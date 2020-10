vor 32 Min.

Wie Landtechnik Pfundmeir aus Friedberg Traktoren im Sudan fit hält

Plus Landtechnik Pfundmeir sorgt dafür, dass alte Traktoren in dem armen afrikanischen Land weiterlaufen. Dazu kam es durch eine persönliche Freundschaft.

Von Sabine Roth

Landtechnik Pfundmeir ist Spezialist für Traktoren in ganz Europa. Jedes Jahr wird von Friedberg aus ein besonderer Transport organisiert. Dafür muss ein zwölf Meter langer Container beladen werden. Das Werk ist vollbracht und die Ware geht nun auf eine lange Reise.

Gregor Pfundmeir kümmert sich höchstpersönlich um dieses „Herzensprojekt“. Denn ihn verbindet eine langjährige Freundschaft mit dem Traktorenhändler Osama Younis aus Nordafrika. Vor 13 Jahren haben sich die beiden auf der größten Weltfachmesse für Traktoren kennengelernt. „Osama Younis suchte nach einem besonderen Traktorentyp der Marke John Deere. Bereits im Jahr 1980 wurden von Deutschland aus über 2500 Stück davon in den Sudan geliefert.

Landtechnik Pfundmeir aus Friedberg hat ein Problem

Diese Traktoren werden dort immer noch eingesetzt und sehr einfach gehalten. Aber sie sind alle ins Alter gekommen und brauchen notwendige Ersatzteile, um sie weiter einsetzen zu können. Das Problem dabei ist, dass der Hersteller John Deere seit dem Jahr 1990 diesen Traktorentyp nicht mehr mit Ersatzteilen beliefert“, erzählt Pfundmeir. Deshalb hat sich der Spezialist aus Friedberg für John-Deere-Ersatzteile auf die Suche gemacht und wollte Younis helfen.

Inzwischen kauft Landtechnik Pfundmeir für dieses arme Land Traktoren und Ersatzteile bundesweit auf und stellt sie für die Bauern dort zusammen. „Angefangen haben wir mit einem kleinen Container, den wir voll mit Traktoren und Kleinteilen beladen haben und dann in Richtung Sudan verschickt haben“, erinnert sich Pfundmeir an die erste Lieferung.

Landtechnik Pfundmeir aus Friedberg bekommt einen Bruchteil des Warenwerts

„In all den Jahren sind wir so gut ins Geschäft gekommen, dass der Container inzwischen doppelt so groß ist (40 Fuß).“ Auch diesmal ist er brechend voll mit ganzen Traktoren, aber auch vielen Ersatzteilen. „Jedes Jahr schlachten wir 30 bis 40 Schlepper aus. Da kommen sehr viele Ersatzteile für alte Traktorenmodelle zusammen, die im Sudan dringend gebraucht werden. Millionen an Schrauben verschenken wir dafür auch gerne weiter“, sagt Pfundmeir.

Die Ware in diesem Jahr hat einen Wert von rund 20.000 Euro. Dafür bekommt Pfundmeir aber nur einen Bruchteil wieder. Um das große Geschäft geht es ihm gar nicht. Er möchte unterstützen und hilft deshalb gerne mit.

Jetzt geht der Container auf die Reise. Zuerst nach München, von dort auf den Zug nach Hamburg zum größten Containerbahnhof. Dort wird er dann auf das Schiff umgeladen. In etwa zwei Monaten wird er im Sudan ankommen. „Das ist dann kurz vor Weihnachten. Für die Leute in Nordafrika ist das jedes Jahr ein großes Fest. Sie jubeln, wenn ihr ‚Ersatzteilmann’ mit unserer Lieferung ankommt“, erzählt Pfundmeir.

Lesen Sie auch:

Themen folgen