vor 42 Min.

Wer kandidiert im Rieder JuPa?

Im Juli wird ein neues Jugendparlament gewählt. Am Samstag können sich Interessenten informieren.

Von Heike John

„Bist du mutig und engagiert, teamfähig und kreativ, willst deinen Wohnort jugendfreundlich gestalten und hast Spaß daran, Aktivitäten zu organisieren? Dann bist du bei uns genau richtig!“ Diese Aufforderung zur demokratischen Mitwirkung erhielten Ende Mai alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gemeinde Ried zwischen 12 und 22 Jahren per Brief vom derzeitigen Rieder Jugendparlament (JuPa). Dessen Amtszeit ist nun vorbei und die Neuwahlen stehen demnächst an.

„Es hat uns Spaß gemacht, mit unseren Angeboten die Jugendlichen unserer Gemeinde zusammen zu bringen. Ob Sportnacht, Eisdisco oder Kinobus – für jeden war etwas dabei!“, heißt es im Brief. Für die turnusmäßige Ablösung muss nun kräftig die Werbetrommel gerührt werden, so ist den beiden Jugendbeauftragten Kariene Eikelmann und Erwin Huber bewusst. Junge Leute zu finden, die neben Schule oder Ausbildung und den vielen Freizeitaktivitäten noch Zeit in weitere Engagements investieren können und wollen, ist nicht einfach. Und doch ist es eine Chance für die Jugendlichen in Ried und seinen Ortsteilen, die Zukunft in der Gemeinde mitzugestalten.

Wer sich die ehrenamtliche Aufgabe vorstellen kann, hat am kommenden Samstag 9. Juni ab 19 Uhr im Jugendzentrum in der Bachernstr. 8 die Gelegenheit, die aktuellen JuPa-Mitglieder im JUZ zu treffen. Für Fragen zur Verfügung stehen neben der Sprecherin Theresa Schmid aus Sirchenried und ihrer Stellvertreterin Anja Bernhard aus Baindlkirch auch die sechs weiteren Mitglieder sowie die beiden Jugendbeauftragten.

Bis 15. Juni können Kandidatenvorschläge gemacht werden. „Das JuPa ist ein Bindeglied zwischen der Jugend und dem Gemeinderat und eine Bereicherung für unseren Ort“, so zeigt sich Kariene Eikelmann überzeugt. „Jugendliche können mitreden und mitgestalten und Jugendversammlungen zu bestimmten Themen einberufen“.

Im Idealfall repräsentiert das neun Mitglieder zählende Gremium die drei Altersgruppen zwölf bis 14 Jahre, 14 bis 16 Jahre und 16 bis 20 Jahre. „Wir lassen uns überraschen, wie groß das Interesse in diesem Jahr ist“, sagen die Jugendbeauftragten.

Gerne wollen sie die bei einem Jugendgrillfest am Samstag, 14. Juli neu gekürten Kandidaten unter ihre Fittiche nehmen.

