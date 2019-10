17:15 Uhr

Weihnachtsmarkt Mering 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Auf dem Weihnachtsmarkt 2019 in Mering bieten wieder viele Stände Waren, Essen und Glühwein an. Hier die Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten.

Der Weihnachtsmarkt 2019 in Mering wird wieder zur Weihnachtsstimmung in der Marktgemeinde beitragen. An den Ständen lassen sich dann Essen wie Crêpes und Getränke wie Glühwein kaufen. Die Händler bieten aber auch ihre Handwerkskunst an.

Wann ist der Start beim Weihnachtsmarkt 2019 in Mering? Was sind die Termine und Öffnungszeiten? In diesem Artikel liefern wir die Informationen, die Sie vor einem Besuch kennen sollten.

Weihnachtsmarkt Mering 2019: Start

Los geht es am Donnerstag, 12. Dezember 2019, um 16 Uhr. Nach dem Start hat der Weihnachtsmarkt in Mering noch an sieben weiteren Tagen geöffnet.

Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2019 in Mering

Hier finden Sie die Übersicht über alle Termine und die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2019 in Mering. Der Markt hat zwei Wochen von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

An den meisten Tagen gelten die Öffnungszeiten von 16 bis 21 Uhr - an den beiden Sonntagen geht es schon um 14 Uhr los. Hier die Übersicht:

Donnerstag, 12.12.2019: 16.00 bis 21.00 Uhr

Freitag, 13.12.2019: 16.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 14.12.2019: 16.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 15.12.2019: 14.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, 19.12.2019: 16.00 bis 21.00 Uhr

Freitag, 20.12.2019: 16.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 21.12.2019: 16.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 22.12.2019: 14.00 bis 21.00 Uhr

Auch in diesem Jahr werden die Feuerwehrkapelle Mering und die Kolpingkapelle Mering wieder für die musikalische Untermalung sorgen. Die Veranstalter haben außerdem angekündigt, dass einige weitere Künstler auftreten werden.

In der Region finden noch viele weitere Weihnachtsmarkt statt. Hier finden Sie eine Übersicht samt Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

