15:36 Uhr

Wie Senioren in der Region Augsburg mobil bleiben können

Immer mehr Projekte unterstützen älteren Menschen, wenn sie zum Arzt oder zum Einkaufen müssen. Welche Angebote es gibt und wie man sie wahrnehmen kann.

Von Lukas Zimmermann

Im Alter mobil sein und selbstständig von A nach B kommen – für viele Menschen ist das ein großes Problem. Da kann, gerade auf dem Dorf, schon der Weg zum Supermarkt oder zum Arzt zur Herausforderung werden. Abhilfe sollen verschiedene Angebote in der Region bringen.

Friedberger Bürgernetz weitet Fahrdienst aus

Christine Brookmann ist Leiterin des Friedberger Bürgernetzes. Die Nachbarschaftshilfe-Organisation weitet ihren Fahrdienst jetzt aus. Ein lang gehegter Wunsch, denn: „Mit dem Fahrdienst können Senioren länger zu Hause bleiben, und ihre Lebensqualität steigt.“ Das Angebot der Organisation, die von der Caritas getragen wird, richtet sich an Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie an diejenigen, die sich soziale Kontakte wünschen und deshalb zu den Treffen kommen.

Ingeborg Christ aus dem Ortsteil Ottmaring, die den Mittwochs-Fahrdienst nutzt, ist begeistert: „Endlich habe ich die Möglichkeit, das Bürgernetz-Café zu besuchen. Auf den Fahrdienst ist immer Verlass, die Fahrer sind ausgesprochen freundlich und zuverlässig.“ Die Fahrer arbeiten ehrenamtlich, begleiten die Senioren auch direkt ins Wartezimmer oder in die Behörde. Der Dienste namens „BEATE“ (Abkürzung für „Begleitete Einkaufsfahrten, Arztbesuche und Termine mit dem Fahrdienst im Ehrenamt“) ist kostenlos, um eine Benzinspende wird gebeten.

Kissings Casa Cambio nutzen rund 80 Senioren

In Kissing bietet das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio einen ehrenamtlichen Fahrdienst. Genutzt wird er von etwa 80 Senioren. Einige beanspruchen den Dienst, um Einkäufe zu erledigen, andere, um zum Arzt zu kommen. Eigentlich wollte man nur in Kissing fahren, allerdings seien in besonderen Fällen Fahrten nach Friedberg und Mering möglich, so Brigitte Dunkenberger, Leiterin des Casa Cambio. Die Fahrten sind gratis, man freue sich über eine kleine Spende. Die zehn ehrenamtlichen Fahrer werden von zwei Koordinatorinnen unterstützt. Zum Einsatz kommt ein projekteigenes Fahrzeug. Manchmal kommt es in der 11000-Einwohner-Gemeinde zu Engpässen. „Die Koordinatoren müssen mit den Fahrten jonglieren, um alle unterzubringen“, meint Dunkenberger.

Ried bekommt einen Fahrdienst für Senioren

Seit Jahren wünschen sich auch Bürger in Ried einen Fahrdienst, seit diesem Sommer ist es so weit. Bislang fährt der Bürgerbus noch unregelmäßig, doch ab November wird er montags und donnerstags die sieben Ortsteile der 3000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Aichach-Friedberg anfahren. Die Rieder Seniorenbeauftragte Claudia Bordon-Vieler ist zuversichtlich, dass das Projekt gut läuft. Vor allem ältere Menschen, die in den weit verstreuten Ortsteilen wohnen, wo es teils keinen Lebensmittelmarkt oder Arzt gibt, freuten sich über das Angebot. Viele haben keinen Führerschein (mehr) und daher schon bei alltäglichen Dingen wie dem Wocheneinkauf Schwierigkeiten.

1000 Touren jährlich für ältere Menschen in Mering

Ein ähnliches Angebot besteht beim Bürgernetz Mering. Die 31 Ehrenamtlichen fahren 1000 Touren im Jahr. Weil sie private Pkw nutzen, können flexibel Touren angeboten werden. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Fahrt abgelehnt hätten“, sagt Jea-nette Rühling. Sie ist eine der vier Koordinatoren. Alfons Magg, der neun Jahre lang alleine das Angebot betreut hat, weiß aus Erfahrung, wie dringend ein Fahrdienst benötigt wird. „Für Taxiunternehmen sind die Touren zu den Ärzten innerhalb von Mering nicht lukrativ“, sagt er. Zudem sei oft eine Betreuung der Fahrgäste notwendig. „Ein professionelles Taxiunternehmen hat nicht die Zeit, um den Fahrgast bis zur Arztpraxis zu begleiten und zu warten, bis er wieder fertig ist.“

Für den 87-jährigen Franz Schallermeir aus Mering bietet dieser Fahrdienst, die Möglichkeit, noch aktiv am Leben teilnehmen zu können. „Ohne das Bürgernetz wäre ich aufgeschmissen.“ Der 87-Jährige ist auf Ergotherapie angewiesen und wird von den Ehrenamtlichen dorthin gebracht. „Auch Fahrten für meine größeren Einkäufe kann ich mit diesem Dienst erledigen“, freut sich Schallermeir. Er selbst ist Mitglied im Bürgernetz und gibt den Fahrern stets eine Spende.

Gibt es bald einen Fahrdienst rund um Holzen?

Dass der Bedarf an Fahrdiensten steigt, zeigen Neugründungen. Der Verein für ambulante Krankenpflege in Holzen und Umgebung plant einen Fahrdienst. Die Organisation operiert hauptsächlich in den dünn besiedelten Regionen um die Gemeinden Allmannshofen, Ellgau, Kühlenthal und Ehingen im Norden des Landkreises Augsburg.

Die Königsbrunner Auto-Teiler haben seit 2012 einen Seniorenfahrdienst, sagt Vorsitzender Jürgen Müller. Hierbei buchen die Interessenten ein Auto des Carsharing-Vereins und werden von Ehrenamtlichen aus Königsbrunn gefahren. Über 1300 Fahrten werden von den Vereinsmitgliedern geleistet. Bevor man das Angebot nutzen kann, muss man sich bei den Auto-Teilern registrieren. „Das ist momentan aber nicht möglich, da es seit zwei Jahren einen Aufnahmestopp gibt“, bedauert Jürgen Müller. (mit sev, kru)

Diese Fahrdienste gibt es in der Region

Augsburg Die Malteser haben ihren Seniorenfahrdienst zurückgefahren. Sie bieten nur noch einen Friedhofsbesuchsdienst an (0821/25800). Einen gewerblichen Senioren-Fahrdienst gibt es beim Verein „BeiAnrufAuto“. Um dort den Fahrdienst nutzen zu können, müssen Senioren Mitglied im Verein sein. Kontakt: 0821/79617261.



Die Malteser haben ihren Seniorenfahrdienst zurückgefahren. Sie bieten nur noch einen Friedhofsbesuchsdienst an (0821/25800). Einen gewerblichen Senioren-Fahrdienst gibt es beim Verein „BeiAnrufAuto“. Um dort den Fahrdienst nutzen zu können, müssen Senioren Mitglied im Verein sein. Kontakt: 0821/79617261. Friedberg Die ehrenamtlichen Chauffeure sind künftig von Montag bis Donnerstag von 08.30 bis 16.30 Uhr in Friedberg und den Ortsteilen unterwegs. Die Koordination ist Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 14 Uhr unter 0151/10252017 erreichbar.

Die ehrenamtlichen Chauffeure sind künftig von Montag bis Donnerstag von 08.30 bis 16.30 Uhr in Friedberg und den Ortsteilen unterwegs. Die Koordination ist Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 14 Uhr unter 0151/10252017 erreichbar. Kissing Das Casa Cambio in Kissing bietet einen Seniorenfahrdienst. Fahrten können von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr unter 0157/87948972 gebucht werden.

Das Casa Cambio in Kissing bietet einen Seniorenfahrdienst. Fahrten können von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr unter 0157/87948972 gebucht werden. Schwabmünchen Die Caritas bietet einen Senioren- und Behindertenfahrdienst an. Ansprechpartnerin ist Elisabeth Stamm, 08232/96400.

Die Caritas bietet einen Senioren- und Behindertenfahrdienst an. Ansprechpartnerin ist Elisabeth Stamm, 08232/96400. Königsbrunn Die „Auto-Teiler“ organisieren den flexiblen Seniorenfahrdienst 60 plus. Anmeldung bei Jürgen Müller unter der Mobilfunknummer 0178/2125177.

Die „Auto-Teiler“ organisieren den flexiblen Seniorenfahrdienst 60 plus. Anmeldung bei Jürgen Müller unter der Mobilfunknummer 0178/2125177. Mering Das Bürgernetz bietet nicht nur einen individuellen Dienst, sondern auch jeden Freitag um 15 Uhr Touren mit dem Bürgerbus an. Den individuellen Fahrdienst kann man unter 0151/63420805 buchen, Ansprechpartner für den Bürgerbus ist Gerhard Köhler (08233/8777).

Das Bürgernetz bietet nicht nur einen individuellen Dienst, sondern auch jeden Freitag um 15 Uhr Touren mit dem Bürgerbus an. Den individuellen Fahrdienst kann man unter 0151/63420805 buchen, Ansprechpartner für den Bürgerbus ist Gerhard Köhler (08233/8777). Ried Der Bürgerbus fährt ab 1. November montags und donnerstags eine Tour über die Ortsteile. Informationen unter 08233/7899190.

Der Bürgerbus fährt ab 1. November montags und donnerstags eine Tour über die Ortsteile. Informationen unter 08233/7899190. Großaitingen In der Verwaltungsgemeinschaft gibt es einen Seniorenfahrdienst. Buchungsservice: 08203/9503721.

In der Verwaltungsgemeinschaft gibt es einen Seniorenfahrdienst. Buchungsservice: 08203/9503721. Graben Seit 2015 bietet der „Helferpool“ einen Fahrdienst. Informationen unter 08232/962120.

Seit 2015 bietet der „Helferpool“ einen Fahrdienst. Informationen unter 08232/962120. Todtenweis Das Bürgermobil kann werktags von 8 bis 17 Uhr genutzt werden. Ansprechpartnerin ist Petra Wackerl, Telefon 08237/5057.

Das Bürgermobil kann werktags von 8 bis 17 Uhr genutzt werden. Ansprechpartnerin ist Petra Wackerl, Telefon 08237/5057. Gablingen Das Freiwilligenzentrum organisiert einen Seniorenfahrdienst, Info: 08230/890131.

Das Freiwilligenzentrum organisiert einen Seniorenfahrdienst, Info: 08230/890131. Neusäß Rund um die „Tafel“ hat sich ein Fahrdienst entwickelt. Informationen liefert das Freiwilligenzentrum, Telefon 0821/4552280.

Rund um die „Tafel“ hat sich ein Fahrdienst entwickelt. Informationen liefert das Freiwilligenzentrum, Telefon 0821/4552280. Aichach Bei der Tauschbörse „Zeitwerk“ kann jeder Dienstleistungen einbringen und andere in Anspruch nehmen – auch Fahrdienste.

Bei der Tauschbörse „Zeitwerk“ kann jeder Dienstleistungen einbringen und andere in Anspruch nehmen – auch Fahrdienste. Sulzbach Im Aichacher Ortsteil ist die „Dorfhilfe Miteinander-Füreinander“ aktiv. Bei Bedarf seien auch Fahrdienste möglich, so Margit Bitzl (08251/81388).

Themen folgen