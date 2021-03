17:45 Uhr

Weinnest-Architekt schimpft: "Der Bauherr wird schikaniert"

Das ehemalige Weinnest in der Friedberger Bauernbräustraße steht seit 2018 leer.

Plus Im Streit um Abriss und Neubau des Weinnestes kritisiert der Architekt die "Blockadehaltung" der Stadt Friedberg. Treffen sich die Beteiligten vor Gericht?

Von Ute Krogull

Selajdin Bajraktari ist seit über 20 Jahren Architekt und spezialisiert auf Denkmalschutzobjekte. Was sich jedoch gerade rund um das Weinnest abspielt, hat er so noch nicht erlebt. Seit über eineinhalb Jahren versucht er, für den Eigentümer Gregor Holzbrecher die Genehmigung zu Abriss und Neubau zu erhalten - vergeblich. Mittlerweile wurde deshalb Klage eingereicht. Wo liegt das Problem? Bajraktari sagt: "Mein Bauherr wird schikaniert." Er spricht von "Amtswillkür".

Geplant ist, in dem Gebäude wieder ein Lokal zu eröffnen, darüber sollen Apartments entstehen. Der Augsburger Architekt kann einen langen Schriftwechsel mit dem Baureferat vorweisen, in dem er um die Genehmigungen kämpft. Er berichtet von verloren gegangenen Akten, angeblichen Missverständnissen, einem plötzlich abgebrochenem Telefonat und einen Ortstermin, bei dem dann von Stadt und Denkmalamt niemand das Gebäude habe betreten wollen.

Das Weinnest in Friedberg ist mehrere hundert Jahre alt

Ursprünglich war der Plan, das jahrhundertealte Haus an der Bauernbräustraße 3, das unter Ensembleschutz steht, zu sanieren. Nach dem Abbruch des Nebengebäudes, dem 2018 die gemeinsame Wand zum Opfer gefallen war, war der Bau jedoch einsturzgefährdet. Und schon bei ersten Begehungen hat sich laut Bajraktari herausgestellt, dass eine Sanierung völlig unwirtschaftlich sei, da das Haus nicht mehr standsicher ist, das tragende Mauerwerk und der Dachstuhl verformt bzw. zerstört sind und Feuchtigkeit sich ausbreitet.

Der zuständige Mitarbeiter der Bauverwaltung habe bei einem Gespräch im Juni 2019 Verständnis gezeigt, und man habe vereinbart, dass Abrissantrag und Neubauplanung bzw. Bauantrag parallel durchgeführt würden. Grund: Die Stadt habe Sorge, dass nach einem Abriss jahrelang eine Baulücke klafft. Verständlich, fanden der Architekt und sein Bauherr Gregor Holzbrecher.

Die Neubauplanung wurde laut dem Architekten im Oktober persönlich mit dem Mitarbeiter der Stadtverwaltung besprochen, Änderungswünsche aufgenommen, der Bauantrag im November 2019 und der Antrag auf Abbruch im Dezember 2019 eingereicht. Damit endete die Harmonie.

Teilweise war das frühere Weinnest wegen Einsturzgefahr eingezäunt. Bild: Ute Krogull

Erst habe man ihm gesagt, Akten, die er abgegeben habe, lägen nicht vor, berichtet Bajraktari. Das verzögerte den Termin mit dem Landesamt für Denkmalschutz. Danach forderte dieses eine ausführliche Begründung für den Abriss. Außerdem habe es plötzlich geheißen, Bauherr und Architekt hätten den Mitarbeiter der Stadtverwaltung falsch verstanden, dieser habe den Abriss nie befürwortet.

Der Architekt schickte also im März 2020 eine Begründung ein. Gespräche mit dem Mitarbeiter der Verwaltung seien danach unkooperativ gelaufen, einmal habe der Mann am Telefon einfach aufgelegt.

Im Juni fand ein Ortstermin mit der Stadt und dem Landesamt für Denkmalpflege statt. Der Architekt hatte gehofft, geforderte Veränderungen wie die Anzahl der Fenster absprechen zu können. Außerdem habe er angeboten, dass sich jeder im Gebäude einen Eindruck verschaffen könne. Beides sei abgelehnt wurden. "Die Mitarbeiterin des Landesdenkmalamtes weigerte sich, mit mir über die Neuplanung zu sprechen, weil sie sagte, es werde ohnehin keine Abrissgenehmigung geben", so Bajraktari.

Im Juli war dann das Gutachten eines Statikers fertig, in welchem es unter anderem hieß: "Die Rückführung des Gebäudes in eine planmäßige Standsicherheit, (...), sehen wir in keinem umsetzbaren Rahmen." Ein Gutachter des Prüfamtes für Standsicherheit bestätigte das..

Weinnest Friedberg: Wann wird der Abriss genehmigt?

Auf mehrmalige Nachfragen habe ihn Ende Oktober schließlich eine Mitarbeiterin der Bauverwaltung am Telefon gesagt, die Stadt werde die Abrissgenehmigung im Zuge der Neubaugenehmigung erteilen. Er bat um schriftliche Bestätigung. Die E-Mail liest sich schon fast verzweifelt. "Aufgrund der langen Verfahrensdauer, diverser Vorkommnisse und der verfahrenen Situation" sei die Schriftform nötig, hieß es darin. Keine Reaktion.

Problem: Der Neubau kann laut dem Architekten nicht geplant werden, bevor der Boden untersucht wurde. Denn entscheidend sei, gerade für ein Lokal, ob ein Keller gebaut werden kann. Die Untersuchung, etwa durch Archäologen, sei aber erst nach dem Abriss möglich. Auch andere Punkte könne er nicht planen, da sich Stadt und Denkmalamt geweigert hätten, diese mit ihm abzusprechen. "Mein Bauherr wird hier unfair behandelt", kritisiert er.

Wie hässliches Entlein und Schwan: das Weinnest und der benachbarte Neubau in der Friedberger Bauernbräustraße. Bild: Ute Krogull

Gregor Holzbrecher wehrt sich mittlerweile. Er hat bei Gericht auf Erteilung der Abrissgenehmigung geklagt. Kurz bevor die Stadtverwaltung ihre Stellungnahme abgeben musste, hat sie um Fristverlängerung gebeten und ihrerseits einen Anwalt beauftragt. "Das ist Zeitschinderei", schimpft Holzbrecher. Er hätte einen Mieter bei der Hand und verliere jeden Monat Geld.

Seitens der Stadt heißt es dazu, Fristverlängerungen seien am Verwaltungsgericht üblich. Auch die Beauftragung eines Anwalts bedürfe eines Vorlaufs. Die Aufarbeitung der Thematik sei durch die mit dem neuen Amt verbundene Arbeitsbelastung der Baureferentin Lillian Sedlmair und eines längeren Krankheitsausfalls in der Sachbearbeitung erschwert gewesen.

