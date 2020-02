Wie fahrradfreundlich ist Mering?

Plus Eigentlich hätte im Bauausschuss nur noch über die Ausführung der neuen Fahrradständer am Marktplatz diskutiert werden sollen, doch dann kam es ganz anders. Gewerbetreibende sind resigniert.

Fahrradständer wird es am Meringer Marktplatz in nächster Zukunft nicht geben. Über den Sinn und Zweck dieser Investition, die nach Schätzung von Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, auf maximal circa 3200 Euro gekommen wäre, diskutierten die Mitglieder des Bauausschusses am Montagabend.

Vehement gegen die Errichtung von Haltebügeln für Fahrräder entlang der Abgrenzungsmauer zwischen Marktplatz und Parkfläche sprach sich Marktgemeinderat Götz E. Brinkmann ( SPD/parteifrei) aus: „Das ist ein grenzenloser Unsinn, der nur dem Wahlkampf dient.“ Die Grünen hatten in der Marktgemeinderatssitzungam 30. Januar Fahrradständer am Marktplatz beantragt. Die Räte entschieden, dass über die Ausführung im Bauausschuss beraten werden solle. Brinkmann wiederholte am Montagabend im Bauausschuss: „Herr Becker von den Grünen ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass Radlfahrer ihr Fahrrad direkt vor den Geschäften abstellen.“ Kaum einer würde doch erst am Marktplatz sein Rad parken und dann durch den Ort zu Fuß laufen.

Es wäre ein Zeichen für die Meringer gewesen

Klaus Becker (Grüne) entgegnete daraufhin: „Auch durch vehemente Wiederholung wird die Aussage nicht wahrer.“ Es gehe beim Antrag der Grünen schließlich nicht um ihn persönlich. Mering liege am Paartal-Radweg. Gäste parken gerne ihr Rad und würden dann zu Fuß durch den Ort gehen. Zudem sei es ein Zeichen an die Meringer, dass man die Attraktivität des Marktplatzes steigern wolle.





Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erläuterte die verschiedenen Varianten, je nach Ausführung kämen die Bügel auf Kosten zwischen 78 oder 300 Euro. Zuzüglich der Leistungen des Bauhofs für Montage und Einbau.

Von den Ladestationen für E-Bikes, die noch im Marktgemeinderat diskutiert wurden, war im Bauausschuss keine Rede mehr. Diese hätten pro Ladestation circa 4000 Euro gekostet.

Nach längerer Beratung stellte Georg Resch, Vorsitzender der CSU-Marktgemeinderatsfraktion, die Frage: „Sollten wir nicht erst einmal abstimmen, ob wir die Fahrradständer grundsätzlich überhaupt wollen, bevor wir hier über Ausführungen diskutieren?“ Sechs Gemeinderäte stimmten für die Fahrradständer und sieben waren dagegen. „Damit ist das nun vom Tisch“, sagte Kandler.

Für die Meringer Grünen ist die Entscheidung "fragwürdig"

Petra von Thienen, Sprecherin der Grünen, konnte den Ausgang der Entscheidung kaum fassen: „Wir sprechen hier von Kosten, die zwischen 1000 und 3000 Euro liegen.“ Es sei bereits vor 15 Jahren den Grünen versprochen worden, dass Fahrradständer am Marktplatz kommen. „Das ist doch das vollkommen falsche Signal.“ Noch dazu finde sie die Art und Weise der Entscheidung „mehr als nur fragwürdig“. „Im Marktgemeinderat hatte sich sehr wohl abgezeichnet, dass man nicht grundsätzlich gegen die Fahrradständer ist“, sagt sie. Ihrer Auffassung nach, hatte der Bauausschuss lediglich noch die Aufgabe, über die Positionierung und die Ausführung der Einrichtung zu beraten. „Es wäre hier um einen winzig kleinen Schritt in Richtung radlfreundliches Mering gegangen, was ja angeblich alle Parteien wollen“, sagte Petra von Thienen abschließend.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erklärt auf Nachfrage, dass der Beschluss im Marktgemeinderat so formuliert war, dass der Bauausschuss sehr wohl auch über eine grundsätzliche Entscheidung, ob die Fahrradständer kommen sollen oder nicht, abstimmen konnte. Er selbst hatte für die Fahrradständer votiert. „Es geht hier ja um eine relativ geringe Summe und das ist doch die ganze Diskussion gar nicht wert“, meinte er. Zudem würden die Bügel durchaus Sinn machen. Miriam Wölfle betreibt die „Meringer Gerüchteküche“, eine Seite auf Facebook, auf der die Meringer Händler sich und ihre Initiativen präsentieren könne. Daraus entstand auch der Runde Tisch für eine Neugestaltung des Zentrums. „Wir haben mit ganz großem Enthusiasmus gestartet, doch jetzt kommt die Ernüchterung“, sagte die Geschäftsfrau. Man verliere langsam den Mut. „Wenn die im Marktgemeinderat schon über Fahrradständer so lange diskutieren, wie soll sich dann im Innenort überhaupt etwas ändern?“ Es passiere einfach nichts, über Ideen und Vorschläge würde nicht weiter nachgedacht. „An eine Umsetzung glauben wir sowieso schon bald nicht mehr“, sagte sie.

