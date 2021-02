vor 33 Min.

Wie geht guter Kunstunterricht? Kissinger Kinder zeigen es

Kissinger Grundschüler zeigen mit ihrer Lehrerin, wie guter Kunstunterricht aussehen muss. Dafür kooperiert die Schule mit der Universität Augsburg.

Im letzten Schuljahr nahm die Klasse 4c mit ihrer Lehrerin Silke Geiger-Wenninger an einer Studie für Lehrerprofessionalität in heterogenen Klassen (Lehet) der Universität Augsburg teil. Die Ergebnisse dieses Projekts sollen Lehramtsstudenten helfen, mit der weiten Spanne an Vorwissen und Begabung der Kinder in einer Klasse umzugehen und die Vielfältigkeit sogar pädagogisch sinnvoll zu nutzen.

Leitfaden wird in Kissing mitentwickelt

Deshalb wurde eine Kunst-Unterrichtsstunde in der Klasse 4c der Grundschule Kissing professionell aufgezeichnet. Die Kinder fanden die Ausstattung mit drei Kameras und mehreren Mikrofonen sehr spannend. Im Rahmen der „Vorzeige“-Kunststunde beschäftigten sich die Kinder mit dem Wachstum von Bäumen und sie zeichneten diese anschließend mit Zeichenkohle. Professionell arbeiteten die kleinen Künstler und Künstlerinnen mit ihrer Lehrerin zusammen. Mithilfe dieses Unterrichtsbeispiels wird ein Leitfaden für guten Kunstunterricht entwickelt.

Als Anerkennung für die Kooperation wurde die Schule nun mit dem Lehet-Prädikat ausgezeichnet, das von der stolzen Schulleiterin Annika Lauter und der Klassenlehrerin Silke Geiger-Wenninger in Empfang genommen wurde. (AZ)

