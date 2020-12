12:00 Uhr

Wegen großer Nachfrage: Noch mehr weihnachtliche Musik in Herrgottsruh

Alexandrina Simeon ist am Samstag, 26. Dezember, mit traditionellen Weihnachtsliedern und Christmassongs in Friedberg zu hören.

Plus Nachdem die Wortgottesdienste mit Musik in der Wallfahrtskirche so gut angekommen sind, gibt es zusätzliche Festgottesdienste. Das sind die Termine.

Corona macht Konzerte unmöglich – doch der neue Wallfahrtsdirektor von Herrgottsruh, Pater Hans-Joachim Winkens, geht einen anderen Weg, um während der Advents- und Weihnachtszeit Musik in seine Kirche zu bringen.

In der Friedberger Wallfahrtskirche werden Wortgottesdienste mit breitem musikalischem Akzent gefeiert. Pater Winkens will dadurch erreichen, dass die Kirchenbesucher einerseits geistliche Impulse erhalten und andererseits auf Musik nicht verzichten müssen.

„Natürlich werden keine Chorgesänge oder Orchester wie ansonsten in dieser Zeit üblich die Feier gestalten. Kleinbesetzungen in coronagerechtem Abstand lassen sich aber durchaus machen“, sagt Roland Plomer, Organist der Wallfahrtskirche.

Die geplanten Veranstaltungen sind zum Teil schon voll belegt, deswegen wurden zusätzliche Termine arrangiert. Für folgende Wortgottesdienstfeiern mit Musik sind noch Plätze frei:

Dezember, 15 Uhr – Volksmusikalisches Weihnachtssingen mit den Musikern der Gruppe Hofmarkmusik und anderen Künstlern.

Dezember, 16 Uhr – Traditionelle Weihnachtslieder mit Alexandrina Simeon und moderne Christmas-Songs.

Zusätzlich gibt es in der Wallfahrtskirche noch weitere, musikalisch besonders gestaltete Festgottesdienste:

13. Dezember, 10 Uhr – Geistliche Musik mit Gesang (Sopran und Alt) sowie Orgel.

Dezember, Heiliger Abend, 15.45 Uhr – Musikalische Einstimmung auf die erste Christmette mit Horn und Orgel. Die erste Christmette beginnt dann um 16.15 Uhr.

Dezember, Heiliger Abend 19 Uhr – Zweite Christmette mit musikalischer Gestaltung durch Klarinette und Orgel.

Dezember, 10 Uhr – Festgottesdienst mit musikalischer Untermalung durch die Sängerin Vanessa Fasoli und Roland Plomer an der Orgel.

Für alle diese Veranstaltungen gilt das Hygienekonzept der Kirche. Deswegen ist eine Voranmeldung erforderlich, für die Festgottesdienste unter Telefon 0821/601511, für die Advents- und Weihnachtssingen unter Telefon 0821/607761 oder per E-Mail an roland.plomer@gmx.de.

