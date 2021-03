vor 57 Min.

Wie ein Friedberger mit seinen gehörlosen Brüdern ein Döner-Restaurant betreibt

Plus Mit seinen gehörlosen Brüdern Cuma und Enes betreibt Mehmet Bademci ein Dönerbistro. Manchmal klappt die Arbeit sogar besser als bei Angestellten ohne Einschränkung.

Von Michael Postl

Er bewegt den Mund, will etwas mitteilen, heraus kommen jedoch kaum verständliche Laute. Die Finger seiner linken Hand formen einen Halbkreis: C. Dann weisen der Zeige- und der Mittelfinger nach oben, die Lippen sind zugespitzt: U. Die Finger der rechten Hand sind eingerollt, dazwischen verschwindet der Daumen - so, wie wenn man kleinen Kindern die Nase stiehlt: M. Die vier Finger der Hand bleiben eingerollt auf der Handfläche, der Daumen schaut diesmal jedoch heraus, der Mund ist weit geöffnet, wie beim Zahnarzt: A. Gestatten, C-U-M-A Bademci. Die Beschreibung dieser Szene hat in diesem Text über 500 Zeichen beansprucht. In Wirklichkeit dauert es knapp sieben Sekunden, wenn sich der gehörlose Dönerimbiss-Betreiber vorstellt.

Cuma, 30, und seine beiden Brüdern Mehmet, 26, und Enes, 22, kennen die meisten Menschen in Friedberg. Die drei Brüder haben seit 2003 ihr türkisches Bistro in der Innenstadt, in den nächsten Jahren wollen sie ein weiteres Restaurant eröffnen. Doch nicht nur in Friedberg sind die drei dank ihrer türkischen Spezialitäten bekannt, auch aus Augsburg und weiter entfernten Orten kommen Besucher.

Die Bademci-Brüder betreiben ein Dönerbistro in Friedberg

Denn dort hat sich längst herumgesprochen, dass zwei der drei Brüder das Usher-Syndrom haben - eine angeborene Krankheit, die als die häufigste Ursache für erbliche Blind-Taubheit gilt. In Deutschland leiden darunter etwa 6000 Menschen. Bei vielen ist der Gendefekt jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Bei Cuma und Enes Bademci ist es etwa der Hörsinn, der ihnen seit Geburt fehlt.

Außerdem ist ihr Sichtfeld eingeschränkt. "Früher habe ich teilweise Menschen angerempelt, weil ich sie weder gesehen noch gehört habe", sagt Cuma, der von seinem Bruder Mehmet gedolmetscht wird. Deshalb trägt er heute ebenso wie Enes Bademci ein Hörgerät. "Damit können wir zumindest Sirenen oder laute Rufe hören", erklärt er. Seine Situation vergleicht er mit einem Pferd, das Scheuklappen trägt. Mit dem Unterschied, dass er seine Scheuklappen immer auf hat.

Das Ala Turka ist einer der kulinarischen Standorte in Friedberg. Nun wollen die Besitzer expandieren. Bild: Michael Postl

Wenn andere Gehörlose aus der Umgebung, aus Augsburg, Neuburg oder Dillingen kommen, wirkt sich die Einschränkung derweil eher positiv aus. So positiv, dass Cuma die regelmäßigen Zusammenkünfte als "Familientreffen" bezeichnet. Dabei gehe es um die einfachere, bessere Kommunikation, "es ist wie mit Freunden zu sprechen", auch wenn diese sich teilweise lange nicht sehen.

Ganz grundsätzlich machen Cuma und Enes jedoch kaum etwas anders als die übrigen Mitarbeiter. Wenn die beiden morgens im Restaurant kommen, sortieren sie erst einmal die Gewürze, kümmern sich um die Zutatenbestellung, spießen Dönerfleisch auf. Einmal steht Enes mit dem Rücken in der kaum zehn Quadratmeter großen Küche, knetet Weißbrotteig. Er verzieht dabei kaum eine Miene, während um ihn herum in zwei Sprachen geredet, gerufen und auch mal geschrien wird. Küchen sind von Natur aus ein lauter Ort. Enes und Cuma lenkt das aber nicht ab.

6000 Menschen in Deutschland leiden am Usher-Syndrom

Dann klopft ihm Mehmet auf die Schulter. Es ist eines der wenigen Male, dass er die Aufmerksamkeit seines Bruders auf diese Weise auf sich lenken muss. Jetzt braucht er Enes' Hilfe bei der Essensvorbereitung. "Cuma und Enes konzentrieren sich auf ihre Aufgaben, können den Rest so besser ausblenden", sagt Mehmet und übersetzt gleichzeitig mit seinen Händen. Dieser Umstand mache die beiden in gewissen Situationen sogar zu besseren, fokussierteren Mitarbeitern.

Cuma nickt eifrig, formt mit seinen Händen einen Tunnel vor seinem Gesicht. Die Gebärde für Konzentration steht symbolisch für den sprichwörtlichen Tunnelblick, den er manchmal habe, wie sein Bruder Mehmet lachend erzählt. "All diese Aufgaben würde ich auch übernehmen, wenn ich nicht gehörlos wäre", sagt Cuma. Der Koch möchte wie ein Mensch ohne Einschränkung wahrgenommen werden.

Der Ehrenpräsident des Bayerischen Gehörlosensportverbandes Josef Scheitle und seine Frau Andrea bestellen bei Cuma Bademci, einem der drei Betreiber des Ala Turka in Friedberg einen Döner.

Erst recht nicht wenig später, als zwei ihm sehr bekannte Kunden ins Restaurant kommen. Dabei handelt es sich um den Ehrenpräsidenten des Bayerischen Gehörlosensportverbandes Josef Scheitle mit seiner Frau Andrea. Es werden Daumen gehoben, mit großen Gesten gewunken, auf Außenstehende wirkt die Begrüßung etwas überschwänglich. Der Grund: Alle Beteiligten müssen eine Stoffmaske tragen. Für Gehörlose ist es leichter, die Lippen zu lesen, weshalb die drei Bademcis lange ein durchsichtiges Plastikvisier trugen - bis das Gesundheitsamt Stoffmasken zur Pflicht machte.

Mit Stoff vor dem Mund ist Lippenlesen aber eben nicht möglich. "Man kann Herzlichkeit vor allem vom Gesicht ablesen, mit einer Maske ist das schwieriger", sagt auch Mehmet. Für Profis wie die Bademcis und Josef Scheitle stellt das jedoch kein Problem dar - sie haben ja ihre Hände. Scheitle kommt seit etwa 18 Jahren regelmäßig ins Ala Turka. Kennengelernt hat er dessen eigentlichen Gründer, den Großvater der drei Brüder Ahmet Bademci, in seiner ersten Dönerbude am Brunnenhof in Friedberg.

Josef Scheitle ist Stammgast im Ala Turka in Friedberg

Damals haben sich beide in der Fußballabteilung des Gehörlosen-Sportverein Augsburg engagiert. "Es ist viel schöner, in ein Restaurant zu kommen, in dem jemand die Gebärdensprache beherrscht. Die Atmosphäre ist herzlicher, familiärer", sagt Scheitle. Für ihn ist das aber nicht überall der Fall: "Barrierefreie Geschäfte, Gaststätten und Arbeitsplätze bleiben ein Traum für die Gebärdensprachgemeinschaft." Der Friedberger verlor mit fünf Jahren wegen einer Mittelohrentzündung sein Hörvermögen - nun, fast 66 Jahre später, hört man seinen altbayerischen Dialekt noch immer. Möglich ist das, weil Scheitle für einen Gehörlosen überaus deutlich sprechen kann, hatte er die gesprochene Sprache doch als Kind noch gelernt.

1976 hat Josef Scheitle den Bau des Gehörlosenzentrums zusammen mit dem gehörlosen Oberlehrer Alfons Roßkopf in der Oskar-von-Miller-Straße in Friedberg-West initiiert. Bild: Christine Hornischer

Nun möchten er und seine Frau bestellen, die Finger fliegen durch die Luft, ein ungeschulter Blick kann nicht einmal die verschiedenen Bewegungen auseinanderhalten. Einmal behilft sich Cuma, der die Bestellung aufnimmt, jedoch eines Tricks und deutet auf das Wort Eisbergsalat, das auf der Speisekarte über der Theke steht. Scheitle schüttelt den Kopf. Ohne Salat also, alles klar. Cuma bewegt dann seine flache Hand vor seinem Mund herauf und herunter - er fächert seinem Mund im übertragenen Sinne Luft zu und sieht seine Gäste fragend an. Die bei der Dönerbestellung oft zitierte und grammatisch unkorrekte Frage "Mit scharf?" weist in der Gebärdensprache keine Fehler auf. Als die Kunden bedient und Mehmet, Cuma und Enes Bademci mit ihrer Arbeit fortfahren, sind sie wieder eine Einheit, sprechen sich ab. Aber eben ohne zu sprechen.

