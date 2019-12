vor 21 Min.

Weihnachtsmarkt in Mering: Adventsstimmung auf dem Marktplatz

Am Donnerstag eröffnet der Weihnachtsmarkt in Mering. 20 Stände sind für acht Tage dabei und zwei neue Fieranten bieten ihre Waren an.

Von Heike Scherer

Weihnachtliche Düfte und Musik gibt es auf dem Meringer Marktplatz ab Donnerstag, 12. Dezember. Gegen 16 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt seine Pforten. Er findet über einen Zeitraum von acht Tagen statt: vom 12. bis 15. Dezember und vom 19. bis 22. Dezember.

Zum siebten Mal organisiert ihn der Vorsitzende von „ Mering Aktuell“ Acky Resch. Er betreibt mit seinem Event- und Partyservice selbst einen Stand, 19 weitere Fieranten werden sich beteiligen. Die Gemeinde und Mering Aktuell haben viel getan, um den Bürgern im Ortszentrum wieder einen attraktiven Weihnachtsmarkt zu bieten.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Mering

Die liebevoll geschmückten Buden öffnen von 16 bis 21 Uhr, sonntags um 14 Uhr. Die Besucher können aus einem großen Angebot kulinarischer Spezialitäten auswählen, unter anderem gibt es mehrere Sorten Flammkuchen sowie allerhand heiße Getränke mit und ohne Alkohol.

Wer Geschenke sucht, findet nicht nur Schmuck und Deko-Artikel, auch Honig, Kerzen, Taschen, Olivenöle und selbst gemachte Liköre sind erhältlich. Es gibt zwei neue Standbetreiber: Nicole Heizer bietet Naturkosmetik und Bademäntel an, Anna Bauer ist mit Strick- und Häkelwaren vertreten.

Die musikalische Umrahmung übernehmen die Orchester der Meringer Kolpingkapelle, die Feuerwehrkapelle Mering, die Musikschule Kiendl-App, der Liederkranz Mering und die Kirchenmäuse. An den Sonntagen ist der Weihnachtsmann ab 14 Uhr unterwegs.

Das ist das Programm für den Weihnachtsmarkt in Mering

Das Programm des Weihnachtsmarkts in Mering 1 / 7 Zurück Vorwärts Donnerstag, 12. Dezember

Ab 18 Uhr Eröffnung mit Bürgermeister Hans-Dieter Kandler und Acky Resch. Es spielt die Feuerwehrkapelle.

Freitag, 13. Dezember

Ab 19 Uhr spielt das Jugendorchester der Kolpingkapelle.

Samstag, 14. Dezember

17 Uhr Musikschule Kiendl-App

18.30 Uhr Jugendorchester der Kolpingkapelle

Sonntag, 15. Dezember

Ab 14 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

18 Uhr Feuerwehrkapelle

Donnerstag, 19. Dezember

18 Uhr Kirchenmäuse

19 Uhr Ensemble der Kolpingkapelle

Samstag, 21. Dezember

16.30 Uhr Kinderkarussell

18 Uhr Ensemble der Kolpingkapelle

Sonntag, 22. Dezember

14 Uhr Karussell und Weihnachtsmann

18 Uhr Liederkranz Mering

19 Uhr Feuerwehrkapelle

Am 21. und 22. Dezember ist für die kleinsten Besucher ein Kinderkarussell da: am Samstag dreht es ab 16.30 Uhr, am Sonntag ab 14 Uhr seine Runden. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler und der Vorsitzende von Mering Aktuell eröffnen den Weihnachtsmarkt offiziell am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr. Für die Dauer des Weihnachtsmarktes weicht der Wochenmarkt am Freitag auf den Parkplatz aus. Die Herzog-Wilhelm-Straße bleibt für den Verkehr gesperrt.

