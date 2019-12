vor 33 Min.

Weihnachtsoratorium in Mering mit Sphaira Ensemble und Chorus

Rund 60 Musiker und Sänger zeigen in Merings Kirche St. Michael ihr Können.

Musiker lassen in Mering das Weihnachtsoratorium auferleben.

Das Sphaira Ensemble und der Sphaira Chorus unter der Leitung von Alexander Möck geben am Donnerstag, 26. Dezember, ab 18 Uhr ein Konzert. Zur Aufführung kommen in St. Michael in Mering der erste und dritte Teil des Bach-schen Weihnachtsoratoriums sowie seine dritte Orchestersuite mit der berühmten „Air“.

Mit den ersten Takten des Weihnachtsoratoriums, das Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren für die Gottesdienste zwischen erstem Weihnachtsfeiertag und Dreikönigsfest komponierte, ist auch heute noch für viele Menschen dieses Fest untrennbar verbunden. Umrahmt von machtvollen Eingangs- und Schlusschören lässt Bach Maria und Josef, die Engel und viele andere in Rezitativen und beeindruckenden Arien lebendig werden. Nicht zuletzt kommt in den berührenden Chorälen die staunende Menschheit selbst zu Wort und macht die Zuhörer zu Teilhabenden an diesem Wunder.

60 Musiker und Sänger machen bei dem Konzert in Mering mit

Rund 60 Musiker und Sänger bereiten sich seit Wochen intensiv darauf vor, diesem großen Meisterwerken und dem Meringer Publikum gerecht zu werden. Dieses Engagement jährt sich schon zum fünften Mal und schafft es auch dieses Jahr wieder, Solisten bis aus München anzulocken. Heuer sind es Mitglieder des philharmonischen Chores München: Friedamaria Wallbrecher, Sopran; Evelyn Löhr, Alt; Marcel Görg, Tenor; Manuel Kundinger, Bass.

Pfarrer Thomas Schwartz, der Förderverein der Meringer Kirchenmusik St. Michael Mering e. V. sowie der Dirigent Alexander Möck von den Münchner Philharmonikern freuen sich auf dieses Jubiläumskonzert, zu dem die Karten an der Abendkasse oder im Pfarrbüro Mering für 15 Euro, beziehungsweise ermäßigt 12 Euro, erhältlich sind.