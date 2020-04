11:41 Uhr

Wegen kalter Reifen: Fahrer stürzt von seinem Motorrad

In Friedberg stürzt ein Mann von seinem Motorrad. Laut Polizei sind dafür kalte Reifen verantwortlich.

Nach Angaben eines Zeugen brach am Donnerstagabend das Hinterrad eines Motorrads aus, während dessen Fahrer in Friedberg von der Wiffertshauser in die Bozener Straße einbog und dabei stürzte. Wie die Polizei Friedberg berichtet, war der 60-Jährige nicht zu schnell unterwegs, das Rad sei wohl aufgrund zu kalter Reifen ausgebrochen. Verletzt hatte sich der Mann nicht, jedoch entstand an seinem Motorrad ein Schaden von etwa 200 Euro. Auch die Straße wurde beschädigt. (pos)

