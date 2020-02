Wer bezahlt das neue Rathaus von Dasing?

Plus Dasing stellt für die Planungen über 300.000 Euro bereit. Jetzt wird überlegt, ob auch die Mitgliedsgemeinden der VG sich an den Kosten beteiligen.

Trotz nahender Kommunalwahl ist in Dasing kein Streit über den Haushalt zu erwarten. Der Finanzausschuss des Gemeinderats hat den Etat 2020 einstimmig gebilligt.

Die Steuerhebesätze sollen demnach unverändert bleiben. Die Kreditaufnahme wird wegen laufender Großprojekte wie dem neuen Bauhof oder der Erweiterung des Dasinger Feuerwehrstützpunkts steigen. Der Ausschuss hatte zwar einige Änderungswünsche, die aber das Zahlenwerk insgesamt nicht in Frage stellen.

Dabei ging es unter anderem über Planungskosten für das kommende neue Rathaus von 306.000 Euro. Der Ausschuss überlegte, wie die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft an den Kosten beteiligt werden könnten. Veranschlagt sind für das Projekt, das auch eine Neugestaltung der Ortsmitte vorsieht, rund 2,6 Millionen Euro.

Autos sollen runter vom Dasinger Schulhof

In der Schule wird eine 35000 Euro teure neue Heizungssteuerung benötigt, die aber auch die Wärme in der Dreifachturnhalle, der Bücherei und dem Gemeindehof reguliert. Es wurde angeregt, eine Schranke für den Pausenhof der Schule durch eine billigere Lösung zu ersetzen. Andere Ideen, das Parken dort zu unterbinden, wurden aber wieder verworfen. In der alten Schule in Rieden muss das Dach abgedichtet werden, worauf Markus Waschka (CSU) hinwies.

Hier baut der Landkreis Aichach-Friedberg 2020 1 / 8 Zurück Vorwärts Hochbau-Programm 2020 2020 insgesamt 6,4 Millionen Euro für bereits begonnene Projekte, bzw. Planungs- und Grundstückskosten. Zuschüsse 0,4 Millionen Euro Landratsamt Aichach Erweiterung (Kostenschätzung: 9,4 Millionen Euro, 2020: 1 Million Euro) Vinzenz-Pallotti-Förderschule Friedberg Neubau von Schule, Sporthalle und Freisportanlagen, Abbrucharbeiten, Grunderwerb (Gesamtkosten-Schätzung: 36,6 Millionen Euro, 2020: 4,3 Millionen Euro)

Hochbau-Programm 2020 Realschule Aichach Generalsanierung, Erweiterungsbau (Gesamtkosten: 6,1 Millionen Euro, Ansatz 2020: 250.000 Euro, Baubeginn ab 2021) Realschule Mering Sanierung WCs und Heizzentrale (Gesamtkosten: 2 Millionen Euro, 2020: Restzahlung 0,1 Millionen Euro) Gymnasium/Realschule Mering Sanierung Ambérieu-Halle (Gesamtkosten: 4,7 Millionen Euro, Ansatz 2020: 0,2 Millionen Euro, ab 2022) Gymnasium Friedberg Neubau Sporthalle (Gesamtkosten: 8,4 Millionen Euro, 2020: 0,5 Millionen Euro für Planung, Baubeginn: ab 2024)

Hochbau-Programm bis 2024 Landratsamt Aichach Sanierung Bestandsgebäude (Gesamtkosten: 6,7 Millionen Euro, ab 2023) FOS/BOS Friedberg Erweiterung (Gesamtkostenschätzung: 11 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2021/2022) Realschule Friedberg Sporthalle Generalsanierung (Kostenschätzung: 1,9 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023) Berufsschule Friedberg Generalsanierung Haus 3+3a (Gesamtkostenschätzung: 6,1 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023)

Tiefbau-Programm 2020 2020 insgesamt 3 Millionen Euro Zuschüsse 1,4 Million Euro Beteiligung Kommunen 0,4 Millionen Euro AIC 2 Höfarten – Kreisgrenze Neubau Geh- und Radweg und Ausbau von Schiltberg-Höfarten bis Kreisgrenze Dachau über 1,5 Kilometer (Kosten: 3,1 Millionen Euro, 2020: 50.000 Euro für Planung, Baubeginn: 2021)

Tiefbau-Programm 2020 AIC 9 Aindling – Lechbrücke Neubau Geh- und Radweg auf 2,5 Kilometer (Kosten: 1,6 Millionen Euro, 2020: 50 000 Euro, Baubeginn: ab 2021) AIC 11 Bachern – Rohrbach Straßenausbau auf einem Kilometer (2020: 140 000 Euro) AIC 12 Mering – Unterbergen Kreisverkehr Abzweigung Mandichosee, Kurvenausbau und Sanierung mit begleitendem Radweg zum Schmiechener Ortsteil über 2,7 Kilometer (Gesamtkosten 3,5 Millionen Euro, 2019: 1,9 Millionen Euro) AIC 17 Schmiechen Ausbau Ortsdurchfahrt auf einen Kilometer, Gesamtkosten: 2,1 Millionen Euro, 2020: 0,7 Millionen Euro)

Tiefbau-Programm bis 2024 AIC 3 Höfarten – Kreisgrenze Geh- und Radweg von Schiltberg-Höfarten bis Kreisgrenze Neuburg-Schrobenhausen über 2,7 Kilometer (Kosten: 1,6 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023) AIC 7 Kühbach Ausbau Ortsdurchfahrt auf 0,7 Kilometer (Kosten: 1,2 Millionen Euro, Baubeginn ab 2023) AIC 12/17 Unterbergen Ausbau Ortsdurchfahrten auf insgesamt 0,7 Kilometer (Gesamtkosten: 1,6 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2022)

Tiefbau-Programm bis 2024 AIC 17 Kissing Ausbau Ortsdurchfahrt auf 1,5 Kilometer (Kosten: 3,3 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2024) AIC 18 Steindorf Ausbau Ortsdurchfahrt auf einen Kilometer und Ausbau bis Kreisgrenze Fürstenfeldbruck über drei Kilometer (Gesamtkosten: 5,7 Millionen Euro, Baubeginn Ortsdurchfahrt: ab 2022, Baubeginn bis Kreisgrenze: ab 2024) AIC 21 Wessiszell – Weinsbach Ausbau Ortsdurchfahrt Wessiszell (Dasing) bis Einmündung AIC 10 auf zwei Kilometer (Kosten: 4,7 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023) AIC 27 Reicherstein Ausbau Ortsdurchfahrt im Pöttmeser Ortsteil auf 0,6 Kilometer Länge (Kosten: 1,2 Millionen Euro, Baubeginn ab 2023)

Straßensanierungen 2020 bis 2023 Insgesamt 2020 250.000 Euro 2020 AIC 3 (Ortsdurchfahrt Schiltberg-Gundertshausen), AIC7 (Ortsdurchfahrt Schiltberg-Rapperzell), AIC 8 (Ortsdurchfahrt Petersdorf- Appertshausen), AIC 18 (Steindorf, Einmündung Staatsstraße 2052) 2021 AIC 3 (Schiltberg), AIC 14 (Ortsdurchfahrt Ried) 2022 AIC 12 (Kissing – Mering), AIC 13 (Hergertswiesen – Grenze Dachau) 2023 AIC 20 (Dasing-Laimering – Dasing-Rieden). (cli)

Bürgermeister Erich Nagl (FWD) machte auf die hohen Kosten der Kinderbetreuung aufmerksam. Jeder Kindergartenplatz koste die Gemeinde trotz Elternbeiträgen und Landeszuschüssen jährlich 5000 Euro, insgesamt also mehr als 1,5 Millionen Euro. Dasing sieht jedoch keine Möglichkeit, diese Kosten zu senken.

Dasings Bürgermeister Nagl kritisiert die Staatsregierung

Nagl kritisierte das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, das zu rigide Vorgaben beim Personalschlüssel mache. Immer wenn Kinder unerwartet dazu kämen oder abgemeldet würden, habe das unliebsame Folgen für die Erzieherinnen oder zwinge zu Neueinstellungen – auf einem leer gefegten Arbeitsmarkt.

Der Haushalt wird nun noch an wenigen Stellen geändert und dann dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt.

