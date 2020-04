22.04.2020

Weitere Absagen wegen Corona

Viele Vereine und Organisationen sind dazu gezwungen

Im Süden des Altlandkreises Friedberg sind zahlreiche weitere Termine und Veranstaltungen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen abgesagt worden.

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Mitgliederversammlung des TV Mering voraussichtlich erst im Herbst 2020 stattfinden. Der genaue Termin wird den Veranstaltern zufolge rechtzeitig bekannt gegeben.

Das von der UWG Mering am Sonntag, 26. April, geplante Repaircafé kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Veranstaltung am nächsten dafür vorgesehenen Termin stattfinden kann: Sonntag, 20. September.

Die Altmaterialsammlung der Kolpingsfamilie Mering am 25. April kann aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt werden. Der Ersatztermin ist in Planung und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage entfallen auf unbestimmte Zeit alle Vereinsaktivitäten der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Mering.

Die Versammlung der BSW/EVG-Senioren Mering fällt am kommenden Donnerstag, 23. April, aus. Auch das Spargelessen am 6. Mai und das nächste Treffen am 14. Mai können aufgrund der momentanen Ausgangsbeschränkungen nicht stattfinden.

Eigentlich wollte der Katholische Burschenverein Merching im Mai sein 110-jähriges Bestehen groß feiern. Es sollte ein Bierzelt, einen Umzug, zu dem 80 Vereine erwartet wurden, einen feierlichen Festgottesdienst und einen politischen Abend mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder geben. An den drei anderen Abenden sollten das Kabarettprogramm von Knedl und Kraut, Auftritte der Stockhiatla und der Joe Williams Band sowie eine Spring-Beats-Party mit DJ Nick Henkel für Stimmung sorgen. Aufgrund der Corona-Krise muss der Verein die mehrtägige Feier nun aber absagen. Der Vorsitzende Kevin Bernhard sagt, dass das Fest, sobald es möglich ist, nachgeholt werden soll. Für den Kabarettabend mit Knedl und Kraut gab es einen Vorverkauf. Die Karten behalten laut Bernhard ihre Gültigkeit für den Nachholtermin, der noch gefunden werden muss.

Die für den 9. Mai geplante Andechs-Fußwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft aus Baindlkirch, Tegernbach, Vogach und Mittelstetten muss wegen der Ausgangsbeschränkungen abgesagt werden. Ein Ausweichtermin ist den Verantwortlichen zufolge nicht geplant. Ebenfalls entfällt die Fußwallfahrt am 1. Mai nach Holzburg.

Das für den 12. und 13. Juni im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix geplante „1. Rory Gallagher Commemoration Augsburg“ ist abgesagt. Die Organisatoren hoffen, bald einen Nachholtermin für das Gitarren-Festival nennen zu können.

Die Lesung „Theodor Fontane“ mit Jörg Stuttmann am 25. April im Hotel Krone sollte der letzte Punkt des Programms 2019/20 des Vereins „Kultur lebt in Königsbrunn“ KliK werden. Aufgrund der Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen wird nun auch dieses Event abgesagt. Wenn es die aktuelle Lage zulässt, wird KliK diese Veranstaltung im neuen Programm 2020/21 erneut anbieten.

