Wie ist das Leben in Bahrain? Was eine Auswanderin aus Kissing zu erzählen hat

Plus Claudia Richert arbeitet in Bahrain im Tourismusbereich, kümmert sich aber auch um Frauen in Not. Wie die Kissingerin den Wüstenstaat im Meer erlebt.

Von Heike Scherer

Claudia Richert hat früher in Kissing gewohnt. Doch inzwischen verbringt sie ihr Leben in einem Wüstenstaat im Meer. Bahrain liegt in einem Seitenarm des persischen Golfs zwischen Saudi-Arabien und der Halbinsel Katar. Das Königreich wird geprägt durch einen Mix aus altehrwürdiger Vergangenheit und moderner Architektur. Die Kissingerin arbeitet im Tourismusbereich, setzt sich aber auch vor Ort für soziale Projekte ein.

Am 1. August vergangenen Jahres zog Richert in den Orient. Vier Jahre möchte ihre Familie insgesamt in Bahrain verbringen. Ihr Mann Dirk arbeitet dort für die deutsche Botschaft. Von Anfang an habe sie sich wohl und sicher in Bahrain gefühlt, die Menschen beschreibt sie als freundlich, aufgeschlossen und sympathisch.

Die Kissingerin Claudia Richert lebt seit einem Jahr in Bahrain und trägt hier eine typische bahrainische Tracht. Bild: Claudia Richert

Zurzeit verbringt sie etwas Zeit in ihrem Heimatort, sie verbindet eine Fortbildung mit Urlaub. Richert freut sich, dass sie während der acht Wochen in ihrer Heimatgemeinde ihren Sohn, der in Augsburg studiert, und auch ihre Freunde in Mering und Kissing wiedersehen kann. Am 26. August wird sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter wieder zurückfliegen. Richert war viele Jahre Mitglied im Verein Internationale Kultur Mering. Sie nahm am jährlichen Festival mit ihrer Salsa-Tanzgruppe teil und sorgte durch ihr Engagement für den Auftritt interessanter Künstler.

Kissingerin in Bahrain: Claudia Richert arbeitet gerne ehrenamtlich

Da sie gerne ehrenamtlich arbeite, schloss sie sich in Bahrain der American Women Association (AWA) an, wie sie erklärt. Diese organisiert Musik- und Tanzevents, kümmert sich jedoch auch um soziale Projekte. Die Frauen besuchen Altenheime, spielen mit den Senioren oder bringen sie zu Veranstaltungen, machen Krankenbesuche und helfen Frauen mit Problemen. „Es kommen viele Frauen aus armen Ländern wie den Philippinen nach Bahrain, denen ein Job als Haushälterin versprochen wird. Wenn sie hier sind, wird ihnen der Pass weggenommen und sie werden zur Prostitution gezwungen“, sagt die 47-jährige gebürtige Nicaraguanerin. Wenn sie ins Frauenhaus fliehen, kümmere sich die American Women Association um ein Visum für die Rückkehr, aber auch um Kleidung oder Unterhalt.

Richert widmet sich aber auch Tieren in Not. Mit Straßenhunden gehe sie zum Tierarzt, um sie sterilisieren oder kastrieren zu lassen, bevor sie zur Vermittlung in einen Shelter kommen.

Die Kissingerin beschreibt Bahrain als ein reiches, kulturell interessantes und landschaftlich schönes Land. Die Landessprachen sind Englisch und Arabisch. „Die Insel ist so groß wie Hamburg – 55 Kilometer von Nord nach Süd und 18 Kilometer von West nach Ost – und hat eine über 5000-jährige Geschichte. Sie ist von Frankfurt aus in fünf Stunden Flug mit der Gulf Air zu erreichen“, sagt sie. Die Hälfte des Landes sei Wüste, wo sich Ölvorräte befänden. Außerdem gebe es Aluminium und Erdgas, berühmte weiße Perlen mit mehr als acht Schichten Perlmutt, Gold und viel Tourismus. Auch wenn der Wüstenstaat ein muslimisches Land ist, hätten Frauen die gleichen Rechte wie Männer, sagt Richert. Sie führen Auto, studierten oft oder arbeiteten für Ministerien, in Büros und Banken.

Auch die 18-jährige Tochter fühlt sich in Bahrain wohl

Seit sie beim Tourismusministerium die Lizenz als Reiseleiterin erworben habe, kümmere sich Richert um deutsche Schiffstouristen. „Mit mir können die Touristen Bahrain bei den fünfstündigen Führungen ,Perle des Orients‘ oder ,Schwarzes Gold‘ kennenlernen“, sagt sie.

Auch ihre 18-jährige Tochter Maria-Carmen sei begeistert von der neuen Heimat. Sie besucht in Bahrain ein privates englisches Gymnasium, wo sie im nächsten Jahr ihr Abitur machen wird. „Sowohl ich als auch meine Tochter haben gleich viele Freunde gefunden. Es gibt eine große deutsche Community“, sagt Richert. 60 Prozent der Bewohner kämen aus Europa, Amerika, von den Philippinen, aus Indien oder Pakistan. Besonders das Essen hat es der Kissingerin angetan: Tikka ist geschnetzeltes Hähnchen mit Gemüse und Salat im Fladenbrot, Shawarma ist ein Wrap mit Lamm und Gemüse. Zum Frühstück gibt es weiße Bohnen in Tomatensoße, Hähnchenleber, Kartoffeln und Fladenbrot.

