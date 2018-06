29.06.2018

Wenn die Pumpe aus dem Takt gerät

Wird der Kreislauf mit zu wenig Blut versorgt, ist Eile geboten. Die Kliniken an der Paar sind auf rasche Diagnose und Therapie vorbereitet /

Von Andreas Alt

Seit Wochen leidet Frieda B. (Name geändert) immer wieder unter Atemnot. Zudem sind ihre Beine stark angeschwollen; das Laufen fällt ihr schwer. Ihr Hausarzt vermutet, dass mit ihrer Lunge oder ihrem Herz etwas nicht in Ordnung ist, und überweist die 68-Jährige ins Friedberger Krankenhaus. Letztlich stellt sich heraus, dass eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz) vorliegt. Der Chefarzt der Inneren Medizin/Kardiologie des Krankenhauses in den Kliniken an der Paar, Privatdozent Heiko Methe, schildert, wie die Patientin in seiner Abteilung behandelt wird.

Gleich nach der Aufnahme auf die Station wird Frieda B. körperlich untersucht. Die Schwellungen in den Beinen lassen sich wegdrücken. Beim Abhören des Brustkorbs mit dem Stethoskop ist ein Wassergeräusch in der Lunge wahrnehmbar. Beides können Anzeichen für eine Herzschwäche sein. Zudem zeigt sich der Herzschlag bei Frau B. schnell und unregelmäßig. Der Arzt erkundigt sich nach Vorerkrankungen und erfährt, dass B. unter hohem Blutdruck und Diabetes (Zuckerkrankheit) leidet. Ihr wird auch Blut abgenommen und im Labor analysiert.

Ein Elektrokardiogramm (EKG) bringt dann Gewissheit: Die Abbildung der Herzimpulse zeigt unregelmäßige, chaotische Herzschläge, sogenanntes Vorhofflimmern. Ein Ultraschall des Herzens erweist ein eingeschränkt pumpendes Herz. Alle diese Untersuchungen müssen möglichst schnell ablaufen, denn es kann sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung handeln: Der Kreislauf wird zu wenig mit Blut versorgt. Ein gesundes Herz pumpt täglich 6000 bis 12000 Liter Blut durch den Körper. Bei einer Herzinsuffizienz ist das Herz zu schwach, um diese Pumpleistung aufzubringen. Die Herzschwäche kann verschiedene Ursachen haben. Sie kann angeboren sein, aber meist ist sie eher eine Alterserscheinung. Sie tritt möglicherweise infolge einer nicht ausgeheilten Grippe oder eines nicht erkannten Herzinfarkts auf, der zur Vernarbung von Herzgewebe geführt hat. Es kann eine krankhafte Versteifung des Herzmuskels dahinter stecken oder ein Herzklappenfehler.

Was ist nun zu tun? Zunächst erhält Frieda B. Medikamente, die das Wasser aus der Lunge und den Beinen treiben (Diuretika). Sie wirken meist schnell und verschaffen ihr Erleichterung - sie kann dann wieder besser atmen. Wichtig ist, dass sie ihr Herz nicht weiter belastet und den Flüssigkeitshaushalt kontrolliert. Methe empfiehlt ihr, höchstens 1,5 bis 1,7 Liter pro Tag zu trinken.

Um das Herz zusätzlich zu entlasten, setzen die Ärzte am Friedberger Krankenhaus spezielle Medikamente ein, dazu zählen neben sogenannten Betablockern ACE-Hemmer und bei stark eingeschränkter Pumpleistung auch Aldosteron-Rezeptor-Antagonisten. Sie wirken alle direkt auf das Herz ein und helfen ihm, wieder mehr Leistung zu bringen. Diese Mittel beginnen erst nach einiger Zeit zu wirken. Die Patientin muss zwischen einer Woche und zehn Tagen zur Überwachung im Krankenhaus bleiben. Die Medikamente muss sie allerdings dann dauerhaft einnehmen.

Liegt Vorhofflimmern vor, so muss Frieda B. auch blutverdünnende Medikamente nehmen. Der Grund: Vorhofflimmern kann dazu führen, dass sich ein Blutgerinnsel bildet, eventuell bis ins Gehirn wandert und dort einen Schlaganfall auslöst. Blutverdünner verhindern solche Blutgerinnsel.

Chefarzt Methe kümmert sich sowohl im Friedberger als auch im Aichacher Krankenhaus um Patienten mit Herzschwäche. Er hat zum Schluss noch einen Rat zur Vorbeugung dieser Krankheit: Es hilft, Risikofaktoren zu vermeiden. Dazu zählen vor allem hoher Blutdruck, zu wenig körperliche Bewegung, zu einseitige Ernährung (zu viel tierisches Fett, zu viel Zucker, zu wenig Gemüse und Obst). Auch zu viel Alkohol und das Rauchen können das Herz schädigen und zu Herzschwäche führen.

Themen Folgen