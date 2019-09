13:55 Uhr

Wie suchen Fotos für eine Postkarten-Aktion

Die Friedberger Allgemeine und der Verkehrsverein suchen Motive aus Friedberg und den Stadtteilen. Die Karten werden auf karitativem Christkindlmarkt verkauft.

Von Ute Krogull

Ein Kalender mit Friedberger Stadtansichten war im vergangenen Jahr auf dem karitativen Christkindlmarkt im Angebot. Weil alle Exemplare verkauft wurden und die Friedberger schon fragen, was es dieses Jahr gibt, wollen die Organisatoren Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler vom Verkehrsverein in Zusammenarbeit mit Regine Nägele vom Heimatverein ein neues Projekt angehen. Dieses Jahr soll es, passend zur Landesausstellung 2020 und deren Motto „Stadtluft befreit“, ein Postkarten-Set mit Ansichten von Plätzen und Gebäuden in Friedberg-Stadt und seinen Ortsteilen geben.

Wie 2018 unterstützt die Friedberger Allgemeine die Aktion gerne. Wir rufen unsere Leser auf: Schicken Sie uns bitte Fotos mit Ansichten von Gebäuden oder Plätzen in Friedberg und seinen Ortsteilen. Eine Jury wählt daraus die schönsten Motive aus, die dann auf die Karten gedruckt werden.

Gesucht sind Fotos von Friedberger Wahrzeichen

Es kann sich um Friedberger Wahrzeichen wie das Wittelsbacher Schloss, die Stadtmauer, Herrgottsruh oder Sankt Jakob handeln, um Gässchen in der Altstadt, um alte Schulgebäude, schöne Bauernhäuser oder Ortskerne der Stadtteile zu allen Jahreszeiten. Regine Nägele wird zu den Motiven ein kleines Infoblättchen verfassen, das den Postkarten-Sets beigelegt wird.

Der Verkauf der Postkarten läuft auf dem karitativen Christkindlmarkt. Der Erlös fließt in das Ndanda-Projekt der Franziskanerinnen und die Indien-Mission der Pallottiner. Der Markt findet von Donnerstag bis Sonntag, 28. November bis 1. Dezember, statt. Am Dienstag, 3. Dezember, geht dann der Friedberger Advent los.

Schicken Sie Ihre Fotos an die Friedberger Allgemeine!

Wenn Sie bei der Aktion mitmachen möchten, schicken Sie uns bis 25. September ihre Fotos per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Kennwort: Postkarten. Bitte geben Sie Ihren Namen und Telefonnummer an. Die Bilder benötigen wir in einer Auflösung von 300 dpi (Format min. DIN A 6). Die ausgewählten Fotos veröffentlichen wir auf einer Sonderseite in der Friedberger Allgemeinen.

