Wie die Geschäftsleute mit der Corona-Krise umgehen

Plus Die Pandemie macht den Ladenbesitzern und Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg zu schaffen. Wie sie damit umgehen und was sie fürchten.

Von Sabine Roth

Die Corona-Krise trifft die meisten Branchen hart – auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Das zeigt die letzte Konjunkturumfrage der IHK Schwaben. Es wird vom steilsten Absturz seit zwei Jahrzehnten gesprochen. Aber wie sieht die Lage konkret bei den Unternehmen und Geschäften im Wittelsbacher Land aus?

Jakob Eichele hatte seinen Blumenladen am 1. Mai wieder von der früheren Inhaberin Silvia Spallek übernommen. Für ihn seien die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung verheerend gewesen. Seine drei Mitarbeiterinnen habe er aber zum Glück halten können. Allerdings hatte er keine Umsätze von Mitte März bis zum 5. Mai, dem Datum seines Neustarts. Der Laden war in dieser Zeit geschlossen. „Wir haben dann erst einmal die Wände neu gestrichen und den Vorplatz erneuert“, sagt Julia Hirschberger, die seit elf Jahren Eicheles rechte Hand ist. Eigentlich wollte der 69-Jährige aus Altersgründen mit dem Blumenladen aufhören. Er betreibt auch eine Gärtnerei, die weiterhin lief. Schalen für den Friedhof waren nach wie vor gefragt. Trotzdem waren viel weniger Aufträge als früher da. „Es wird langsam wieder besser. Wir können uns nicht beklagen“, so Eichele. Jetzt möchte er seinen Blumenladen wieder in die schwarzen Zahlen führen und dann soll er erneut vermietet werden.

Mobiheat aus Derching spürt die Folgen des Lockdowns

Auch der Mittelständler Mobiheat mit Sitz in Derching bekomme mittlerweile die drastischen Folgen und Auswirkungen des Lockdowns zu spüren, wie Pressesprecher Christian Chymyn sagt. „In der Anfangsphase der Corona-Pandemie konnten wir einen eher geringen Auftragsrückgang feststellen. Gerade das Baugewerbe, welches wir mit temporären Baubeheizungen unterstützen, lief nahezu reibungslos weiter. Mittlerweile sind gerade große Industriekunden in der Kalkulation sehr vorsichtig geworden.“ Mobiheat vermietet mobile Heiz- und Kälteanlagen, die aktuell im Notfall zum Einsatz kommen. Geplante Maßnahmen würden derzeit von Großkunden eher auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder nicht durchgeführt, was für den Dienstleister einen Umsatzrückgang nach sich ziehe. Die Einführung von Kurzarbeit und Entlassungen bei den rund 100 Mitarbeitern konnte bisher „glücklicherweise umgangen werden“.

Weil in der Baubranche noch kein Einbruch zu spüren ist, sind bei der Käuferle GmbH & Co. KG aus Aichach die Umsätze nach wie vor wie geplant – ebenso wie der Auftragseingang. Deshalb musste auch keine Kurzarbeit angemeldet werden. Das Familienunternehmen zählt knapp 200 Mitarbeiter und stellt hochwertige Tore, Trennsysteme sowie Fenster und Türen her. „Das liegt daran, dass die laufenden Bauvorhaben fertiggestellt werden und hier keine Rückgänge der Aufträge zu verzeichnen sind“, sagt Geschäftsführer Sebastian Käuferle. Mit Rückgängen im Auftragseingang rechnet er erst in ein bis zwei Jahren.

Aichacher Unternehmensgruppe Juzo will Mitarbeiter durch die Krise bringen

Um Kosten zu senken und weiterhin gut dazustehen, hat die Aichacher Unternehmensgruppe Juzo, die weltweit über 1000 Mitarbeiter zählt, bereits im März Maßnahmen ergriffen. Kurzarbeit wurde in Anspruch genommen und Investitionen wurden verschoben. „Wir analysieren ständig die Maßnahmen und die Gesamtsituation für unsere Firmengruppe und werden weiterhin mit aller Kraft versuchen, den gesamten Mitarbeiterstamm durch die Zeit zu bringen und einen zweiten Lockdown zu verhindern. Wir konnten die Herausforderungen der vergangenen Monate, vor allem auch die Ansprüche an Liefertermine und Maßanfertigungen wie gewohnt leisten. Es geht sukzessive wieder aufwärts, das bedeutet auch, dass wir Schritt für Schritt aus der Kurzarbeit zurückkehren“, sagt Pressesprecherin Magdalena Resch.

Der alteingesessene Familienbetrieb Treffler aus Pöttmes wurde von Corona im Wachstum ausgebremst. Zum ersten Mal in der 300-jährigen Firmengeschichte musste Treffler Kurzarbeit anmelden. 18 Prozent Einbruch vom Gesamtumsatz verzeichnete der Maschinenbauer. Im Bereich Maschinenbau fielen 60 Prozent der Aufträge weg, die Bereiche Landbau und Mühlentechnik hätten das aber wieder aufgefangen. „Wie es mit der Pandemie weitergeht, ist nicht vorherzusehen. Aber weil wir breit aufgestellt sind, ist unsere Lage gut“, sagt Juniorchef Paul Treffler. Er spüre allerdings Zurückhaltung bei seinen Kunden, die ihre Investitionen jetzt aufschieben würden. Genau das spürt auch Segmüller. Den Lockdown nutzte das Möbelhaus aus Friedberg dazu, den Onlinehandel anzukurbeln. Zudem wurde auf telefonische Beratung gesetzt. Es seien zwar online gute Umsätze gemacht und neue Zielgruppen erschlossen worden, doch könne man bei acht Möbelhäusern in ganz Deutschland damit nicht die ausfallenden Umsätze im Handel kompensieren. „Wir haben Kurzarbeit beantragt und auf 80 Prozent aufgestockt. Seit dem 1. Juli sind aber alle Mitarbeiter wieder normal im Einsatz. Momentan läuft es wieder gut. Wird es ein guter Sommer, dann können wir das Loch im Auftragseingang von den Vormonaten wieder füllen“, sagt Christof Gerpheide, Gesamtvertriebsleiter bei Segmüller. Ein zweiter Lockdown wäre allerdings fatal.

