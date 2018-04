vor 56 Min.

Wenn die Dame falsch abgestellt wird

Das Finale der Regionalliga steigt in Mering. Dabei herrscht eine besondere Stimmung. Es gelten strenge Regeln. Warum auch die Inklusion nicht zu kurz kommt.

Von Christine Hornischer

Schach ist eine Kunst, ein königliches Spiel, aber in jedem Fall auch ein Sport – und der wird beim Schachklub Mering seit Jahren auf höchstem Niveau gespielt. Das Finale der Schach-Regionalliga versammelte am Wochenende denn auch die Schach-Elite in Mering zur Endrunde der Gruppe Südwest. „Dass alle Teams um den Titel des Regionalmeisters an einem Ort spielen, ist neu und verhilft zu noch mehr Spannung“, erklärt Johann Müller-Zurlinden, Organisator und erster Vorsitzender des SK Mering. Richtungweisend, wer denn am Ende als Meister gekürt werde, sei der Punktestand. „Und hier kann man linsen, wie denn der Punktestand der Spieler aller gegnerischen Mannschaften aussieht“, klärte der passionierte Schachspieler auf.

80 Teilnehmer sitzen in der Meringer Mehrzweckhalle an den 40 Brettern. Gespielt wird von 11 bis 17 Uhr – sechs Stunden voller Konzentration und Spannung. Konzentriert ziehen die Teilnehmer Bauern über das Brett und lassen Pferde springen. Die Männerdomäne ist unverkennbar, eine einzige Ersatzspielerin lässt sich blicken. Frauen fristen beim Spiel der Könige eher ein Schattendasein. Die Liste der Schachgroßmeister des Weltschachbunds (Fide) enthält weit mehr als 1300 Männer – und gerade mal 28 Frauen. Seit 1950 wird der Titel verliehen. Doch es dauerte 28 Jahre, bis es die erste Frau in die Riege der Großmeister schaffte. Die Georgierin Nona Gaprindashvili war sechs Jahre lang die einzige Vertreterin ihrer Zunft. Auch die Dame in Mering muss sich gegen ihre männlichen Gegner behaupten. Manche der Spieler blicken nervös in der Halle umher, andere fahren sich aufgeregt durch die Haare.

Im Saal ist es vollkommen leise. Die Teilnehmer grübeln über die Taktik ihrer Gegner, fiebern Urkunden, Medaillen und Pokalen entgegen. Selbst das leise Klacken der Uhren ist dem Zeitalter der Digitalisierung gewichen. Zwei Männer mit blauem T-Shirt haben gewonnen, gehen an den Rand des Spielfelds und tuscheln, ohne dabei das leiseste Geräusch zu machen. Viele, die ihr Spiel beendet haben, gehen auch nach draußen, wo Johann Müller-Zurlinden einige Schachbretter aufgebaut hat. „Wenn man das Spiel noch analysieren will“, erklärt er.

Die Spieler spielen jeweils 40 Züge in zwei Stunden. „Meistens ist eine Partie innerhalb dieser Zeit zu Ende, manche geben auf, manchmal gibt es auch ein Remis“, so Müller-Zurlinden. Als Favoriten für die Meisterschaft werden zu der frühen Stunde der Münchener SC und der FC Bayern München gehandelt – und sie werden dem Anspruch auch gerecht. Der Münchener SC holt sich den Titel vor dem FCB, doch auch der SK Mering darf feiern: Er hält trotz einer 2,5:5,5-Niederlage gegen Zugzwang II.

Auch das heiß diskutierte Thema Inklusion hat Einzug in die Schachwelt gehalten. Hans Jagdhuber, mehrfach bayerischer Meister im Turnier- und Schnellschach, aus Augsburg beteiligt sich auch am Turnier. Der blinde Spieler darf ein eigenes Brett mit erhöhten schwarzen Feldern und besonders gekennzeichneten Figuren nutzen. Außerdem gilt die sogenannte „Zweibrett-Regel“. Sie ermöglicht Partien zwischen blinden und sehenden Spielern. Die gespielten Züge werden angesagt und dann auf einem Steckschachspiel ausgeführt. Der Sehende hat ein normales Schachbrett vor sich, auf das er den angesagten Zug überträgt. Die von ihm ausgeführten Züge sind ebenfalls zuerst anzusagen und danach auszuführen. Die Zeit erfährt der Blinde über einen Knopf im Ohr, der mit der Uhr verbunden ist, erklärt der Organisator.

Die Regeln sind streng. „Bretter dürfen nicht getauscht werden, Figuren, die berührt werden, müssen gezogen werden, die Uhr wird von der Hand gedrückt, die gezogen hat“, erläutert Johann Müller-Zurlinden. Als Betreuer sei die größte Herausforderung, Helfer zur Ausrichtung von Schachturnieren zu finden“, sagt der Organisator. „Es sind immer dieselben, die helfen.“ Und es steht schon das nächste Event an: Ein Turnier, das zur schwäbischen Rapidserie zählt und „Türmchen-Turnier“ ist. Das erste Meringer Jugend-Rapid-Turnier am Samstag, 30. Juni, um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle. Dies sind eine Reihe von Schnellschach-Turnieren, die von verschiedenen Vereinen in Schwaben mit Unterstützung der schwäbischen Schachjugend durchgeführt werden. Neben den Platzierungen auf den einzelnen Turnieren gibt es eine Gesamtwertung, die alle Turniere berücksichtigt. Die bestplatzierten Spieler werden am Ende der Saison geehrt. In Mering freut man sich schon auf das Turnier, das die Altersklassen U18, U14, U12 und U10 berücksichtigt.

Voranmeldungen sind ab sofort beim sk-mering@web.de möglich.

