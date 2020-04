Wie es ab Montag in den Schulen im Landkreis weitergeht

Plus Auch im Landkreis Aichach-Friedberg geht der Schulunterricht nach und nach wieder los. Direktoren berichten, wie das laufen soll.

Extra Stundenpläne, geänderte Pausenregelungen sowie ein neuer Hygieneplan und eine „Kloampel“. So bereitet sich das Gymnasium Friedberg auf die Wiedereröffnung am Montag vor. Ab dann sollen zumindest die Abiturienten in Abschlussfächern unterrichtet werden. Unter Ausnahmebedingungen: Es werden maximal 15 Personen in einem Klassenraum sitzen und Schutzmasken sind in den Pausen und beim Stundenwechsel empfohlen.

Schulleiterin Ute Multrus sagt: „Es ist wichtig, den persönlichen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern wieder herzustellen, da die Kommunikation in den letzten Wochen komplizierter war und es dadurch schwer war, gezielt auf Prüfungen vorzubereiten.“ Trotzdem war sie begeistert, wie gut Lehrer und Jugendliche mit der Situation umgingen. Wie in vielen Schulen läuft der Unterricht gerade über das Internetportal Mebis.

Fachoberschule Friedberg: Die Routine ist gefunden

Hermine Scroggie, Schulleiterin der FOS/BOS Friedberg, ist mit dem Ablauf des Online-Lernens recht zufrieden. Nach viel Arbeit vonseiten der Lehrkräfte und einer Eingewöhnungsphase habe jeder seine Routine gefunden. „Wir werden die gut durchdachten Empfehlungen des Kultusministeriums natürlich umsetzen und an der Schule alles Mögliche unternehmen, um für gebührenden Abstand zu sorgen und die Hygienevorschriften einzuhalten“, sagt die Rektorin mit Blick auf Montag.

Die Schüler der Abschlussklassen werden in den Abiturfächern zum Teil in der Schule, zum Teil zu Hause unterrichtet. Die Schüler der anderen Klassen werden weiterhin online beschult.

Gymnasium Mering: Lehrer mit "Riesenleistung"

Am Gymnasium in Mering ist die Situation etwas anders: Da die Schule erst 2016 eröffnet wurde, gibt es in diesem Jahr noch keine Abschlussklasse. Auch hier lernen die Schüler zurzeit mit Mebis. Schulleiter Josef Maisch ist mit der Bewältigung der Krise zwar sehr zufrieden, erkennt aber auch Schwachpunkte: „Gute Kommunikation per Video ist bei bis zu 30 Schülern gleichzeitig schwer. Trotzdem sollen die Lehrer für jeden Schüler einzeln da sein. Das lässt sich digital kaum bewerkstelligen“, erklärt er

Außerdem seien sich die wenigsten der Riesenleistung bewusst, die Lehrer gerade ablieferten. Maisch hält es für wahrscheinlich, die Q11 ab 11. Mai wieder in der Schule zu unterrichten.

In der Mittelschule Kissing hingegen gibt es gleich fünf Abschlussklassen. Der Unterrichtsbetrieb soll für sie ebenfalls wieder aufgenommen werden, natürlich mit geänderten Stundenplänen, getrennten Pausen und niedrigerer Belegung der Räume. Laut Schulleiterin Christine Teuber hatten sich ihre Kollegen sehr viel überlegt und seien immer per Video oder Telefon für die Schüler erreichbar gewesen.

Realschule Friedberg: Eine neue Situation

In der Konradin-Realschule Friedberg ist geplant, dass die Lehrer in den kommenden Tagen erst einmal den Lernstand der Zehntklässler feststellen, damit etwaige Wissenslücken geschlossen werden können. Genau wie an anderen Schulen war das Lernen von zu Hause eine neue Situation. Diese konnte jedoch durch wechselnde Aufgaben und Feedback per E-Mail gemeistert werden.

Auf ein Problem weist der Schulleiter der Kühbacher Grund- und Mittelschule, Johannes Klier, hin. Je mehr Schüler in kleinen Gruppen in der Schule unterrichtet werden, desto schwieriger werde es, genügend Personal dafür bereit zu halten, erklärt er. Dem Schulstart am Montag sieht er aber dennoch optimistisch entgegen.

Die 27 Abschlussschüler wurden in Busfahrer und Nichtbusfahrer aufgeteilt. Jede der beiden Gruppen habe ab Montag dann einen eigenen Aufgang, eigene Toiletten und einen eigenen Pausenhof, der mit jeweils zwei Aufsichtspersonen ausgestattet sei.

