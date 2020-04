vor 53 Min.

Wie Friedberg den ersten Kreisverkehr bekam

Hier in der Äußeren Ludwigstraße in Friedberg stand das alte Zollhhaus. 1960 mussten es dem Kreisverkehr weichen.

Plus Vor 60 Jahren musste das Zollhaus an der Äußeren Ludwigstraße in Friedberg der neuen Verkehrsführung weichen. Die ist inzwischen selbst wieder Geschichte.

Von Otmar Selder

Wer sich in vergangenen Zeiten im Raum der „äußeren Ludwigstraße“ oberhalb der jetzigen Garage Ost verabreden wollte, nannte als Orientierungshilfe meist „den Kreisverkehr“. Und ältere Friedbergerinnen und Friedberger wissen, dass man diesen öffentlichen Bereich vorher „beim Zollhäuserl“ nannte.

