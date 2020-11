vor 49 Min.

Wie Ölrettich, Perserklee und Felderbse den Ackerboden pflegen

August (rechts) und Tobias Drexler haben in Steindorf bereits zum zweiten Mal zur Begutachtung eine Zwischenfrucht- Demoanlage errichtet.

Plus Landwirte informierten sich auf den Demofeldern der Familie Drexler in Steindorf über geeignete Saatgutmischungen. Warum auch Passanten von der Begrünung profitieren.

Von Heike John

Tobias Drexler hält eine Ölrettichpflanze mit grünem Kraut in die Höhe und deutet auf die kräftige Pfahlwurzel. „Die ist für die Unterbodenlockerung perfekt“, stellt der 21-Jährige fest. Umringt wird er von 30 Landwirten aus den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg, die der Einladung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) gefolgt sind und die auf einem Acker zwischen Merching und Steindorf angelegte, rund 1,6 Hektar große Zwischenfrucht-Demoanlage begutachten.

Mit ihm zusammen stellt Fachberaterin Birgit Wagenpfeil die unterschiedlichen Kulturpflanzenmischungen vor, die auf neun Parzellen ausgesät wurden.

30 Landwirte zeigten sich an der Zwischenfruchtdemonstration interessiert und folgten der Einladung des AELF auf das Feld der Drexlers in Steindorf. Bild: Heike John

Der Steindorfer Landwirt Tobias Drexler will Meister werden

Mit dabei sind auch Vertreter von Saatgutfirmen und geben zu ihren Spezialmischungen Auskunft. Bereits zum zweiten Mal hatte sich der Junglandwirt bereit erklärt, auf Feldern des landwirtschaftlichen Betriebs, den er in der vierten Generation zusammen mit seinem Vater August führt, Praxisvorschläge für Zwischenfruchtversuche anzulegen. Angesprochen wurde er über die Landwirtschaftsschule in Stadtbergen, die er im Frühjahr als staatlich geprüfter Wirtschafter für Landwirtschaft abschloss. Derzeit schreibt Tobias Drexler an seiner praktischen Arbeit für die Meisterprüfung zum Thema Auswirkungen der Rasse auf die Mast.

Der 21-jährige Tobias Drexler mit einem Ölrettich als Beispiel für einen Tiefwurzler. Bild: Heike John

Der Drexlerhof in Steindorf ist ein Bullenmastbetrieb mit Aufzucht. 375 Bullen stehen im Stall. Ein Teil geht regelmäßig an die direkt benachbarte Landmetzgerei Glas. „Regionaler geht es nicht“, betont August Drexler stolz. Der Betrieb bewirtschaftet rund hundert Hektar Ackerland, auf etwa vierzig Hektar wird auch Zwischenfrucht angebaut. Dies verbessert die Nährstoffversorgung des Ackerbodens, schützt vor Erosion und sorgt für Auflockerung und Stabilisierung. Während der Führung werden verschiedene abfrierende Zwischenfruchtmischungen vorgestellt und die Auswirkungen auf den Boden aufgezeigt.

Inmitten von Versuchsfeldern mit Phacelia, Alexandrinerklee, Saatwicke, Ramtillkraut, Leindotter, Gelbsenf, Rauhafer und abessinischem Kohl diskutieren und begutachten die landwirtschaftlichen Fachleute die Vor- und Nachteile der verschiedenen greening-konformen, sprich dem Klima- und Umweltschutz förderlichen, Zwischenfruchtmischungen. Interessant sind auch die Entwicklungen unter den diesjährigen Voraussetzungen. Mischungen mit vier bis zehn Komponenten sind ideal, denn für die einen ist die Witterung zu warm oder zu trocken, für die anderen zu kalt oder zu feucht, mal wächst das eine, mal das andere nicht so gut. Die Herbst- und Winterbegrünung der Äcker ist auch ein wichtiger Baustein des Grundwasserschutzes. Die Pflanzen binden freie Nährstoffe, insbesondere Stickstoff und vermeiden deren Auswaschung über Winter.

Wenn Gülle zum Problem wird

Darum ist auch Albert Spingler vom AELF als Wasserberater mit im Boot. Er ist auch Ansprechpartner für die heuer geänderte Düngeverordnung, die strengere Auflagen und Sperrfristen für die Düngung beinhaltet. Ein Großteil der Äcker im Landkreis ist „rotes Gebiet“. Hier will die Politik künftig einen obligatorischen Zwischenfruchtanbau einführen, der ohne Düngung erfolgen soll. Ein Problem für Viehbetriebe wie den der Drexlers, wo ganzjährig Gülle anfällt. „Wir kriegen oft Anrufe im Amt, wenn ein Bauer Gülle fährt“, erzählt Birgit Wagenpfeil aus der Praxis. Als anschauliche Beispiele einer gewünschten Durchwurzelung des Bodens in verschiedenen Tiefen hat sie auf ihrem Demotisch verschiedenen Pflanzen ausgelegt.

Fachberaterin Birgit Wagenpfeil zeigt den Kleekrebs als typische Fruchtfolge-Erkrankung. Bild: Heike John

Wie wichtig für die Auswahl der Zwischenfruchtmischung auch die Fruchtfolgegestaltung ist, demonstriert sie mit Anschauungsbeispielen wie dem Kleekrebs. Diese Pilzerkrankung von Hülsenfrüchtlern wird begünstigt, wenn etwa nach einem Rapsanbau als Zwischenfrucht ein Kreuzblütler wie Gelbsenf angepflanzt wird. Legominosenhaltige Saatgutmischungen, also mit vielen Hülsenfrüchten wie etwa Klee, die den Boden mit Stickstoff anreichern, sind andererseits wieder weniger geeignet, wenn ein Betrieb Gülle ausfährt.

Für die Unterbodenlockerung sind besonders die tiefer wurzelnden Arten wie Lupinen, Ackerbohnen und Ölrettich interessant, während Gräser durch ihre intensive feine Wurzelverteilung besonders die Krümelstabilität des Oberbodens fördern. Birgit Wagenpfeil erklärt dies bei Führungen mit Schülern gerne, indem sie den Vergleich zum Rührteigkuchen wählt. Wurzeln und Mikroorganismen sorgen dafür, dass der Boden feinkrümelig und luftig ist und nicht verklebt. Auf allen neun Versuchsfeldern mischten die Drexlers auch Sonnenblumen unter die Kulturpflanzen.

Imker sind von der Zwischenfrucht nicht so begeistert

„Der Anblick hat besonders die Passanten erfreut und immer mal wieder wurden wir auch nach Blumen für eine Tischdekoration gefragt, denn so spät im Jahr gibt es wenig Blühendes im Garten. Genau dies ist der Kritikpunkt der Imker, die laut Birgit Wagenpfeil vom Zwischenfruchtanbau nicht begeistert sind. Blau blühende Phaceliafelder im Spätherbst etwa sind schön für das Auge, aber diese Zwischenfrüchte können die Honigbienen in ihrem auf die Jahreszeiten abgestimmten Entwicklungsrhythmus empfindlich stören.

Die Mischung machts - eine unterschiedliche Beschaffenheit der Pflanzen bringt das beste Ergebnis für einen Zwischenfruchtanbau. Bild: Heike John

Vorteile hat der Zwischenfruchtanbau für das Niederwild wie Hasen oder Kaninchen, das im Winter auf den Feldern Deckung findet. Auch gegen Schneeverwehungen hilft die Zwischenfrucht, die den Winter über auf den Feldern stehen bleibt. „Da wo unsere bewirtschafteten Felder sind, ist die Straße von Merching nach Steindorf immer relativ schneefrei“, hat August Drexler festgestellt.

