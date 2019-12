Wenn große Träume wahr werden

Plus Was ist aus den großen Plänen geworden, die vor einem Jahr eine Politikerin, ein Abiturient und eine Studentin hatten. Sie hatten viele spannende Erlebnisse und auch für 2020 haben sie sich viel vorgenommen.

Vor einem Jahr hatten sie große Träume. Christina Haubrich aus Merching startete als Landtagsabgeordnete für die Grünen ihre politische Karriere. Manuel Singer aus Mering hatte das Abitur frisch in der Tasche und wollte erst einmal ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst ableisten. Die Studentin Elena Sedlmayr aus Haberskirch startete in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Ein Jahr danach, fragten wir, was aus ihren Plänen und Zielen geworden ist.

Die Politikerin

Zeit für Entspannung in der Natur hat die neue Landtagsabgeordnete der Grünen nicht mehr viel. Doch Christina Haubrich aus Merching blickt auf eine erfolgreiches Jahr 2019 zurück und hat bereits im ersten Jahr im Landtag einige Ziele umsetzen können. Bild: Archiv Christina Haubrich

Mittlerweile hat sich Christina Haubrich in ihrer neuen Rolle aus Landtagsabgeordnete der Grünen eingefunden. War es im Oktober 2018 noch eine Überraschung, dass die Kreisvorsitzende der Grünen über die Liste einen Sitz im Landtag ergatterte, so ist für sie die Arbeit im bayerischen Parlament ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden. „Jeden Tag gibt es wieder interessante Herausforderungen, die auf mich warten“, freut sich die Mutter von drei Kindern über ihre neue Tätigkeit. Die ehemalige Heilpraktikerin mit psychotherapeutischen Ausbildung, ist als gesundheitspolitische Sprecherin für ihre Fraktion im Landtag tätig. „Anfangs war alles neu und ich brauchte wirklich ein bisschen, bis ich mich zurecht fand in München“, erzählt sie im Rückblick auf ihr erstes Jahr als Landtagsabgeordnete. Nun hat sie neben ihrem Regionalbüro in Marktoberdorf auch Räume in Aichach gefunden. „Wir dachten uns, der Landkreis-Norden, sollte auch ein bisschen ’begrünt’ werden“, begründet die Merchingerin, warum sie nicht in Mering oder Kissing ein Büro eröffnet hat. Ihr Ziel, dass die Situation der Hebammen verbessert werden soll, habe sie erreicht. „Mittlerweile wird diese Ausbildung als Studiengang angeboten“, nennt sie ein Beispiel. In ihrer Funktion als gesundheitspolitische Sprecherin will sie auch die Zukunft der beiden Krankenhäuser im Landkreis stärken. „Das bedeutet nicht, dass sie dauerhaft in der Form bestehen bleiben können, wie wir sie heute vorfinden“, gibt Haubrich zu Bedenken. Jedoch setze sie sich für den Erhalt der Standorte Aichach und Friedberg ein.

Der Bufdi

Manuel Singer ist Mannschaftsführer der Herren I beim Meringer Tennisclub. Er wollte dieses Jahr seine Leistungsklasse verbessern, doch das Ziel war zu hoch gesteckt. Jetzt nimmt er vor allem sein Studium in Angriff. Bild: Sigi Baumüller

Manuel Singer aus Mering hat nun seine Zeit im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) beim Roten Kreuz in Friedberg hinter sich. Für ihn war 2018 ein Jahr voller Abschiede und Neuanfänge. Zum einen lag mit dem Abitur nun seine Zeit am Diesel-Gymnasium in Augsburg-Hochzoll hinter sich. Anderseits stand mit dem Monaten als Bufdi, eine Zeit voller neuer Eindrücke an. „Es ist schon etwas anderes, wenn man jeden Tag zur Arbeit geht und nicht in der Schule sitzt“, sagt Manuel Singer. Er ist froh, dass er sich für diese Zeit beim Roten Kreuz in Friedberg entschieden hat und nicht gleich zu Studieren anfing. Vor einem Jahr, stand noch nicht fest, was er eigentlich studieren will. Seit Oktober ist er an die Universität in Augsburg im Studiengang Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben. „Mich reizt vor allem, dass man in diesem Bereich so viele Möglichkeiten hat und nicht gleich von vorneherein auf eine Richtung festgelegt ist.“ Sportlich hatte sich der jetzt 19-Jährige eine Verbesserung seiner Leistungsklasse beim Tennis vorgenommen. Er spielt beim TC Mering in der ersten Mannschaft. „LK 5 war ein bisschen hochgesteckt“, sagt er. Dass Manuel mit seiner Mannschaft aber wohl den Aufstieg in die Bezirksliga schafft, sieht er schon als „großen sportlichen Erfolg“.

Die Studentin

Die Studentin Elena Sedlmayr blickt auf ein Jahr voller Reisen zurück. Sie hofft, dass auch das nächste Jahr für sie im Studium so erfolgreich verlauft wie 2019. Bild: Elena Sedlmayr

Schon seit einem Jahr ist Elena Sedlmayr aus Haberskirch nun Studentin und kommt ihrem Ziel, Lehrerin am Gymnasium zu sein, immer näher. „Das vergangene Jahr 2019 war ein teils sehr arbeitsreiches Jahr in der Uni mit vielen Klausuren und sonstigen Herausforderungen, die ich zum Glück alle mit Erfolg meisterte“, blickt sie zurück. Andererseits brachte das Jahr aber auch viele neue Eindrücke mit sich. „Da ich das Reisen liebe, war ich in meiner Freizeit wieder viel unterwegs.“ Begonnen hat alles mit Silvester in Finnland. Noch nie habe ich eine so schöne Winterlandschaft wie dort gesehen und war begeistert von der dortigen Ruhe und Schönheit der Natur.“ Und im April stand eine Reise zur besten Freundin nach London an, die dort ein Auslandsjahr absolvierte. „Da mir die finnische Landschaft nicht mehr aus dem Kopf ging, plante ich mit meinem Freund bereits einen weiteren Urlaub dort - diesmal in den Semesterferien im Sommer.“ Gemeinsam machte sich das Paar auf zu mehrtägigen Wanderungen durch Sümpfe und Moore und entlang der unzähligen Seen, die Finnland zu bieten hat. Nach nur einer Woche Zwischenstopp zuhause ging es weiter mit einer weiteren Reise: Mit dem Zug ging es auf Rundreise durch Südfrankreich und Spanien mit insgesamt sechs Stops in Bordeaux, Madrid, Bilbao und Barcelona. „Wieder zuhause hielt die Urlaubsstimmung nicht sehr lange an, da ich direkt im Anschluss noch ein Praktikum in den restlichen Semesterferien absolvierte“, so die heute 19-Jährige. Für 2020 wünscht sie sich eine Erfolg in der Uni, eine angenehme Atmosphäre in der Arbeit und dass sie Menschen glücklich machen kann.

