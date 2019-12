vor 55 Min.

Wie Vereine künftig funktionieren

Die Bürokratie wirkt auf viele abschreckend, die sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren wollen.

In Ottmaring gibt es Tipps, damit die Verantwortlichen Probleme lösen und ehrenamtliches Engagement fördern können

Von Andreas Alt

Sie kamen aus Sport-, Theater- oder Musikvereinen. Die 50 Teilnehmer am ersten landkreisweiten Vereinstag im Begegnungszentrum Ottmaring hatten alle vergleichbare Sorgen: Nachwuchs ist schwer zu gewinnen, es stellen sich immer weniger für Funktionärsämter zur Verfügung, und Bürokratie und Vorschriften machen zunehmend zu schaffen. Die Freiwilligenagentur versucht schon länger, mit Beratung und Seminaren zu helfen, sah nun aber Bedarf, eine ganztägige Veranstaltung anzubieten. Die Botschaft: Das Vereinswesen ist zwar nicht so bedroht, wie es teilweise erscheint, aber Vereine müssen gesellschaftliche Veränderungen aufnehmen und sich ihnen anpassen.

Erste Beobachtung: Frauen waren beim Vereinstag gut vertreten und machten gut die Hälfte der Teilnehmer aus. Nach Aussage von Stefanie Siegling, der Leiterin der Freiwilligenagentur, spiegelt das die Lage in den Vereinen wieder. Wo die Vereine das zulassen, werden sie weiblicher. Und Frauen übernehmen zunehmend Vorstandsämter, nicht mehr nur das der Schriftführerin oder Kassenwartin, wie das früher war.

Der Hauptreferent der Veranstaltung, der Vereinsberater Michael Blatz, wies darauf hin, dass sich die Menschen grundsätzlich ehrenamtlich engagieren wollen. Das betrifft auch Jugendliche. In ganz Deutschland habe sich die Zahl der Vereine in den vergangenen etwa 50 Jahren versechsfacht. Zudem seien viele weitere nicht eingetragene Initiativen entstanden. Allerdings haben die Menschen heute weniger Zeit für den Verein, und sie wollen laut Blatz auch nicht mehr unbedingt langfristig Mitglied sein, sondern sich lieber in zeitlich begrenzte Projekte einbringen. Das müsse bei der Mitgliedersuche berücksichtigt werden.

Er empfahl auch, vor Werbeaktionen zunächst zu überlegen: Aus welcher Zielgruppe suchen wir Mitglieder? Wie viele wollen wir gewinnen? Auf welchem Weg sprechen wir die Leute an? Was hat unser Verein eigentlich zu bieten? Das bringe mehr Erfolg, als immer wieder nach einem eingefahrenen Schema vorzugehen. Tatsächlich hätten Vereine viele Vorteile, mit denen sie werben könnten. Zusammengetragen wurden: Treffpunkt für nette Leute oder Gleichgesinnte, die Möglichkeit, sich einzubringen und anderen zu helfen, seinen Horizont zu erweitern und Spaß zu haben.

Es gebe auch handfeste materielle Vorteile, auf die ein Verein hinweisen könne, etwa Vergünstigungen beim Betreiben eines Hobbys oder Vereinsausrüstung, die Mitgliedern zur Verfügung steht. Als Funktionär könne man Entscheidungen treffen, etwas gestalten. Die Tätigkeit könne auch nutzenbringend für den Beruf sein. Zwar sehen manche Arbeitgeber ein Vereinsengagement von Beschäftigten kritisch; viele erkennen aber, dass ein Vereinsfunktionär Qualifikationen mitbringt, die auch im Job wichtig sind.

Für die wachsende Bürokratisierung und die steuerliche Behandlung von Vereinen wie Wirtschaftsbetriebe hatte Blatz allerdings keine Patentlösungen anzubieten. Da müssten sich Vereine individuell beraten lassen. In der Aussprache wurde darauf hingewiesen, dass es für Vereine große Probleme mitbringe, dass junge Mitglieder etwa nicht mehr Kleintransporter mit Anhänger fahren dürften. Außerdem wurde vorgebracht, es sei für Vereine zentral wichtig, dass Mitglieder bereit seien, sich mehr als eine oder zwei Stunden pro Woche zu engagieren. Unabdingbar seien auch Zuverlässigkeit und bestimmte Fertigkeiten, die neue Mitglieder von vorneherein mitbringen müssten.