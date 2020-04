vor 50 Min.

Weitere Absagen

Vereine und Parteien reagieren auf Corona

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind weitere Termine im Süden des Altlandkreises abgesagt worden.

Für Samstag, 25. April, muss die geplante Pflanzentauschbörse des Gartenbauvereins Kissing auf dem Parkplatz vor dem V-Markt ersatzlos ausfallen. Aus demselben Grund findet auch der am Nachmittag des gleichen Tages geplante Ortstermin in der Gärtnerei Schlegel in Hinterholz nicht statt.

Die Meringer Grünen müssen ihre Pflanzentauschbörse am 9. Mai absagen.

Die AWO Kissing sagt alle Veranstaltungen bis Ende Mai ab. Für das Ferienprogramm wird noch Rücksprache mit den Organisationen gehalten. Es soll zeitnah mitgeteilt werden, ob es angeboten wird.

Die Drei-Tages-Fahrt des Kath. Frauenbundes St. Stephan Kissing in den Odenwald im Juni 2020 wird abgesagt und voraussichtlich im Jahr 2021 nachgeholt.

