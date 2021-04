Wie Kirchengemeinden in Aichach-Friedberg Ostern feiern

Plus Kirchen wurden gebeten, von Präsenzgottesdiensten Abstand zu nehmen. Mit der Osterruhe wurde auch dieses Gebot gekippt. Was das für einzelne Kirchen im Landkreis bedeutet.

Open Air, online oder in Präsenz, die Kirchen aus dem Landkreis haben sich auf die Ostertage vorbereitet. Sie wollen Ostern so feiern, dass es der Pandemie angepasst ist.

Die evangelische Gemeinde in Friedberg werde Gottesdienste abhalten, allerdings den Rahmen des Erlaubten nicht ausschöpfen, erklärte Pfarrer Falko von Saldern. Die Gemeinde habe sich entschlossen, stattdessen ein Programm aus 20-minütigen Kurzandachten, Open-Air-Zusammenkünften, offenen Kirchenräumen und Ähnlichem aufzubauen. In der Gute Hirte in Friedberg gibt es am Ostersonntag zwischen 7 Uhr und 12 Uhr zu jeder vollen Stunde eine Kurzandacht mit Ostergeschichte. In der Zachäuskirche Stätzling ist diese um 10 Uhr und 11 Uhr. Einen kompletten Gottesdienst bietet die Kirchengemeinde online an. Die Messen am Karfreitag sind kürzer gehalten, und es gibt einen Gottesdienst-Podcast. Die Gläubigen könnten sich ihre Texte zudem mitnehmen, sagte der Pfarrer. In den Kirchen liegen außerdem Pläne für einen ökumenischen Kreuzweg aus, und für das Wochenende gibt es einen Osterweg, der in beiden Kirchen startet. Letztendlich sei das Wichtigste, dass die österliche Botschaft die Menschen erreiche. Teilweise sind für die Gottesdienste Anmeldungen nötig, teilweise werden sie nur empfohlen.

Leere Kirchen an Ostern wären traurig

"Wir sind froh, dass bei uns Präsenzgottesdienste stattfinden", sagte Josef Nies, Pfarrgemeinderatsvorsitzender aus der Pfarreiengemeinschaft Stätzling. Bei ihrer Gründonnerstagsmesse müssen sich die Menschen vorher die Hände desinfizieren und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Jede zweite Bank sei gesperrt, erzählte Nies. Für die Feste an Karsamstag und Ostersonntag hat die Gemeinde nach der letzten Sonntagsmesse 60 Karten verteilt. "Ansonsten sind wir natürlich froh, dass wir mit Abstand Ostern feiern", sagte Nies. Präsenzgottesdienste seien doch etwas anderes als im Fernsehen.

Auf kleine Fliesen können die Besucher zum Beispiel einen netten Satz schreiben. Bild: Marlene Volkmann

Der Friedberger Stadtpfarrer Steffen Brühl ist auch erleichtert, dass man doch Gottesdienste feiern könne. Er meinte, dass noch ein Osterfest mit einer leeren Kirche sehr traurig gewesen wäre. "Gerade die Osterbotschaft kann den Menschen in der aktuellen Situation Mut machen," heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrei St. Jakob. Das Schutz- und Hygienekonzept habe sich sehr bewährt. Bei den Feiern der Kar- und Ostergottesdienste wird beispielsweise auf Freiluftgottesdienste und Veranstaltungen im Internet gesetzt. Es wird zu einem Corona-Schnelltest im Pfarrzentrum aufgerufen. Man muss sich für die Messen am Gründonnerstag, Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag anmelden.

Bis Gründonnerstag können Kirchenbesucher das Kreuz mitgestalten. Bild: Marlene Volkmann

Die Gründonnerstagsmesse findet ohne Fußwaschung und Kelchkommunion statt, der Kreuzweg am Freitag und der Karfreitag der Jugend nur online. Die Auferstehungsfeiern sind im Garten von St. Stefan. Außerdem bietet die Gemeinde über ihre Website einen ökumenischen Stationenweg an. Die Osternacht wird in St. Jakob um 19.30 Uhr beginnen, da ab Donnerstag eine nächtliche Ausgangssperre gilt. An Ostermontag finden keine Präsenzgottesdienste statt. Auf der Internetseite der Pfarrei sind auch die Streamingangebote einzusehen. Gläubige können bis Gründonnerstag ein Kreuz mit Fliesen gestalten, das in der Kirche St. Jakob steht.

Entscheidung zwischen on- und offline

In der evangelischen Gemeinde in Mering wird ein normaler Karfreitagsgottesdienst gefeiert, nur kein Abendmahl. Die Messe am Gründonnerstag finde wegen der Corona-Pandemie nicht statt, sagte Pfarrerin Carola Wagner. Und beschreibt, dass die Osternacht in Mering unter freiem Himmel begangen werde, wie auch die Auferstehungsfeier auf dem Friedhof. Veranstaltungen, bei denen man nicht absehen kann, wie viele Menschen kommen, wurden abgesagt oder finden unter freiem Himmel statt. Etwas Besonderes gibt es am Ostermontag: Die Gemeinde hat eine Church to go eingerichtet, wo jeder sich eine Ostertüte abholen kann. Die Menschen seien anfangs traurig gewesen, Ostern nicht in die Kirchen zu können, erzählte Wagner. Schon im letzten Jahr sei das schlimm gewesen.

Pfarrer Martin Schnirch von der Pfarreiengemeinschaft in Ottmaring sagte, dass ihre Osternacht schon um 17 Uhr beginne. Die Gemeinde hat einen Lebensweg gestaltet: Hier sind einzelne Stationen zum Kreuzweg und der Zeit nach der Auferstehung Jesu aufgebaut. Diesen Weg könne man die nächsten 14 Tage besuchen, sagte der Pfarrer. Auch in der Ottmaringer Gemeinschaft sind teilweise Anmeldungen erforderlich. Schnirch beschrieb, dass die Menschen in der Kirche sehr diszipliniert seien und auch ordentlich weggegangen seien. Er sei sehr froh, dass sie jetzt Gottesdienste begehen können: Es komme auf die Beziehung zu den Menschen an, und das gehe über Video schlecht. Seit Ostern 2020 bietet die Gemeinde jeden Tag um 9 Uhr einen Telefongottesdienst an. (mit AZ)

