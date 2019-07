00:31 Uhr

Wie die Sozialstation ihre Zukunft plant

In Friedberg soll es auf jeden Fall Tagespflege und Beratungsstelle geben

Bleibt die Sozialstation in Friedberg erhalten? Das war eine der wichtigen Fragen bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fördervereins ambulante Krankenpflege – Sozialstation Friedberg. Neben den Mitgliedern und Gästen begrüßte Vorsitzender Hannes Proeller auch die beiden Referenten der Veranstaltung, Sozialstations-Geschäftsführerin Gudrun Jansen sowie den Sprecher der GmbH-Gesellschafter, Wolfgang Asam aus Hochzoll.

Laut Jansen sind sich Geschäftsführung und Gesellschafter der Sozialstation einig, dass es auch in Zukunft eine Tagespflege sowie eine Beratungsstelle der Sozialstation in Friedberg geben wird. Auch wenn die ökumenische Sozialstations-GmbH einen Neubau an der Stadtgrenze zwischen Friedberg und Hochzoll plant, soll das Angebot für die Menschen mit Pflegebedarf in Friedberg weiter aufrechterhalten bleiben.

Etwas theoretischer wurde es beim weiteren Tagesordnungspunkt, bei dem es um die Beteiligung des Friedberger Fördervereins an der GmbH ging. Aufgrund einer Neustrukturierung der Gesellschaftsanteile hat der Förderverein Sozialstation die Möglichkeit, einen Anteil an der GmbH zu übernehmen und damit vom bisher reinen Förderer zum Mitgesellschafter zu werden. Dabei, so betonten die verantwortlichen Vorstandsmitglieder des Fördervereins, bleibe die Grundstruktur und die Aufgabe des Fördervereins sowie dessen Unabhängigkeit weiter erhalten, es handele sich bei der geplanten Beteiligung nicht um eine Fusion des Fördervereins mit der Sozialstation. Lediglich ein Gesellschaftsanteil in Höhe von zehn Prozent wird übernommen. Die Mitglieder stimmten diesem Antrag des Vorstands mit ganz überwiegender Mehrheit zu, da die Möglichkeit, die künftige Ausrichtung der Sozialstation Hochzoll-Friedberg direkt mitzubestimmen, als großer Vorteil für die zukünftige Ausrichtung des Fördervereins gesehen wird.

Im Oktober wird es eine ordentliche Mitgliederversammlung geben, bei der dann auch die jährlich durchzuführenden Regularien wie Geschäftsbericht und Kassenbericht stattfinden werden. (FA)

