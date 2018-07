11.07.2018

Wie schwere Krisen bewältigt werden

Nurdan Kaya hält ihren Vortrag über Traumatherapie ein zweites Mal am Donnerstag in Aichach.

Nurdan Kaya spricht in der Tagesstätte für psychische Gesundheit über Traumatherapie

Ein sehr komplexes Thema stellte für jeden verständlich die Psychotherapeutin Nurdan Kaya dar. Sie hielt ihren Vortrag „Schwere Krisen bewältigen – auf eigene Fähigkeiten bauen und therapeutische Hilfen nutzen“ auf Einladung des Vereins „Kennen und verstehen“ in der Tagesstätte für psychische Gesundheit in Mering. Kaya stieß auf großes Interesse, denn trotz hochsommerlicher Temperaturen war der Vortragsraum voll besetzt.

Lebensbedrohliche Verkehrsunfälle, Gewaltverbrechen, Unfälle am Arbeitsplatz, Mobbing, Naturkatastrophen, lebensbedrohliche Erkrankungen, plötzlicher und/oder gewaltsamer Verlust einer vertrauten Bezugsperson und andere schwere persönliche Schicksalsschläge – solche Erfahrungen können uns von Grund auf erschüttern. Das Leben ist plötzlich anders und muss nach dem Trauma neu gestaltet werden.

Nicht wenige Menschen brauchen dazu professionelle Hilfe. Kaya legte die Zusammenhänge anhand eines Beispiels dar: Auf der Autobahn sieht jemand entfernt ein Stauende. Er rast darauf zu, weil in die-sem Moment die Bremsen versagen. Bis zum Aufprall schießen zahllose Gedanken durch den Kopf. Alle Verletzungen heilen, aber das Trauma bleibt. Immer wieder kommt die Katastrophe hoch, auch dann, wenn vermeintliche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Musik, die beim Aufprall lief, an das Ereignis erinnern. In der Therapie müssen diese Puzzleteile aufgespürt und zusammengesetzt werden.

Dazu gehört eine Anamnese von Kindheit an. Den Königsweg in der Traumatherapie gebe es nicht. Dazu seien sowohl die Traumata als auch die Therapiemöglichkeiten zu individuell. Wer im Leben gute Bindungen hat, stecke aber Schlimmes besser weg. (glb)

Die Psychotherapeutin Nurdan Kaya hält den Vortrag ein zweites Mal am kommenden Donnerstag, 12. Juli, um 18 Uhr in der Tagesstätte zur Förderung der seelischen Gesundheit in Aichach.

