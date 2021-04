Wer wohnt in der Meringer Asyl-Ankerdependance?

Plus Bürgermeister Florian Mayer will von der Regierung von Schwaben Informationen über die Belegung der Flüchtlingsunterkunft an der Hörmannsberger Straße in Mering.

Seit Sommer 2019 besteht in Mering die Ankerdependance an der Hörmannsberger Straße. Dort sollten vor allem Flüchtlingsfamilien aus der Türkei untergebracht werden. Kritiker der Einrichtung äußerten damals Zweifel, dass sich die Bayerische Staatsregierung an ihr Versprechen halten und dort ausschließlich Familien unterbringen würde. Man befürchtete, dass diese Vereinbarung nur für den Anfang gelte und später doch ausschließlich Männer die Einrichtung nutzen würden.

Weil durch die Corona-Pandemie an anderen Standorten Quarantänemaßnahmen notwendig wurden, kamen zwischenzeitlich in Mering auch alleinreisende Männer unter. Bürger wandten sich an Bürgermeister Florian Mayer und fragten mehrmals nach, ob die Einrichtung überhaupt noch für Familien vorgesehen sei.

Bis Ende der Woche sollen die alleinreisenden Männer die Meringer Ankerdependance verlassen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

"Ich habe diese Fragen sehr ernst genommen und fragte bei der Regierung von Schwaben nach, die die Unterkunft betreut, um darüber Auskunft zu erhalten", sagt Mayer. In der Vergangenheit habe der Informationsfluss nicht immer so gut funktioniert, dies habe sich zwischenzeitlich jedoch geändert.

Eine vorübergehende Maßnahme in der Meringer Ankerdependance

Regierungspräsident Erwin Lohner hat auf Mayers Fragen in einem Schreiben an den Bürgermeister geantwortet und ihm versichert, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handele. Aufgrund der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit der Umwidmung von zwei Augsburger Unterkunftsdependancen in Quarantäneeinrichtungen habe die Regierung von Schwaben die Meringer Unterkunft seit Mitte April des vergangenen Jahres auch zur Unterbringung alleinreisender Männer nutzen müssen, so die Informationen.

Man habe von Anfang an verdeutlicht, dass die zusätzliche Belegung mit alleinreisenden Männern voraussichtlich so lange erforderlich sein wird, bis die geplante Unterkunftsdependance Neu-Ulm mit weiteren 250 Bewohnerplätzen in Betrieb gehen könne. Dies sei nun seit 3. Februar möglich.

Waren es Anfang Februar noch 80 alleinreisende Männer bei einer Gesamtbelegung von 104 Bewohnern in Mering, so konnte diese Zahl inzwischen auf neun alleinreisende Männer und 14 alleinreisende Frauen bei einer Gesamtbelegung von 69 Personen zurückgeführt werden. "Bereits seit Mitte Februar haben wir darüber hinaus nur noch Familien oder alleinreisende Frauen nach Mering verlegt."

Ausgelegt ist die Einrichtung für 150 Menschen. Diese Belegung habe man nie überschritten, informiert Lohner in seinem Schreiben an Mayer.

Das Zusammenleben funktioniert in Mering gut

Karl-Heinz Meyer, Pressesprecher der Regierung von Schwaben, informiert zudem: "Die alleinreisenden Männer werden wir noch in dieser Woche in die Unterkunftsdependance Neu-Ulm verlegen, nachdem eine für diese Einrichtung angeordnete Quarantäne am Dienstag aufgehoben werden konnte. Mering wird dann wieder ausschließlich zur Unterbringung von Familien und alleinreisenden Frauen genutzt."

Die Herkunftsländer haben sich mittlerweile aufgrund der Flüchtlingssituation geändert. So seien nun Hauptzugangsland derzeit Irak. Auf die Länderzuständigkeiten für die Unterkünfte in Schwaben habe die Regierung keinen Einfluss. "Darauf haben wir in der Vergangenheit alle Beteiligten wiederholt hingewiesen, ebenso darauf, dass eine 'vorrangige Unterbringung von Familien' stets von der Zugangssituation abhängig ist", zitiert Bürgermeister Florian Mayer aus dem Schreiben von Erwin Lohner. Unabhängig davon sei nach aller Erfahrung eine ländergemischte Belegung wesentlich konfliktärmer als eine Unterbringung von Flüchtlingen ausschließlich aus einem Herkunftsland.

Auf Nachfrage erklärt Pressesprecher Meyer, dass das Zusammenleben in der Meringer Unterkunftsdependance "im Wesentlichen konfliktfrei und ruhig verläuft". Polizeieinsätze seien nur in sehr wenigen Fällen, beispielsweise wegen Missachtung der Hausordnung oder bei kleineren Auseinandersetzungen unter einzelnen Bewohnern zu verzeichnen gewesen. "Bei medizinischen Notfällen wird grundsätzlich der KVB-Bereitschaftsdienst oder der Rettungsdienst gerufen - so auch Ende Januar bei dem bedauerlichen Suizidversuch eines Bewohners, der glücklicherweise rechtzeitig einer medizinischen Behandlung zugeführt werden konnte", erklärt Meyer.

Bürgermeister Mayer bestätigt die Aussagen der Regierung von Schwaben. Es sei zwar eher ungewöhnlich, dass eine Ankerdependance mitten in einem Wohngebiet liege, aber bisher laufe es gut. "Die Regierung von Schwaben hat sich an die Absprachen gehalten und etwaige Befürchtungen entsprachen nicht den Gerüchten", so Florian Mayer.

