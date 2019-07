vor 18 Min.

Wie übersteht mein Hund die Hitze?

Ein kurzer Sprung in den Bach tut Frauchen und Hund gleichermaßen gut. Aber Vorsicht: Auch hier sollte man mit dem Tier nicht zu langer herumtollen. Das wird ihm bei Hitze schnell zu anstrengend.

Hundebesitzer können bei der Hitze viel falsch machen. Tierärzte aus Friedberg gebenvier Tipps, damit es Hunden auch bei heißem Wetter gut geht.

Von Alexandra Sieber

Über 30 Grad, jeder schwitzt. Doch nicht nur den Menschen macht die Hitze zu schaffen. Auch Vierbeinern ist es zu heiß. Tierärzte aus der Region klären Hundebesitzer über die größten Fehler auf, die sie bei hochsommerlichen Temperaturen machen können.

Sauna im Auto

Bei den aktuellen Temperaturen soll man seinen Hund auf keinen Fall alleine im Auto zurücklassen. Dort steigen die Temperaturen enorm schnell an und das Auto wird zu einer gefährlichen Sauna. Schon nach zehn Minuten hat sich das Auto, bei einer Außentemperatur von 32,2 Grad, auf 42, 8 Grad erhitzt. Dies bestätigt Tierärztin Dr. Sandra Langer aus Hochzoll: „Wir hatten öfter Todesfälle, auch wenn die Besitzer ihre Hunde nur wenige Minuten im Auto zurückließen.“ Das Auto im Schatten zu parken, bringt nichts. „Auch das Fenster ein bisschen zu öffnen hat keinen Wert“, erklärt Dr. Alan Wilman aus Friedberg. Für Besitzer, die in einer Dachwohnung leben, bietet es sich an, die Fenster zu verdunkeln. „Es ist allgemein wichtig, dem Tier schattige Plätzchen zu bereiten“, fügt Wilman hinzu.

Abkühlung für den Hund gefällig?

Eine Abkühlung tut jedem gut. Bei Hunden muss man jedoch vorsichtig sein. Falls man beim Gassigehen an einem See vorbei kommt, soll man darauf achten, dass der Vierbeiner nicht direkt ins kalte Wasser läuft. Dabei kann das Tier durch einen Herz-Atem-Stillstand kollabieren. Der Hund sei durch den Spaziergang stark aufgeheizt und nicht auf das kalte Wasser und den Temperaturunterschied vorbereitet, erklärt Dr. Langner.

Zuerst sollte man den Hund etwas mit kaltem Wasser anspritzen. Danach langsam mit den Pfoten ins Wasser gehen lassen und ihn an die Temperatur gewöhnen. Beim Schwimmen muss man verhindern, dass der Hund zu viel Wasser schluckt. „Es kann zu einer Wasservergiftung kommen. Durch die Störung des Elektrolythaushalts erfolgt möglicherweise ein Kreislaufkollaps oder Nierenversagen “, sagt Dr. Tina Wenisch aus Friedberg. Einen kleinen Pool im Garten aufzustellen oder nasse Handtücher in der Wohnung auszulegen, sind Möglichkeiten, den Hund etwas abzukühlen.

Vorsicht, heiße Pfoten!

Zur Tortur für den Hund wird das Gassigehen auf Asphalt und Betonböden. Wilman erklärt: „Die Böden werden hochgradig heiß und der Vierbeiner verbrennt sich die Pfoten. Um zu testen, ob der Untergrund zu heiß ist, kann man seinen Handrücken auf den Asphalt legen. Am besten ist es jedoch, wenn man auf Gras oder im Wald spazieren geht.“ Längere Spaziergänge sollen in den frühen Morgen- und späten Abendstunden erfolgen, so Wenisch.

Auf erste Anzeichen achten

„Wenn es dem Hund nicht gut geht, beginnt er stark zu hecheln. Er ist sehr unruhig und hat eine flache Atmung“, sagt Dr. Langner. Schlimmere Anzeichen sind Gleichgewichtsstörungen und Bewusstlosigkeit. Als Besitzer muss man sofort den Arzt verständigen und Erste Hilfe leisten. Dazu erklärt Dr. Wilman: „Falls der Hund bewusstlos ist, muss man ihn in die rechte Seitenlage legen, die Zunge rausholen und den Kopf überstrecken.“ Es ist selbstverständlich, dass man dem Vierbeiner Wasser zu freien Verfügung stellt. Vor allem bei reiner Fütterung von Trockenfutter ist es extrem wichtig.

