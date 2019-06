vor 2 Min.

Weniger Chaos beim Einzug zum Friedberger Altstadtfest

Plus Frank Büschel erläutert organisatorische Neuerungen. Das Programmheft der „Friedberger Zeit“ kommt diese Woche heraus.

Von Ute Krogull

„Der Countdown läuft“, sagt Organisator Frank Büschel im Hinblick auf die „Friedberger Zeit“. Freitag in einer Woche geht es los – und zwar möglichst geordnet. Im Kulturausschuss des Stadtrates stellte Büschel einige organisatorische Neuerungen vor, unter anderem das erweiterte Sicherheitskonzept sowie Ideen dafür, wie man den Einzug am Eröffnungsabend in geordnetere Bahnen lenken und so das Chaos eindämmen kann.

Der Umzug ist sehr, sehr lang – was für seinen Erfolg spricht. Außer Handwerkern, Tanzgruppen, Kapellen, Abordnungen aus den Partnerstädten etc. machen wieder viele Schulen, Kindergärten und Bürger mit. „Wir wollen niemanden abhängen, denn davon lebt der Umzug“, betont Büschel. Man werde aber versuchen, Stockungen durch einzelne Gruppen zu vermeiden und den Einmarsch auf den Marienplatz besser zu regeln. Einzug Altstadtfest: Schulen und Kitas am Schluss Die letzten Teilnehmer werden voraussichtlich laut Büschel ohnehin nicht mehr geordnet ankommen. Daher will man dieses Mal (12. Juli, 18 Uhr, ist Start beim Volksfestplatz) die Gruppen einerseits in schöner Abwechslung marschieren lassen, andererseits die Schulen und Kitas ans Ende des Zuges verlegen. Die Handwerker dürfen dagegen weit vorne laufen, damit sie schnell an ihre Stände kommen. Folgende Verbesserungen sind außerdem geplant: Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. An der Kreuzung Aichacher Straße/Ludwigstraße (bei der Bäckerei Schraold) herrscht „Begegnungsverkehr“. Dieser soll mithilfe der Cordonisten und mit Absperrgittern besser geregelt werden. Außerdem werden zuzüglich zu den Security-Leuten sechs Mitglieder der Feuerwehr mit Funkgeräten den Umzug begleiten. Marienplatz: Zuschauer müssen hinter der Absperrung bleiben Am Marienplatz, wo immer viele Zuschauer auf den Zug warten, soll mithilfe von Kordelabsperrungen Platz für die Teilnehmer geschaffen werden. Perfektion könne er nicht versprechen, so Büschel, doch mit der „Gelassenheit des 17. und 18. Jahrhunderts“ werde es hoffentlich gut laufen. Abgesehen vom Eröffnungsabend ist auch sonst wieder viel Programm geboten, und zwar auf sechs Bühnen und auch wieder im Wittelsbacher Schloss, wo im Hof und in den Sälen Schultheater, Tanz und Musik zur Aufführung kommen. Am Montag und Dienstag wird es dort allerdings kein Programm geben, um die Nachbarn zu schonen. Aus dem selben Grund werden während der Festzeit die Poller an der Burgwallstraße hochgefahren. Der Einlass an der Burgwallstraße wird vor das Trinkl-Gelände verlegt. Neu rund ums Schloss ist außerdem, dass es dort jetzt 70 Parkplätze, erreichbar von der B 300 aus, gibt. Mittlerweile sind außerdem sowohl der Standplan als auch das Programm fertig. Die gedruckte Version kommt im Lauf dieser Woche heraus. Online ist es bereits unter www.friedberger-zeit.de abrufbar. Die Eintrittspreise bleiben gleich (fünf Euro ein Tag, zehn Euro alle Tage). Aber nicht wundern: Auf Wunsch der Zöllner gibt es dieses Mal zum ersten Mal verschiedenfarbige Zollscheine. A propos Farben: Büschel konnte eine neue Entwicklung aus der Stoffstube vermelden. Der Trend Jahre zu kräftigen Farben und edlen Gewändern gehe zurück und es werden wieder mehr einfache Gewänder nachgefragt. Lesen Sie dazu auch den Artikel: Was Sie vor der Friedberger Zeit wissen müssen

