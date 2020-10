vor 31 Min.

Wie Corona den Menschen in der Region auf die Psyche schlägt

Plus Covid-19 legte das Leben zeitweise völlig lahm. Therapeuten und Schulpsychologen sprechen über Krankheitsängste, Entschleunigung und Leistungsdruck.

Von Nikolai Röhrich

Kurzarbeit, Homeoffice, digitale Schule: 2020 wird als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem der Alltag durch ein Virus völlig auf den Kopf gestellt wurde. Studien berichten von gestiegenen Fallzahlen häuslicher Gewalt und zeigen eine verschlechterte psychische Verfasstheit von Kindern und Erwachsenen. Experten aus dem Wittelsbacher Land sehen noch eine andere Altersgruppe besonders von den psychischen Folgen betroffen, erleben aber auch überraschende positive Effekte.

„Das Homeoffice und die Schule von Zuhause aus haben die Menschen insgesamt massiv belastet“, sagt Gerald Bell, der in Hügelshart eine Psychotherapiepraxis betreibt. In Familien und Partnerschaften, in denen die Menschen coronabedingt Tag für Tag aufeinandersitzen, gebe es vermehrt eskalierende Streitereien, berichtet der Diplompsychologe und systemische Familien- und Paartherapeut.

Angst vor dem Corona-Virus belastet die Menschen

„Menschen, die vor Corona stabil waren, hatten während der Pandemie eher keine Probleme. Wer schon krank war, dem setzte die Situation zusätzlich zu“, so Bell. Belastend sei für einige seiner Patienten vor allem die Angst vor dem Virus gewesen. „Manche haben sich der Pandemie ausgeliefert gefühlt und konnten mit der Ungewissheit über eine mögliche Erkrankung nur schwer umgehen.“ Corona habe sich insbesondere auf die Psyche der Menschen in Altenheimen ausgewirkt, sagt der Therapeut. Dass dort kein physischer Besuch empfangen werden konnte, sei für alte Menschen katastrophal gewesen.

Einwohner des ländlich geprägten Wittelsbacher Landes seien während des Lockdowns aber insgesamt geringerer psychischer Belastung ausgesetzt gewesen als Großstädter. „Wer im Hochhaus wohnt, ist anfälliger als jemand, der einen Garten hat.“

Gerald Bell hat auch unabhängig von Corona den Eindruck, dass der Anteil an psychisch instabilen Menschen im Landkreis zugenommen hat. Kinder und Jugendliche seien von diesem Trend nicht ausgenommen, so Bell, der Fortbildungen für Schulsozialarbeiter gibt. Auf dem Vormarsch seien vor allem Panikstörungen und Versagensängste. Die Ursache dafür sieht Bell im hohen gesellschaftlichen Leistungsdruck. „Durch Corona hat sich das Ganze noch verschlimmert“, sagt er. „Kurzarbeit und mögliche Jobverluste sind für Angstpatienten ein großes Problem“, so der Therapeut.

Heilpraktikerin Sabine Hirsch aus Mering berichtet auch von positiven Effekten

Manchen Patienten habe die Corona-Pandemie jedoch sogar gutgetan, berichtet Sabine Hirsch, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Mering. „Einige haben gelernt, zu entschleunigen und die Natur zu genießen“, so Hirsch. Dennoch stellt die Heilpraktikerin seit der Pandemie einen vermehrten Bedarf nach psychologischer Unterstützung fest. Auch vorher gesunde Menschen hätten während des Lockdowns Symptome entwickelt, seien mit Schlafstörungen, Ängsten und Depressionen zu ihr gekommen.

Sieglinde Kauzner, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Friedberg, bietet für ihre Patienten, die Angst vor Ansteckung haben, auch Sitzungen per Webcam an. Das sei jedoch nur eine Notlösung. „Der zwischenmenschliche Austausch ist im Video-Chat nur eingeschränkt möglich“, meint Kauzner. Ihre Patienten würden kleine Gesten wie den Händedruck und Umarmungen am Ende der Sitzungen vermissen. Auch Kauzner meint eine gestiegenen Zahl psychisch labiler Kinder und Jugendlicher im Wittelsbacher Land wahrzunehmen. Vor allem Unsicherheiten, Ängste und Depressionen seien ein Problem.

Soziale Beschränkungen sind für Schüler sehr einschneidend

Laut Ruth Spannagl-Schulan, Leiterin der schulpsychologischen Beratungsstelle des Schulamts Aichach-Friedberg, waren die sozialen Beschränkungen für die von ihrer Einrichtung betreuten Grund- und Mittelschüler „sehr“ einschneidend“. Im Vergleich zu vor-pandemischen Zeiten sei seit der Rückkehr zum Präsenzunterricht die Lernmotivation der Schüler aber gestiegen. „Die Kinder haben das gemeinsame Lernen vermisst und wissen jetzt, was sie an der Schule haben“, so die Schulpsychologin.

Andreas Kyrrmayr, Lehrer und Psychologe am staatlichen Gymnasium Friedberg, zieht für seine Schule ein positives Fazit. Die Auswirkungen von Lockdown und digitaler Fern-Beschulung hätten sich ob des „im positiven Sinne bürgerlichen“ Friedberger Milieus in Grenzen gehalten. Kyrrmayr beobachtet ein hohes Niveau geistiger Widerstandsfähigkeit unter den von ihm betreuten Kindern und führt dieses auf die sozialen und wirtschaftlichen Stärken des Wittelsbacher Landes zurück.

Steigenden Leistungsdruck kann Kyrrmayr am Friedberger Gymnasium nicht beobachten. Die Schule sei in den letzten Jahrzehnten humaner, Lehrkräfte weniger autoritär geworden, meint er. „Ein Phänomen, dass aber möglicherweise zu mehr Leistungsdruck beiträgt, sind die gestiegenen Übertrittszahlen an Gymnasien und Realschulen“, so der Schulpsychologe. Wenn teils die Hälfte aller Grundschüler auf das Gymnasium übertreten würde, sei nicht auszuschließen, dass einige Kinder es schwer haben, beim Lernen mitzukommen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen