Weihnachtsmarkt Kissing 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Ende November findet an zwei Tagen der alljährliche Weihnachtsmarkt in Kissing statt. Alle Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Auch in diesem Jahr wird es in der Adventszeit wieder den Weihnachtsmarkt in Kissing geben. Aufgebaut werden die Buden und Stände rund um den Rathausplatz in der Pestalozzistraße. Zahlreiche weihnachtliche Dekorationen und besinnliche Beleuchtung sorgen für eine beschauliche Stimmung, die dazu einlädt bei einem Glühwein in die Adventszeit 2019 zu starten. Wann genau Sie den Weihnachtsmarkt in Kissing besuchen können und zu welchen Zeiten die Betreiber ihre Stände öffnen erfahren Sie hier.

Weihnachtsmarkt Kissing 2019: Start und Termine im Kreis Aichach-Friedberg

Der Weihnachtsmarkt in Kissing findet in diesem Jahr am ersten Adventswochenende statt. Von Samstag, 30.11.2019, bis hin zum ersten Advent am Sonntag, 1.12.2019, haben Besucher Gelegenheit, gemütlich in Kissing in die Vorweihnachtszeit zu starten. Für musikalische Untermalung haben die Veranstalter auch gesorgt: Die Kissinger Musikkapelle trägt mit weihnachtlichen Klängen zur besinnlichen Stimmung bei.

Mit etwas Glück könnte es Ende November auch bereits die ersten Schneefälle geben - die Temperaturen werden voraussichtlich bis hin zur Null-Grad-Marke sinken.

Kissinger Weihnachtsmarkt 2019: Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Kissing hat an beiden Tagen jeweils sechs Stunden lang geöffnet, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Am Samstag können Sie die Buden und Stände von 15 bis 21 Uhr besuchen, während der Weihnachtsmarkt am ersten Advent von 14 bis 20 Uhr geöffnet hat. Neben herzhaften und süßen Speisen haben die 20 Marktbuden natürlich auch Glühwein und verschiedenste handgemachte Holzwaren und Weihnachtsdekoration im Angebot.

Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Für Kinder wird es ein Märchentheater und einen Nikolausbesuch geben. Außerdem werden weihnachtliche Kutschfahrten angeboten, die in den vergangenen Jahren bei Eltern und Kindern gleichermaßen gut angekommen sind.

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

