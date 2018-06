Wenn schon Klimawandel, dann richtig

Dass der Eichenprozessionsspinner jetzt auch bei uns seine Nester baut, hat auch seine guten Seiten.

Da hört man immer wieder vom großen Insektensterben. Weil das Klima sich bei uns verändert, verändert sich auch das Ökosystem: Immer weniger Bienen summen. Und auch hübsche Schmetterlinge wie Tagpfauenauge oder Zitronenfalter flattern nur noch in geringer Anzahl über unsere Felder. Dafür gibt es jetzt Eichen- prozessionsspinner und Wollafter.

Ein Gutes hat es, dass die giftigen Raupen jetzt auch die Wittels- bacher Eichen befallen: Endlich mehr Mandelduft im Landkreis!

Und damit die perfekte Gelegenheit, uns langsam aber sicher im Alltagsleben an Pflanzen und Gerüche zu gewöhnen, die wir eigentlich nur aus dem Italienurlaub kennen. Wenn uns in ein paar Jahren dank Klimaerwärmung hierzulande die große Hitze droht, rümpfen wir nicht mehr irritiert die Nase, wenn uns der Duft frischer Orangen umweht. Den deutschesten aller Bäume mit Mandelöl besprühen, sollte da nur der Anfang sein. Experimentieren Sie doch ein bisschen in Ihrem Garten: Malen Sie ihre Äpfel rot an – schwupps: Granatapfel. Und eine Birne wird mit einem violetten Anstrich schnell zu einer köstlichen Feige. Das lockt dann vielleicht auch die ein oder andere neugierige Biene wieder an.

