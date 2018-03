vor 20 Min.

Weka-Gründer Werner Mützel gestorben

Im Keller eines Kissinger Reihenhauses gründete er sein Unternehmen.

Große Betroffenheit herrschte gestern im Weka-Stammhaus in Kissing. Wie die Weka Holding informierte, ist Werner Mützel im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit auf seinem Gut Kerschlach in der Nähe des Ammersees gestorben.

Mützel sei eine der bedeutendsten Unternehmerpersönlichkeiten in Kissing gewesen, sagt Bürgermeister Manfred Wolf. Weka habe als Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber für die Gemeinde große Bedeutung. Die Verlagsgruppe sei ein Markenzeichen, das Kissing weit über die Region hinaus Bekanntheit verschaffe.

Weka-Gruppe umfasst 23 Unternehmen

Und das ist nicht übertrieben: Die Weka-Firmengruppe umfasst heute 23 Medienunternehmen in vier Ländern und beschäftigt insgesamt 1500 Mitarbeiter. In Kissing ist Weka nach wie vor einer der wichtigsten Arbeitgeber mit rund 400 Beschäftigten. Und hier war es auch, dass Werner Mützel den Grundstein für seinen wirtschaftlichen Erfolg legte. 1973 gründete er gemeinsam mit seiner Frau Karin den Weka Fachverlag. Im Keller eines Kissinger Reihenhauses verpackte Mützel Fachbücher, im Dachgeschoss erledigte seine Frau die Sekretariatsarbeit. Schon zwei Jahre später hatte der Firmenchef sein erstes kleines Verlagsgebäude mit 50 Mitarbeitern in Kissing.

Mützel lenkte das Firmenflugzeug selbst

Die Menschen haben Mützel als abenteuerlustigen Zeitgenossen in Erinnerung. Mit einer sportlichen Aktion kam er sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Mit 21 anderen Wasserski-Fahrern schaffte er es, von nur einem Motorboot gezogen zu werden – das war damals vor rund 40 Jahren Weltrekord. Außerdem galt Mützel als begeisterter Pilot: Wenn er Weka-Standorte besuchte, lenkte er oft selbst das Firmenflugzeug. Einen privaten Traum erfüllte er sich Ende der 90er-Jahre, als er das Gut Kerschlach zwischen Ammersee und Starnberger See erwarb.

Doch auch wenn er sich auf dem Land am wohlsten fühlte, war er am Kissinger Unternehmensstandort bis zu seiner schweren Erkrankung immer präsent. Eberhard Opl von der Weka-Holding hat 16 Jahre mit Mützel zusammen gearbeitet. Bis Ende des Jahres sei der Unternehmensgründer noch fast täglich im Büro gewesen. „Er hat alle Entscheidungen getroffen“, sagt Opl, der merklich erschüttert auf die traurige Nachricht reagierte. „Er hat immer die Treppe genommen, nie den Aufzug“, erinnert er sich.

Trotz der Lücke, die Mützel hinterlässt, laufen die Geschäfte weiter. „Die Führung ist sichergestellt. Wir sind voll handlungsfähig“, sagt Eberhard Opl.

