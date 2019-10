09:46 Uhr

Wieder Anrufe falscher Polizisten in Friedberg: Tipps für Betroffene

Telefonbetrüger waren in Friedberg am Werk. Die Friedberger Polizei reagiert und gibt Ratschläge.

Immer wieder rufen Betrüger vor allem bei Senioren an, im aktuellen Fall meldeten sich 15 Betroffene bei der Polizei in Friedberg. Das raten die Beamten.

Von Tom Trilges

Am Montag haben sich 15 Bürger besorgt bei der Friedberger Polizei gemeldet, nachdem sie Anrufe von falschen Polizisten erhalten hatten. Sie teilten mit, dass sie von angeblichen Beamten angerufen wurden, die versucht hätten, am Telefon Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse zu bekommen. Zum Glück beendeten die Angerufenen die Telefonate, ohne sensible Daten preiszugeben.

Eltern und Großeltern vor Betrug warnen

Die Polizei Friedberg möchte nicht nur ältere Mitmenschen, sondern auch deren Angehörige, Seniorenverbände und Banken sensibilisieren. Sie rät, mit den eigenen Eltern und Großeltern, beziehungsweise mit Kunden und Mitgliedern, über die Betrugsmasche zu sprechen. Trickbetrüger geben sich am Telefon immer wieder als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus, um vorwiegend ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bringen. Unter Vorwänden, wie beispielsweise die Polizei habe Hinweise auf einen geplanten Einbruch, gelingt es den Betrügern regelmäßig, ihren Opfern mittels geschickter Gesprächsführung glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Geld und ihre sonstigen Wertsachen zu Hause oder gar auf der Bank nicht sicher seien. Die kriminellen Anrufer sind zumeist gut geschult und versuchen jeden Zweifel ihrer Opfer durch seriös klingende Argumente zu zerstreuen.

Friedberger Polizei: So reagiert man auf Fake-Anrufe

Konkret sollten Betroffene laut Polizei keine Auskunft über persönliche, finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten geben. Auf Aufforderungen zu Überweisungen oder Bargeldabhebungen sollte man keinesfalls eingehen. Die Polizei werde keinesfalls um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Wertsachen herauszugeben, um diese für Menschen „sicher“ zu verwahren. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen einfach den Hörer aufzulegen.

