Wer taktiert, riskiert den Verlust der Sozialstation

Warum geht es in Friedberg-West so schleppend voran? Dahinter steckt Methode.

Das Areal zwischen B300 und Maria-Alber-Straße in Friedberg-West ist zweifellos eines der innerstädtischen Filetgrundstücke. An die zwei Hektar mit bester Verkehrsanbindung, die vergleichsweise dicht bebaut werden können. Und mit der Wohnbaugruppe der Stadt Augsburg stünde auch ein kompetenter Partner parat, um das Projekt zu verwirklichen.

Umso verwunderter reagierte man zuletzt beim großen Nachbarn über die offensichtliche Zögerlichkeit im Friedberger Rathaus, das für die Bauleitplanung die Zügel in der Hand hält. Seit im Juli 2018 ein erstes Konzept für den interkommunalen Bebauungsplan vorgestellt wurde, hat sich wenig getan. Ob hier mit Absicht blockiert werde, mussten sich Stadträte von Augsburger Parteifreunden bereits fragen lassen.

Tatsächlich scheiden sich an der künftigen Nutzung der Fläche die Geister. Und zwar nicht nur in der Politik, auch im Stadtteil selbst gibt es Befürworter einer grünen „Neuen Mitte“, wie sie der Abschlussbericht zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept für Friedberg-West empfiehlt. Das Verhaltensmuster ist aus den vergangenen fünf Jahren hinlänglich bekannt: Konfliktträchtige Themen, die eine Wiederwahl im März 2020 gefährden könnten, werden beiseitegeschoben. Die Baulandentwicklung in Friedberg-Süd und die überfällige Neuordnung des Verkehrs in der Ludwigstraße sind nur zwei Beispiele dafür.

Im Fall von Friedberg-West könnte diese Rechnung jedoch nicht aufgehen. Die Sozialstation macht Druck für eine rasche Entscheidung. Wer diesmal zaudert und zagt, der riskiert den Verlust einer Friedberger Sozialinstitution mit einer mehr als 110-jährigen Geschichte. Ob das die Wählerinnen und Wähler im kommenden Jahr honorieren? Lesen Sie dazu unseren Bericht Sozialstation Friedberg: Zieht die Sparkasse mit?

