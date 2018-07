vor 18 Min.

Wie aus Wünschen Wirklichkeit wird

Die Bürger arbeiten fleißig an den Konzepten für die Friedberger Ortsteile mit. Es gibt schon einige Ideen. Und auch die Kinder bringen Ideen ein

Von Peter Stöbich

Unzählige Regeln, Satzungen und Vorschriften machen vielen Bürgern das Leben schwer und den Kommunalpolitikern eine Menge Arbeit. Deshalb hat die Stadt Friedberg das gewohnte System einmal umgekehrt: In Arbeitskreisen und Workshops können die Bewohner aus den Ortsteilen ihre Anregungen und Kritik, Wünsche und Ziele zur künftigen Entwicklung zum Ausdruck bringen.

Dabei geht es um so wichtige Themenfelder wie Bauen und Wohnen, Gewerbe und Einzelhandel, Infrastruktur und Verkehr, Natur und Umwelt; viele Bürger arbeiten fleißig mit, so Stadtoberhaupt Roland Eichmann. Was konkret umgesetzt werden kann, hängt von den Finanzen sowie den Diskussionen im Stadtrat und seinen Ausschüssen ab.

„Wir wollen den Leuten nichts überstülpen“, sagte Eichmann in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses. Klar sei aber auch, dass sich nicht sämtliche Vorstellungen erfüllen ließen. Am weitesten fortgeschritten ist das Entwicklungskonzept in Rinnenthal, wo im Herbst viele Bürger zur Auftaktveranstaltung gekommen waren.

Aus den von ihnen genannten Stärken und Schwächen wurden Leitgedanken formuliert, ebenso in Haberskirch, wo man vor fünf Monaten mit der Arbeit begonnen hatte. Beschlossen haben die Friedberger Räte bereits, dass der nicht mehr zeitgemäße Kindergarten St. Laurentius in Rinnenthal durch einen Neubau ersetzt wird. Dafür sind drei Standorte im Gespräch und sollen auf ihre Bebaubarkeit geprüft werden.

Auch in Haberskirch geht es um die Kinder und Jugendlichen: Dort soll der veraltete Spielplatz umgestaltet werden. „Es gibt immer mehr Kinder hier. Viele ziehen neu in den Ort. Auch in der Wochenendsiedlung tut sich viel“, so Stadtrat Andreas Beutlrock. Unlängst konnten Kinder und Eltern bei einem Workshop ihre Ideen einbringen (wir berichteten). Im Herbst will sich der Stadtrat mit der Planung befassen, damit der neue Spielplatz 2019 realisiert werden kann.

Das ist nur eines von zahlreichen Beispielen, wie die Bürger die künftige Entwicklung im Dorf selbst beeinflussen und steuern können. Ein Vorschlag für Rinnenthal ist zum Beispiel, den Eisbach für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und Aufenthaltsbereiche am Wasser zu schaffen. Rad- und Wanderwege sollen erschlossen, die Gastronomie soll gestärkt und die ärztliche Versorgung verbessert werden. Auch die Verkehrsberuhigung und der öffentliche Nahverkehr sind ein wichtiges Anliegen für viele Bürger.

Außerdem will man die ländliche Struktur bewahren und die junge Generation möglichst im Dorf halten. Als dritter Ortsteil ist Derching an der Reihe, kündigte Eichmann im Ausschuss an; auch dort will die Stadtverwaltung mit den Bewohnern intensiv über ihre Vorstellungen und Visionen diskutieren, die schließlich in ein konkretes Konzept münden sollen.

