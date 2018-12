12:57 Uhr

Wegen kaputten Rücklichts: Radfahrer wird handgreiflich

Zwei Radfahrer geraten über ein kaputtes Rücklicht auf der Brücke zum Weitmannsee in Kissing in Streit. Auf einmal schlägt einer der beiden mit der Faust zu.

Eskaliert ist am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Radfahrern auf der Brücke zum Weitmannsee in der Lechauenstraße in Kissing. Nach Angaben der Polizei machte ein 44-jähriger Kissinger einen 51-jährigen Meringer darauf aufmerksam, dass dessen Rücklicht nicht funktioniere und er deshalb schlecht gesehen werde. Beide hielten ihre Räder an und es entwickelte sich ein Streit. Plötzlich schlug der Ältere dem Jüngeren mit der Faust in das Gesicht. Ein Passant konnte die beiden Männer trennen. Der 44-Jährige trug einen Bluterguss auf der linken Wange davon. Er stellte Strafantrag wegen Körperverletzung.

