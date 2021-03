vor 54 Min.

Wie nah ist die Kundgebung in Friedberg der Querdenker-Szene?

Der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" bei einer Aktion auf dem Augsburger Rathausplatz. Am 27. März ist eine Kundgebung in Friedberg geplant.

Plus Am Samstag findet in Friedberg eine Kundgebung des Unternehmerkreises "Zukunft in Not" statt. Die Organisatoren distanzieren sich von Corona-Leugnern.

Von Ute Krogull

150 Teilnehmer sind für die Kundgebung des Unternehmerkreises "Zukunft in Not" am Samstag auf dem Friedberger Marienplatz angemeldet. Im Vorfeld hat Kreishandwerksmeister Robert Höck betont, man wolle auf die schwierige Situation der Firmen im Lockdown aufmerksam machen, distanziere sich aber von der Querdenker-Szene und den Demonstrationen in Aichach. Aber scheint es zumindest eine personelle Verquickung zu geben.

Kundgebung am Samstag, 27. März, in Friedberg

Organisatorin der Veranstaltung in Friedberg ist Michaela Königsberger aus Königsbrunn. Sie war unter anderem Moderatorin einer Querdenker-Demo in Aichach und ist Organisatorin der regelmäßigen Kundgebungen des "Bürgerforums Schwaben"in Königsbrunn, auf denen unter anderem der Arzt Dr. Rolf Kron auftrat. Der Kauferinger steht unter anderem wegen falschen Attesten zur Befreiung von Masken in der Kritik. In Augsburg zeichnete sie mit einer Kundgebung,der Unternehmerkreis und der Organisation "Grundrechte wahren" gemeinsam. Wird auch die Versammlung am Samstag, 27. März, von 11 bis 13 Uhr auf dem Marienplatz zu einem Treffen von Maskengegnern und Corona-Leugnern?

Nein, sagen Höck und Königsberger einhellig auf Nachfrage unserer Redaktion. Höck betont, dem Unternehmerkreis gehe es ausschließlich um die Firmen, die durch die Lockdown in ihrer Existenz bedroht sei. "Wir haben mit ,Grundrechte wahren' nichts zu tun, sondern stehen für das, stand auf unserer Website steht." Dort sind Forderungen zu lesen wie "Insolvenzen verhindern", "Entlastung der Wirtschaft - nachhaltige Swerten und Bürokratieentlastungen" oder "Faktenbasierte nachvollziehbare Entscheidungen". Etwas anders wird am Samstag nicht gesprochen, versichert der Inhaber eines Metallbauunternehmens.

Königsberger habe man mit der Organisation des Termins betraut, weil sie darin routiniert sei. Er schätze die Königsbrunner Firmenchefin persönlich, aber ihr Engagement in Königsbrunn, Augsburg und Aichach und auch Aussagen wie" Corona ist keine Pandemie nationale Tragweite" von der Veranstaltung in Friedberg.

Königsberger selber sagt, sie leugne nicht, dass es Corona gibt, stelle aber die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmenfrage. Insgesamt sei ihr bzw. das Bürgerforum Schwaben Meinungsfreiheit wichtig. Der Arzt Kron, der sinn von Masken infrage stellt, sei als zu Wort kommen wie Maskenbefürworter oder Mediziner, die Impfthemen. Auch sei das Bürgerforum und der Unternehmerkreis getrennt zu sehen - wenngleich sie einräumt, dass es ein Austausch gibt.

Unternehmerkreis "Zukunft in Not"-Hut in der Region Augsburg 650 Mitglieder

Am Samstag soll ohnehin keine Reden werden. Unternehmer - die Initiative hat inzwischen laut Höck 650 Mitglieder - will mit Transparenten auf ihrer problemischen Lage und ihren Sorgen und Problemen aufmerksam machen und mit Bürgern ins Gespräch kommen.

"Offenes Mikrofon" am Samstag in Aichach

Am selben Nachmittag ist in Aichach ab 15 Uhr am Milchwerk ein offenes Mikrofon angekündigt. Bei diesen Veranstaltungen, die es auch in Landsberg, Gersthofen oder Augsburg gibt, geht es auch oft um Corona und die Maßnahmen gegen die Pandemie. Mit dieser Veranstaltung habe die Kundgebung des Unternehmerkreises in Friedberg, die Organisatoren.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen