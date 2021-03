vor 35 Min.

Wie man sich gegen Mobbing im Internet wehrt

Plus Am Friedberger Gymnasium informiert ein Digitaltrainer Schülern, Eltern und Lehrern über Hintergründe und Folgen von Cybermobbing. Seine Botschaft: Es kann jeden treffen.

Etwa eine halbe Million Menschen werden jedes Jahr in Deutschland von Opfer von Mobbing im Internet - mit steigender Tendenz. Denn gerade in Zeiten von Corona läuft ein großer Teil der Kontakte über die sozialen Medien. „Cybermobbing. Wenn aus digitalem Spaß trauriger Ernst wird“, lautete darum das Thema, zu dem das Friedberger Gymnasium den Digitaltrainer Daniel Wolff eingeladen hatte. Der zweistündigen Videositzung für die fünften, siebten und neunten Klassen am Vormittag folgte abends ein Online-Elternabend. Wolf erläuterte den Erziehungsberechtigten die mit diesem Thema verbundenen Gefahren und die oft nicht hinreichend bekannte, aber wichtige Rolle der Elternhäuser in Fällen des Cybermobbings.

Daniel Wolff, der damit bereits das dritte Mal einen Digitaltag am Friedberger Gymnasium gestaltete, erreichte Betroffenheit, als er die massiven Folgen virtueller Verächtlichmachung thematisierte. Wolfs Botschaft: Es kann jeden treffen, und wer mobbt, hat in der Regel selbst ein Problem.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten Einblicke in die verschiedensten Bereiche des Internets, in denen Cybermobbing betrieben wird. Wolff erläuterte die Ausgangslagen der Täter und die Tatsache, weshalb gerade bei der digitalen Kommunikation Hemmschwellen drastisch sinken. Besonders ertragreich waren diese Ausführungen auch für Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte, denen aufgrund ihres Lebensalters derartige Erfahrungen ebenso unbekannt sind wie die unerbittliche Härte des Internets.

Das Motto der Info-Veranstaltung in Friedberg: Gemeinsam gegen Cybermobbing

Viel gelernt haben hier nach Einschätzung der Schule alle Beteiligten: die Lehrkräfte, die jetzt genauer wissen, welchen massiven Gefahren und Problemen ihre Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich ausgesetzt sein können. Die Erziehungsberechtigten, wie sie ihre Kinder stärken, schützen und bewahren können.

Und nicht zuletzt die Kinder und Jugendlichen, denen klar wurde, dass sie selbst für Cybermobbing-Attacken gegen sich nicht verantwortlich sind, digitale Kommunikation immer mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein geführt werden muss und digitale Beleidigungen verletzliche Menschen extrem treffen können. Gerade im Zusammenwirken mit den Eltern und den Lehrkräften gibt es laut Wolff Möglichkeiten, sich gegen Cybermobbing erfolgreich zu wehren. (AZ)

