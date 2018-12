vor 35 Min.

Wer darf diesmal in Dasing jubeln?

Beim Finale der ersten gemeinsamen Hallenmeisterschaft des Landkreises Aichach-Friedberg mit der Stadt Augsburg treten acht Teams an. Es gibt mehrere Favoriten.

Von Reinhold Rummel

Kurz vor dem Jahreswechsel findet die letzte offizielle Meisterschaftsvergabe im Fußballkreis Augsburg statt. In der Dasinger Dreifachturnhalle wird am Samstag ab 17 Uhr der Futsal-Titelträger der Stadt Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg ermittelt.

Turnierleiter Günther Behr spricht von einer interessanten Finalrunde, zumal „sich auch der amtierende schwäbische Titelträger qualifiziert hat“. Behr spricht vom Bezirksligisten FC Stätzling, der neben den weiteren Bezirksligavertretern TG Viktoria Augsburg und dem Kissinger SC zu den ranghöchsten Startern zählt. Daneben komplettieren Kreisliga-Spitzenreiter TSV Haunstetten, Türkspor Augsburg II, SpVgg Bärenkeller, TJKV Augsburg und der Hausherr TSV Dasing (alle Kreisklasse) das Teilnehmerfeld.

Spielleiter hofft auf mehr Zuschauer

Günther Behr, der Turnierleiter aus Neuburg, erhofft sich nun auch die entsprechende Zuschauerresonanz: „Es wäre schon toll, wenn die Zuschauer dieses Amateurevent würdigen würden.“ Für Behr waren die Zahlen bei den Vorrundenturnieren eher ernüchternd. „Das war schon sehr mager, was sicher auch am Termin gelegen hat“, so der Spielleiter. Sportlich war Behr von den Teams sehr angetan. „In Dasing haben die Mannschaften guten Futsalsport geboten“, meinte er. Gerade Stätzling und Dasing hätten hervorragende Hallenspezialisten in ihren Reihen, ließ Behr wissen. Dennoch ist er skeptisch über die weitere Zukunft des Hallenfußballs im Kreis Augsburg. Der Verband wird sich dazu bei seiner Klausurtagung in Irsee Gedanken machen. Behr: „Bezirksspielleiter Rainer Zeiser wird eine neue Variante vorstellen.“ Mehr wollte er dazu allerdings noch nicht verraten.

Starke Gruppe für Stätzling

Dass der Hallenfußball durchaus Zukunft hat, unterstreicht nicht zuletzt der amtierende schwäbische Hallenmeister FC Stätzling. Teammanager Manfred Endraß war vom Auftritt seiner Hallenelf angetan. „Man spürt, dass die jungen Burschen Spaß haben“, so Endraß. Ähnlich sieht es Rainer Koch, der die Stätzlinger in der Halle als verantwortlicher Coach betreut: „Der Fußballer will immer seine beste Leistung abrufen.“ Die Stätzlinger freuen sich außerdem auf das Wiedersehen mit Ex-Coach Bobby Riedl. Der betreut den Kreisliga-Spitzenreiter TSV Haunstetten, auf den die Stätzlinger in der Vorrunde treffen. „Wir haben eine Hammergruppe erwischt“, so Manfred Endraß, der aber überzeugt ist, dass sein Team das Halbfinale schaffen könnte – alles Weitere wäre dann eine Zugabe. In der Vorrunde trifft Stätzling neben dem TSV Haunstetten auch noch auf den Bezirksliga-Konkurrenten Kissinger SC. Die Elf um Coach David Bulik zeigte beim Vorrundenturnier in Friedberg, dass man eine technisch versierte Truppe hat und bei der Titelvergabe durchaus eine Rolle spielen kann. Auch die zweite Garnitur des Landesligisten Türkspor Augsburg ist ein Kandidat auf den Turniersieg.

Dasing ist Außenseiter

In der Gruppe 2 trägt die TG Viktoria Augsburg die Favoritenbürde. Der Bezirksliga-Fünfte wird mit einer kombinierten Mannschaft vertreten sein und bekommt es mit drei Kreisklassisten zu tun: dem TJKV Augsburg, der SpVgg Bärenkeller und dem Gastgeber TSV Dasing. Das Team von Trainer Jürgen Schmid hat sich wieder für das „Finale dahoam“ qualifiziert und will als Aichach-Friedberger Titelverteidiger wieder eine gute Vorstellung abliefern. „Meine Jungs wollen immer spielen, was auch die Begeisterung auf dem Parkett zeigt“, so Schmid, der aber keinen Druck aufbauen will. „Wir gehen ohne Vorgabe in die Finalrunde“, so Schmid, der sich wünschen würde, man würde dem Futsal mit mehr Begeisterung begegnen. Vor allem, weil der Nachwuchs mit dem neuen Regelwerk aufwächst. TSV-Abteilungsleiter Michael Schaeffer: „Es wäre irgendwie irrsinnig, wenn man etwas neu vermittelt bekommt und das dann später plötzlich nicht mehr richtig wäre.“ Die Zuschauer dürfen sich in Dasing auf jeden Fall auf packende Begegnungen freuen. Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit dem Spiel zwischen Kissing und Türkspor.

