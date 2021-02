vor 19 Min.

Wie läuft die Theatersaison 2021 im Kreis Aichach-Friedberg?

Plus Die Laienspielgruppen im Wittelsbacher Land halten sich noch zurück. Auf einigen Bühnen wird sich heuer aber der Vorhang ganz sicher nicht heben.

Von Michael Eichhammer

Sitzt den Theatervereinen der Schreck über den coronabedingten Ausfall der Saison 2020 noch tief in den Knochen oder schauen sie mit Optimismus auf die Spielzeit 2021? Wie sieht es aus mit den Vorbereitungen? Wir haben uns umgehört.

Claudia Falk, Regisseurin der Pfarrbühne Merching, glaubt nicht an Aufführungen in diesem Jahr. Normalerweise spielt man hier im März Theater. "Ich denke nicht, dass wir proben können, bevor alle geimpft sind", prognostiziert Falk. Auf einer Theaterbühne stünden die Menschen auf engstem Raum. Proben mit Masken wären für die Regisseurin ein K.-o.-Kri­te­ri­um: "Die Mimik ist extrem wichtig fürs Theater", weiß sie. "Natürlich sollen die Leute wieder lachen, aber mit gesundheitlicher Sicherheit - und das kann derzeit nicht gewährleistet werden", so ihr Fazit. Eine Spielsaison im März 2022 hält sie für realistischer.

Bei "Almarausch" Mering sitzt bereits der Text

Dass die Schauspieler der Theatergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins "Almarausch" Mering die Texte bereits gelernt haben, ist trotz ausgefallener Premiere 2020 keine vergebliche Liebesmüh: Das für 2020 angedachte Stück "Der Kurbetrieb beim Kräuterblasi" könnte mit einem Jahr Verspätung im letzten Oktoberwochenende auf die Bühne kommen, falls die Pandemie-Regeln dies erlauben.

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Almarausch Mering hat bereits für sein neues Stück geprobt. Bild: Martin Mayr

"Die Leute wollen ein paar Stunden sitzen und alles andere vergessen", ist Regisseurin Leni Zieglmeir sicher. Auflagen wie Desinfektionsspender oder einen größeren Abstand könne man einhalten. Noch lieber wäre ihr eine Spielzeit, die wieder zurück zur alten Unbeschwertheit führt. Ein vollbesetzter Theatersaal würde auch mehr Einnahmen bedeuten, doch Zieglmeir ist für alle Szenarien offen: "Lieber weniger Einnahmen als gar keine."

Freiluftaufführung im Juli

Das Bühnenbild für das 2020 geplante Stück "Ritter Kamenbert" steht noch heute im Saal des Neuen Theater Mering. Der Meringer Verein hat sich eine originelle Idee ausgedacht, um den Kindern den Ritter Kamenbert und seine Abenteuer heuer nachträglich zu präsentieren – als Freilichtstück im Sommer. Eine Aufführung auf einem ehemaligen Bauernhofgelände in der Augsburger Straße 29 soll Platz für 100 bis 150 Personen bieten. Die dazu nötige Sperrung der Hauptstraße würde laut dem Vorsitzenden Markus Schwab von der Gemeinde ermöglicht.

Das Neue Theater Mering hofft, den „Ritter Kamenbert“ 2021 als Open Air aufführen zu können. Bild: Neues Theater Mering (Archivfoto)

Schwab geht davon aus, dass sich diese Frage im April klären wird. Die Aufführungen sind für den 10., 11. und 18. Juli geplant. Bis zum April finden die Sitzungen virtuell statt – per Online-Meetings. Schwab hofft auf eine Rückkehr zur analogen Normalität, denn für ihn "gehören persönliche Treffen und danach noch ein Bierchen zu trinken zum Vereinsleben dazu". Er ist überzeugt: "Das Publikum lechzt danach, endlich wieder etwas unternehmen zu können."

Der Theatergruppe Ottmaring fehlen die Einnahmen

Mit rund 20 Proben und zehn Aufführungen pro Saison stecken die Mitglieder der Theatergruppe Ottmaring viel Herzblut in ihr Hobby. Der Lohn der Künstler ist auch hier der Applaus. Und der würde beim Einhalten der Abstandsregeln zu spärlich ausfallen, befürchtet der Zweite Vorsitzende Ludwig Magg: "Wir hätten vor einem Drittel der üblichen Zuschauer spielen müssen, aber es braucht den Dialog mit dem Publikum." Dazu kommt: Mit einem Drittel der gewohnten Einnahmen würde der Theatertrupp so tief ins Minus rutschen, dass eine Spielzeit unrentabel wäre. Gespielt wird üblicherweise am Jahresende in der Turnhalle der Schule. Ob das in diesem Jahr eine Option ist, bleibt abzuwarten.

Alle drei Jahre führt das Hofberg-Freilichttheater in Schiltberg ein Theaterstück auf. Heuer wäre es eigentlich wieder so weit. Doch die Schiltberger hätten sich bereits im Herbst entschieden, die Saison 2021 zu verschieben, informiert Vorsitzende Angelika Weiß. "Wir haben bewusst noch keinen Zeitpunkt festgelegt, wohin wir sie verschieben, weil wir im Herbst noch nicht wussten, ob ein Impfstoff kommt oder wie es weitergeht."

In der Spielzeit 2019 führten die Theaterfreunde Ried 1001 Nacht in Tegernbrunn auf. Die Saison 2020 musste dann ausfallen. Bild: Theaterfreunde Ried

Alois Bachmeir, der Vorsitzende der Theaterfreunde Ried, geht davon aus, dass im August über die diesjährige Spielzeit entschieden wird. Bis dahin treffen sich die Freunde des Bühnenschauspiels zu Besprechungen ganz modern in Online-Meetings. Theater mit Abstandsregeln würde in seinen Augen nicht nur wegen der kollektiven Atmosphäre kaum Sinn machen, sondern auch aus wirtschaftlichen Überlegungen. "Unser aufwendiges Bühnenbild ist weit über die Region bekannt", weiß Bachmeir. "Wir wollen den Gästen auch weiterhin 100 Prozent bieten – dazu brauchen wir Einnahmen."

Dorfbühne Laimering entscheidet im Sommer

"Wir werden nicht blind in eine Saison starten", macht Gerhard Augustin, der Vorsitzende der Dorfbühne Laimering, deutlich. Spätestens in den Sommermonaten werde man entscheiden, ob und wie 2021 Aufführungen stattfinden. Für die Junge Dorfbühne wäre das knapp, denn die Spielzeit der schauspielernden Schüler beginnt normalerweise Ende August. Die Erwachsenen hätten mehr Zeit zur Vorbereitung, da die Aufführungen in den ersten beiden Adventswochen stattfinden.

Spätestens im Sommer will die Dorfbühne Laimering - hier eine Szene aus dem Stück Zapp-Zarapp - über die neue Saison entscheiden. Bild: Dorfbühne Laimering (Archivfoto)

"Wenn in einem auf 200 Leute angelegten Saal nur 80 sitzen dürfen, kommt in einem Saaltheater keine Stimmung rüber", findet Augustin. "Wir Schauspieler brauchen die Interaktion mit den Zuschauern." Er hofft, dass "das Publikum uns die Treue hält und die Vereine diese Durststrecke überstehen".

