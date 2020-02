Wertvolle Naturflächen: Kissing setzt bei der Pflege auf Experten

Plus Der Gemeinderat Kissing vergibt die Pflege von Mäh- und Streuobstwiesen an den Landschaftspflegeverband. Welche Vorteile das bringen soll.

Spätestens seit dem Volksbegehren zur Bienenrettung erhalten Blühstreifen und Magerrasen viel Aufmerksamkeit. Die Gemeinde Kissing will nun neue Wege bei der Pflege ihrer wertvollen Grünflächen gehen und sich Hilfe von Experten holen.

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass der Landschaftspflegeverband (LPV) sich in Zukunft um die Ausgleichsflächen in Kissing kümmert. In der Sitzungsvorlage heißt es, dass die Pflege der 40 Grüngebiete bisher vernachlässigt worden sei, da die nötige Ausstattung und das Fachwissen fehlten. Gesetzlich ist die Gemeinde dazu verpflichtet, Ausgleichsflächen für Bau- und Gewerbegebiete auszuweisen und sich auch um sie zu kümmern.

Ausgleichsflächen: Christina Niegl stellt in Kissing den LPV vor

In der vergangenen Sitzung stellte Christina Niegl den LPV und seine Arbeit vor. Der Verband hat das Ziel, die ökologisch wertvollen Flächen im Landkreis zu erhalten beziehungsweise neue zu schaffen. Im Vorstand sitzen Vertreter von Naturverbänden, Landwirten und der Politik. Er finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, inzwischen gehören alle Kommunen im Landkreis dazu.

Niegel erklärte, dass es in Kissing wertvolle Flächen an der Paar gebe, um die sich das Wasserwirtschaftsamt kümmere. Mehrere Waldflächen würden vom Forstamt betreut. „Bei allen anderen Flächen ist eine Pflege über den LPV möglich.“ Insgesamt handelt es sich um ein Gebiet, dass etwa 15,5 Hektar umfasst. Dabei sind verschiedene Biotoptypen: vor allem sogenannte zweischürige Mähwiesen. „Die sind sehr artenreich und müssen zweimal im Jahr gemäht werden“, sagt Niegl. Zudem gibt es in Kissing eine Streuobstwiese, Magerrasen, Feldgehölz und Schilfröhricht.

Dabei übernimmt der LPV in Kissing in Zukunft folgende Rolle: Er trifft Pflegevereinbarungen mit Landwirten oder beauftragt Unternehmen. Er gibt eine Einweisung und kontrolliert und dokumentiert die Ergebnisse. Zudem übernimmt der LPV die Abstimmung mit übergeordneten Stellen wie der Unteren Naturschutzbehörde.

Die eingespannten Landwirte sollen möglichst schonende Mähverfahren nutzen. Vor allem dürfen sie nicht mulchen, düngen und müssen Schonbrachen belassen. Auf diesen Flächen bleibt die natürliche Vegetation ungestört.

In der Sitzungsvorlage heißt es, dass die Kosten für die Leistungen des LPV im ersten Jahr etwa 3500 Euro betrügen. Nach Abschluss der Vorarbeiten liegen sie demnach jährlich zwischen 500 und 1000 Euro.

Beweidung der Ausgleichsflächen in Kissing mit Schafen nicht möglich

Bürgermeister Reinhard Gürtner befürwortete, die Pflege der Flächen in die Hände des LPV zu geben. SPD-Sprecher Ronald Kraus fragte: „Warum kann man Natur nicht einfach Natur lassen?“ Niegl erklärte, dass die Kulturlandschaft von Menschen geprägt sei. „Wenn wir gar nichts machen, werden sich Gehölze entwickeln. Dann wäre alles bewaldet.“ Zudem fragte Kraus, was passiere, wenn Landwirte sich nicht an die Pflegevereinbarung hielten? Niegl antwortete: „Bisher haben sich alle Landwirte total bemüht.“ Der LPV sei immer um eine konstruktive Zusammenarbeit bemüht.

Roland Nemetz von der SPD fragte, ob es möglich sei, die Flächen mit Schafen beweiden zu lassen. Niegl erklärte, dass sie zu weit auseinander lägen.

CSU-Sprecher Franz-Xaver Sedlmeyr sagte im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem LPV: „Ich kann das als Landwirt nur befürworten.“ Es sei gut, wenn es feste Vorgaben für die Mahd gebe.

Im Hinblick auf die Streuobstwiese fragte Bürgermeister Gürtner noch, ob sie weiterhin für die Bürger offen sei. Niegl bejahte das. „Es geht da nur ums Mähen.“

