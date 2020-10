vor 33 Min.

Wie sich der Friedberger Stadtteil Haberskirch verändert hat

Jahrhundertelang hat sich in dem Bauerndorf Haberskirch kaum etwas verändert. Doch dann weckte eine Erweiterung den kleinen Ort aus dem Dornröschenschlaf.

Von Rupert Pfau

Jahrhundertelang hatte es im kleinen verschlafenen Dörfchen oberhalb der Lechleite keine nennenswerten baulichen Veränderungen gegeben. Doch dann – vor einem halben Jahrhundert – tat sich innerhalb nur weniger Jahre plötzlich Gewaltiges: 1962 noch kündigte das Landratsamt an, „keine weiteren Baugenehmigungen mehr für Neubauten in Haberskirch“ mit seinen damals gerade einmal 200 Einwohnern zu erteilen.

Eineinhalb Jahre später protestierte der Gemeinderat dagegen, weil er diesen Zustand für „nicht tragbar“ hielt. Und tatsächlich begann ab 1967 auch schon die äußerst kuriose Entwicklung der sogenannten Wochenendsiedlung, bevor es kurz darauf – ab 1970 – schließlich mit der Verwirklichung des Bungalowprojekts Rosenstraße losgehen sollte. Und so haben wir es seitdem bereits mit einer Dreiteilung des heutigen Friedberger Stadtteils zu tun, nämlich (von West nach Ost): Ort plus Neubausiedlung (Rosenstraße) plus Kirchholzsiedlung (Wochenendsiedlung).

Zusammenfassend das Wichtigste zur Entwicklung der beiden neuen Ortsteile, deren heutige Bezeichnungen vergangenes Jahr vom Haberskircher OEK-Team im Rahmen des laufenden Stadtentwicklungsprojekts festgelegt wurden, um künftig einheitliche und unmissverständliche Begriffe dafür verwenden zu können.

Die Kirchholzsiedlung in Haberskirch: vom Wochenendspaß zum gebilligten Dauerwohnen

Eigentlich dürfte hier entlang der sieben „Busch- und Baumwege“ an der Grenze zu Unterzell ja überhaupt niemand dauerhaft wohnen, doch wie man sieht, kam alles ganz anders: 1967 spätestens begannen wohl bereits die ersten Verkaufsaktivitäten von Grundstücken, und 1968 beantragte Makler und Vermittler Johann Wilhelm aus Schrobenhausen, den man getrost als Ortsteilgründer bezeichnen kann, bei der Gemeinde Haberskirch die „Genehmigung zur Ausweisung eines Wochenendgebietes“ (das Landratsamt verlangte die Befürwortung durch Gemeinderatsbeschluss), mit der Absicht, dort „circa 20 Wochenendhäuser“ zu errichten.

Die Kirchholzsiedlung, auch Wochenendsiedlung um 2000. Bild: Sammlung Gail

Es hatte seinerzeit drei Grundstücksverkäufer gegeben, das Augsburger Kloster St. Stephan (mit dem größten Anteil) sowie die beiden Unterzeller Bauern Schweyer (heute Lindermayr) und Friedl. 1974 standen jedenfalls bereits mindestens zehn Häuschen im Wochenendgebiet, alle mit nur maximal 50 Quadratmetern erlaubter Grundfläche. In den Folgejahren bis 1978 wurde der Großteil der Häuser in Holz- und Ziegelbauweise errichtet. Doch ausgeklügelte Verstöße gegen die „50-Quadratmeter-Regelung“ wie auch illegales Dauerwohnen nahmen bald immer mehr zu.

Heute fragt man sich natürlich, warum dagegen nicht schon früher von Amts wegen konsequent durchgegriffen wurde. Mit der Eingemeindung Stätzlings und damit Haberskirchs nach Friedberg wurde die Nutzung als Erstwohnsitz allerdings ausdrücklich von der Stadt untersagt, und trotz enormer Nachfrage erteilte man auch keine Garagengenehmigungen. 1986 standen jedoch bereits ganze 77 Häuschen auf den 97 Parzellen, wovon tatsächlich 24 als Dauer- sowie neun als Zweitwohnsitz gemeldet waren und sozusagen weiterhin „geduldet“ wurden.

Die Neubausiedlung 1978. Bild: Sammlung Gail

Die ursprüngliche Vorgabe, dass die Siedlung nur für Erholungszwecke genutzt werden darf, war inzwischen schon längst ins Gegenteil verkehrt worden. Obwohl es zwar offiziell immer geheißen hatte, „man wolle nicht durch das Hintertürchen ein normales Wohngebiet zulassen“, waren aber ab 1996 plätzlich 100 Quadratmeter Grundfläche erlaubt. Und erst in diesem Jahr wurde der Bebauungsplan erneut überarbeitet mit der für manche der abgelegenen „Kirchholzsiedler“ sicher erfreulichen künftigen Erweiterungsmöglichkeit auf nun 120 Quadratmeter.

Die Neubausiedlung: Einheitsbungalows mit Schwimmbädern

Das großzügig angelegte Neubaugebiet „Östlich Haberskirch“ (Rosenstraße mit Tulpen- und Nelkenweg) entstand allmählich ab 1970 auf einer ausgedehnten, recht nutzlosen und mit Gestrüpp überzogenen Viehweide. Der junge Augsburger Architekt Klaus Bienstock aber wollte genau hier (Hanglage mit traumhaftem Blick Richtung Friedberg) seinen großen Lebenstraum verwirklichen: eine gigantische Reihenbungalow-Siedlung in einer Art Parklandschaft ohne Zäune, aber mit geplantem Schwimmbad, Sauna, Tanzsaal und offenem Kamin in fast jedem Haus.

Dass der Liter Heizöl vor 50 Jahren umgerechnet nur 8,5 Cent kostete, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dennoch wurden nicht alle einstmals ausgehobenen Schwimmbäder später tatsächlich auch als solche genutzt, sondern vielfach zweckentfremdet oder überdacht.

Auch der damalige Haberskircher Bürgermeister Josef Späth wollte seinerzeit dieses Neubaugebiet unbedingt verwirklicht sehen und hatte daher, auf Betreiben Bienstocks, mit den zwei Grundstückseigentümern, den Altbäuerinnen Lindermayr und Beutlrock, betreffs Felderverkauf verhandelt, die sie schließlich nach reichlicher Überredungskunst („Dann behaltet doch euer wertloses Glump!“) für umgerechnet drei Euro pro Quadratmeter an die Gemeinde abtraten.

Es gibt lange bestehende Baulücken

Die preiswerten Grundstücke wurden vor allem von etwas wohlhabenderen Augsburgern erworben, teilweise auch nur als reine Geldanlage.

Die lange bestehenden Baulücken sind dadurch zu erklären, dass damals keine zeitlichen Auflagen bezüglich der Bebauung gemacht worden waren. Viele alteingesessene Haberskircher wollten übrigens die (zumindest ersten) Häuslebauer der Neubausiedlung überhaupt nicht hier haben. Sie waren den „Neureichen“ gegenüber, wie sie diese teilweise abwertend nannten, kritisch eingestellt, auch wegen des steigenden Verkehrsaufkommens.

Abschließend noch eine aufschlussreiche Anmerkung des heute 82-jährigen Ortsteilgründers Bienstock (später Stadtbaumeister von Bad Wörishofen): „Haberskirch hatte keine Kanalisation. Durch un-sere Siedlung wurde es möglich, den Altort an eine Kläranlage anzuschließen und den Ort zu kanalisieren.“

Zwei völlig neue Ortsteile auf der grünen Wiese

Der Wandel durch die Entstehung zweier völlig neuer Ortsteile auf einst grüner Wiese hat Haberskirch grundlegend verändert. In letzter Zeit sieht man hier – wohl nicht ganz zufällig – auch immer öfter Münchner Kennzeichen, obwohl oder eben weil die Immobilienpreise überall stetig und rasant steigen. Das letzte verbliebene freie, unbebaute Grundstück in der Rosenstraße mit 690 Quadratmetern wurde vor zehn Jahren noch für 160 000 Euro angeboten, aktuell werden dafür bereits 550 000 Euro verlangt.

Die überwiegende Mehrzahl der Zugezogenen fühlt sich in ihrem neuen Haberskircher Zuhause anscheinend ja ausgesprochen wohl, doch lassen zahlreiche Neubürger, teilweise sicher wegen der recht abgeschiedenen Wohnlage, nur geringe dörfliche Zusammengehörigkeitsbereitschaft erkennen.

Genau damit sollten sich künftig auch die Verantwortlichen des geplanten Bürgerhauses auseinandersetzen, um ein durchaus optimierbares Zusammenwachsen aller drei liebenswerten Ortsteile zu erreichen.

