen-Unterbergen. Der 63-Jährige war mit seinem E-Bike auf dem Radweg von der Lechstaustufe 22 in Richtung Prittriching unterwegs. Dort flog ihm das Insekt entgegen, der Mann wollte es mit der Hand verscheuchen und verlor dabei die Kontrolle über sein Rad.

Schmiechen-Unterbergen: Mann verletzt sich im Gesicht und am Handgelenk

Durch den Sturz verletzte er sich nach Angaben der Friedberger Polizei im Gesicht und am Handgelenk. Der E-Biker trug zudem keinen Fahrradhelm und wurde ins Krankenhaus Bobingen gebracht. (pos)

