08:16 Uhr

Wer sucht in Friedberg eine Ferienbetreuung für seine Kinder?

Die Stadt Friedberg plant vierwöchiges Angebot und will den Bedarf ermitteln. So kann man sich melden.

Nachdem das Kultusministerium die außerschulische Ferienbetreuung in den Sommerferien wieder in Aussicht gestellt hat, plant die Stadt Friedberg ein entsprechendes Angebot. Es soll in den ersten vier Wochen der Sommerferien vom 27. Juli bis zum 21. August von 8 bis 17 Uhr in den Räumen der verlängerten Ganztagsbetreuung in Friedberg-Süd stattfinden.

Über die Ausgestaltung des Angebots und das Hygienekonzept, das sich an das der Grundschulen anlehnen wird, kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. So ist zum Beispiel zu prüfen, ob ein Essen ausgegeben wird oder ob die Kinder die Verpflegung selbst mitbringen.

Fragebogen im Internet

Für die Stadt ist es nun wichtig, den Bedarf der Schülereltern zu ermitteln. Interessierte Eltern erhalten die Anmeldeformulare und den Fragebogen bei den Ganztagsbetreuungen der Grundschulen, im Bürgerbüro oder im Internet unter www.friedberg.de (Stichwortsuche „Ferienbetreuung“).

Die Stadt bittet darum, den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 26. Juni bei einer der Ganztagsbetreuungen abzugeben oder zu senden an: Stadt Friedberg, Gertrud Schnur, Marienplatz 5, 86316 Friedberg. Nähere Infos unter Telefon 0821/65073653 oder gertrud.schnur@friedberg.de.

Eltern erhalten eine Mitteilung von der Stadt Friedberg

Sobald der Stadt Friedberg nähere Erkenntnisse darüber vorliegen, ob und unter welchen Bedingungen die Ferienbetreuung stattfinden kann, erhalten die Eltern der angemeldeten Kinder darüber eine Mitteilung. (AZ)

Themen folgen